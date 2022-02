Expertos en Derechos de la Naturaleza llegarán a Chile la próxima semana para reunirse con convencionales constituyentes

Encabezados por Alberto Acosta -economista ecuatoriano, expresidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008) y candidato a la Presidencia de la República de Ecuador (2012-2013)- y Natalia Greene -licenciada en Artes por el Hampshire College de Massachusetts y promotora del reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en la Constitución de Ecuador- en los próximos días llegará al país una delegación de expertos en Derechos de la Naturaleza.

El objetivo principal de esta visita -que se extenderá entre el 28 de febrero y el 8 de marzo- es realizar intervenciones públicas y reunirse con los convencionales constituyentes para proponer el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza dentro del proceso de elaboración de la nueva Constitución.

La delegación estará conformada por expertos tanto en leyes como en Derechos de la Naturaleza, e incluirá a algunos de quienes participaron en la redacción de los artículos correspondientes en la constitución ecuatoriana, y otros que han promovido otras leyes subnacionales acerca de este ámbito en países como Argentina, Bolivia y Ecuador.

«Se realizarán acciones con aliados chilenos que buscan la promoción de los derechos de la naturaleza y su reconocimiento en la nueva Constitución chilena», señala una nota de prensa.

Para los integrantes de la delegación, el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza sería una victoria considerable para la protección de la Naturaleza en Chile, superando las limitaciones de la ley ambiental tradicional en un país donde la este tipo de legislación no ha logrado detener los daños causados por la minería de litio, el abuso corporativo, la salmonicultura insostenible, y otras actividades extractivistas.

Asimismo, plantean que más allá del impacto que este reconocimiento podría tener a nivel nacional, supondría un hito para los Derechos de la Naturaleza en todo el mundo, ya que Chile sería el segundo país en adoptarlos, después del Ecuador.

Con el fin de impulsar el proceso constituyente en Chile, y sobre todo proponer el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza dentro de este proceso, la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, en alianza con su hub latinoamericano, el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, y la ONG FIMA, realizará un proyecto de apoyo como sociedad civil, el cual consistirá en la presencia en el país de esta delegación de manera presencial.

Estos son los representantes que integrarán la delegación:

Natalia Greene (Ecuador)

Alberto Acosta (Ecuador)

Esperanza Martínez (Ecuador)

Pablo Solón (Bolivia)

Enrique Viale (Argentina)

Ramiro Ávila (Ecuador)

Elizabeth Bravo (Ecuador)

Natalia Greene

Natalia es licenciada en Artes por el Hampshire College de Massachusetts, tiene una maestría en Ciencias Sociales por FLACSO-Ecuador y otra en Cambio Climático por la UASB-EC. Ha promovido el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza en la Constitución de Ecuador y ha trabajado en los aspectos ambientales e indígenas de la Iniciativa Yasuní-ITT para mantener el petróleo bajo tierra en la Amazonía. Ha sido presidenta y actualmente vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (CEDENMA), miembro del Comité Ejecutivo del GARN, coordinadora del equipo global del GARN y secretaria de los Tribunales Internacionales de Derechos de la Naturaleza. También es consultora de la Iniciativa de Cuencas Sagradas y promotora del colectivo Frente al Ambiente en Ecuador. Experta de la red de la iniciativa Armonía con la Naturaleza de la ONU desde 2016.

Alberto Acosta

Alberto es un economista ecuatoriano, abuelo y compañero de muchos movimientos y luchas sociales. También es profesor, juez del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza y ex-ministro de Energía y Minas (2007). Fue presidente de la Asamblea Constituyente (2007-2008) y candidato a la Presidencia de la República de Ecuador (2012-2013). También es autor de varios libros.

Esperanza Martínez

Esperanza es miembro y fundadora de Acción Ecológica, organización ecologista ecuatoriana, y co-fundadora de Oilwatch. Presidente de la Oficina Pro Defensa de la Naturaleza y sus Derechos. Bióloga por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, abogada y doctora Honoris Causa por la Universidad Rovira i Vigili.Fue Asesora de la Presidencia de la Asamblea Constitucional de Ecuador en 2008, y de la Defensora del Pueblo en 2018-2019. Autora de numerosos artículos y libros sobre Derechos de la Naturaleza, impactos de las actividades petroleras en los trópicos, y defensora de los derechos de la naturaleza. Profesora invitada de varias Universidades del Ecuador y América Latina. Creó la Escuela de Peritos e Investigadores Comunitarios en Derechos de la Naturaleza

Pablo Solón

Pablo es actualmente el Director Ejecutivo de la Fundación Solón. Es activista, investigador y analista de políticas en las áreas de agua, clima, ambiente, comercio, finanzas y alternativas sistémicas. Fue embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas de 2009 a 2011. Es muy conocido por defender los derechos de la naturaleza y la lucha por la justicia climática en las negociaciones internacionales sobre el clima cuando era el negociador jefe de Bolivia. También fue co-organizador de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba, Bolivia.

Enrique Viale

Abogado Ambientalista argentino por la Universidad de Buenos Aires (UBA), realizó estudios de posgrado y se especializó en Derecho Ambiental. En 2004 fundó la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Es miembro del Tribunal Ético por los Derechos de la Naturaleza y forma parte del Comité Ejecutivo de la Global Alliance for the Rights of Nature (GARN). Se desempeña como abogado litigante en numerosas causas por daño y recomposición ambiental, y recorre tanto el país como América Latina acompañando luchas ciudadanas y asamblearias. Es autor de diversos libros y artículos especializados en Desarrollo, Política, Derecho y Justicia Ambiental. Su último libro es «El Colapso Ecológico Ya Llegó» (Buenos Aires 2020), escrito en coautoría con Maristella Svampa. Es impulsor, desde sus orígenes, del Pacto Ecosocial del Sur. Fue asesor legislativo en el Senado de la Nación Argentina y actualmente es consultor ambiental y comunicador en radio y medios gráficos.

Ramiro Avila Santamaria

Ramiro es doctor en Sociología jurídica por la Universidad del País Vasco (UPV). Máster en Sociología jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati-UPV, y en Derecho por la Universidad de Columbia en la Ciudad de Nueva York; es abogado y licenciado en Ciencias jurídicas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE). Es docente de planta y director del Área de Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar-Sede Ecuador. Fue juez de la Corte Constitucional del Ecuador (2019-2022) tiempo en el que falló en varios casos a favor de los derechos de la Naturaleza. Autor y editor, ha publicado, entre otros: El neoconstitucionalismo andino (Quito 2016), La (in) justicia penal en la democracia constitucional de derechos (Quito, 2013), Neoconstitucionalismo transformador (Quito 2011) y Derechos y garantías. Ensayos críticos (Quito, 2010).

Elizabeth Bravo

Elizabeth es miembro fundador de la organización ecologista ecuatoriana Acción Ecológica y coordinadora de la Red por una América Latina Libre de Transgénicos. También es miembro de la Alianza por la Biodiversidad en América Latina y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina (UCCSNAL), y docente de la Universidad Politécnica Salesiana.

Doctora en Ecología de Microorganismos por la Universidad de Gales, Reino Unido, Elizabeth está especializada en biodiversidad y en el impacto de la biotecnología en la agricultura y la soberanía alimentaria. Entre los libros que ha publicado se encuentran: “Encendiendo el Debate de los Agrocombustibles”, “Maíz: de planta Sagrada a Negocio del Hambre”, “En el Laberinto de las Semillas Hortícolas”, “Del Big Bang al Antropoceno. El Andar de una Naturaleza con Derechos”, “Ecología Política en la Mitad del Mundo”, entre otros.

