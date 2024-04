Exportaciones chilenas de servicios alcanzan nuevo récord: Crecieron 42,7% en el primer trimestre de 2024

Las exportaciones chilenas de servicios escalaron hasta los US$ 674 millones durante el primer trimestre de 2024, la mayor cifra para este período desde que existe registro y que representa un alza del 42,7% respecto a enero-marzo de 2023.

Así lo arrojó el adelanto del Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI), con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas.

El análisis muestra que los 5 servicios más exportados fueron los de “mantenimiento y reparación de aviones, helicópteros y otros aparatos aéreos” (US$ 110,0 millones), “suministro de sedes (hosting) para sitios web y correo electrónico” (US$ 62,6 millones), “apoyo técnico en computación e informática, vía internet” (US$ 61,2 millones), “diseño y desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información” (US$ 34,3 millones) y “asesoría en tecnologías de la información” (US$ 28,6 millones), que en su conjunto generan el 44% de las exportaciones de servicios del período.

En el informe se indica además que otros servicios con envíos destacados fueron los de “diseño de software original”, “ingeniería para instalaciones de la minería extractiva del cobre”, “filmación de comerciales”, “I+D en la química y la biología” y “filmación mediante técnicas de animación”.

Al respecto, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, destacó que la exportación de servicios no solo crece en términos de valor, “sino que también vemos un fuerte aumento en la cantidad de prestaciones al exterior, ya sea a través de la entrega por medios digitales o vía servicios profesionales directos”.

“A través de los servicios la oferta exportable del país agrega valor y se diversifica, en nuestros envíos destacan hoy los juegos en línea, servicios de animación, educación remota, servicios aplicados a la minería, la agricultura, la industria, la arquitectura y la banca, por solo mencionar algunas de las múltiples formas en que la creatividad de las emprendedoras y emprendedores nacionales llega a los distintos rincones en el mundo”, agregó Sanhueza.

En el primer trimestre de 2024, las exportaciones de servicios se han dirigido a 103 destinos, entre los que destacan EE.UU. (US$ 183 millones), Perú (US$ 150 millones), Colombia (US$ 47 millones), Suiza (US$ 34 millones), Argentina (US$ 29 millones), Reino Unido (US$ 24 millones), Brasil (US$ 21 millones) y España (US$ 19 millones).

Exportaciones de bienes

En tanto, también durante el primer trimestre de 2024, las exportaciones de bienes del país sumaron US$ 24.650 millones, registrando una baja de 4,8% (-US$ 1.233 millones), debido a la caída en las ventas al exterior de cátodos de cobre, litio y oxido de molibdeno.

No obstante, pese al descenso total, en el período destacaron los envíos en varios sectores.

Las exportaciones de cobre subieron 4%, sumando US$ 10.929 millones (+US$ 441 millones), lo que se explica por el alza de los embarques de concentrados de cobre; mientras los envíos de frutas frescas en el primer trimestre sumaron US$ 3.613 millones, marcando un alza de 10% frente a igual período de 2023 (+US$ 341 millones), ante un aumento de los retornos en los embarques de cerezas, arándanos, ciruelas y uvas.

El sector de los vinos sumó ventas al exterior por US$ 368 millones, cerrando el primer trimestre del año con un alza de 3,4% frente a igual periodo de 2023 (+US$ 12,15 millones). Aquí crecen tanto las categorías de vinos embotellados como a granel, donde destacaron las mezclas con denominación de origen y las variedades Sauvignon Blanc, Chardonnay, Pinot Noir y Cabernet Sauvignon, entre otras.

En tanto, los envíos de celulosa sumaron ventas al exterior por US$ 703,8 millones, anotando un alza de 6% frente a los tres primeros meses de 2023 (+US$ 40 millones).

Por categoría, las exportaciones de bienes tradicionales alcanzaron US$ 12.507 millones en el primer trimestre, una baja de 1,8% (-US$ 232 millones), mientras que las no tradicionales sumaron operaciones por US$ 12.143 millones en el período, anotando una variación de -7,6% con respecto a iguales meses de 2023 (-US$ 1.002 millones).

A pesar de lo anterior, Chile exportó un total de 3.514 productos no tradicionales diferentes, anotando alzas en 1.975 de ellos (55% del total).

Los crecimientos más destacados los exhiben el oro, cerezas frescas, arándanos frescos, nitratos de potasio, nectarines frescos, abonos NKS, jurel congelado, inulina, ciruelas deshidratadas, salmones HG, purés de tomates, nectarines frescos, ciruelas frescas, jugos de uva, tableros laminados, frutillas congeladas, pulpa de durazno, bacalao de profundidad, aceite de oliva, bacalao de profundidad, cervezas, extractos de quillay, lanas, ostiones, manjar y abejas vivas.

El Informe completo se publicará en los próximos días en www.subrei.gob.cl

