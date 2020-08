Giovanna Tabilo, vocera de Celestino Córdova: «Fue la prensa la que condenó al Machi»

Giovanna Tabilo, vocera del Machi Celestino Córdova, fue invitada al programa Desde los Orígenes de la Radio Juan Gómez Millas, donde se refirió a la huelga de hambre que hace más de 90 días, lleva adelante Córdova junto a otros 27 presos mapuche, demandando el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT, entre otros aspectos.

Tabilo comentó que la salud física del machi es muy débil. La evaluación de su doctora dice que está “con un síndrome convulsivo, desmayos secundarios a la hipoxia por su bradicardia o alguna alteración metabólica asociada; además de diferentes alteraciones neurológicas motoras y sensitivas, y una baja de peso de 25 kg”.

Por esto, su red de apoyo teme por su bienestar como nunca antes, porque su inmunidad es muy baja, lo que lo expone a una enfermedad grave por Covid-19. Pero, sus cercanos aseguran que, sin embargo, está con una voluntad firme de continuar la huelga para poder salir a su rewe.

A continuación, parte de la entrevista que Giovanna Tabilo conversó con el programa.

¿Qué le parece el silencio de los medios frente a la situación del machi y de los presos políticos mapuche?

Acá en la Araucanía en la prensa, a pesar de ser parte de este Estado, todos los días está apareciendo el tema de la huelga de hambre. Pero a nivel nacional el silencio que existe es gigantesco, la prensa ha sido cómplice del silencio del Estado, pero además también entendemos que quienes manejan la prensa y quienes son los dueños de los grandes conglomerados de prensa hoy día, son gente que tiene mucho poder y mucho dinero y no les conviene que estas cosas se sepan. Además, están al servicio de la burguesía y de los grandes poderes del Estado por lo que se prestan para eso.

Fue la prensa la que condenó al machi, no fueron otros, y ellos se prestaron al latifundio, entonces a nosotros no nos sorprende que la prensa no diga nada. Hoy día nosotros estamos apostando a las redes sociales, a los medios locales, a los medios territoriales, necesitamos que hoy día el pueblo sepa lo que está pasando, porque sabemos que ellos no lo van a hacer.

¿Cómo afectó eso al transcurso del caso?

Nosotros sabemos que el machi es inocente porque la bala que lo hirió, además de haber estado muy lejos del lugar, a casi 3km, era de cobre, y si la pistola de Luchsinger era de níquel, las balas que debían usar eran de níquel. Y si hubiesen sido de cobre, Luchsinger habría tenido que comprarlas, pero para el peritaje se consultó a todos los proveedores de armas y él jamás compró balas. O sea, a mí quién me dice si existió o no existió esa pistola.

Cuando nosotros por fin logramos hacer un peritaje balístico para pedir a la jueza que se reabriera el proceso en 2016, ella no quiso tomarlo en cuenta, dijo “no, la prensa ya informó que él es culpable. Lo dejamos así”. A mi casi se me cayó el pelo, no entendíamos nada. Por eso creemos que aquí hay poderes fácticos y montajes grandes, que son los que tienen preso al machi Celestino y a muchos de los nuestros.

Ahora, ante el actual escenario en que el machi se mantiene en huelga de hambre sin salir a su rewe, ¿cuáles son los siguientes pasos legales?

Hoy lo que nosotros estamos haciendo es una apelación a la Corte Suprema por el fallo de este jueves 30 de julio, que fue unánime, no hubo ningún voto a favor del recurso de amparo. Se supone que tenemos cinco días para apelar en la Corte Suprema y el abogado dijo que iba a hacer las diligencias lo antes posible. Pero hay algo que no entendemos y es por qué la Corte de Apelaciones rechazó el recurso.

Quien lleva la defensa del caso es el jefe regional de la Defensoría Penal Pública, Renato González, junto a su equipo, y no logra entender por qué la Corte dijo que no, cuando todo daba señales de que sí. De hecho, se había filtrado que dentro de la sala había dos votos a favor y uno en contra. Además, ese día los abogados de Luchsinger llegaron tarde, no alcanzaron a alegar, pero algo debieron decir o presionar, porque de eso se trata. ¿Quién va a querer “echárselos encima” (a los Luchsinger) si tienen todo el poder? Tienen poder político, económico, tienen a las comunicaciones de su lado. El poder del latifundio aquí en Wallmapu es muy fuerte, entonces el que tiene plata compra la justicia. Acá en Chile nunca va a haber justicia para nosotros. Eso está más que demostrado.

Después de este fallo de la Corte de Apelaciones, ¿la huelga del Machi y los presos políticos que lo acompañan se mantendrá?

Él mantiene la huelga y se mantiene más firme que nunca. Aquí la solución no es jurídica, es política, y está fundamentada sobre el Convenio 169 en sus artículos 7, 8, 9 y 10, que, básicamente, dicen que nosotros deberíamos ser condenados de distinta forma y cumplir nuestras penas en lugares distintos al confinamiento. Eso es a lo que nosotros estamos apelando hoy día, a que el Estado de una vez por todas asuma los convenios internacionales a los cuales se suscribe y que los cumpla y los aplique, porque hoy día firma, pero no aplica nada.

Hace unos días, se dijo que la esposa del machi estaba contagiada de Covid-19, ¿es cierto eso?

El examen de la lamngen Luisa salió negativo, que de verdad fue muy terrible porque imagínate que digan: “Está con Covid-19 la esposa del machi que se quedó el día miércoles cuidándolo toda la noche después del día que tuvo trance”. Alguien tenía que cuidarlo, entonces se quedó ella con todo lo que tienes que cumplir en un lugar en donde alguien está complejo para no contagiarlo de nada, y lo primero que dicen, “está con Covid-19”, salió el director del hospital hasta la Seremi de Salud y dicen “la esposa del machi Celestino Córdova”, o sea, dieron todas las indicaciones de quién era. Sigue esa discriminación tremenda.

¿Y por esta discriminación tomarán acciones?

Obviamente que sí. La Seremi de Salud salió a hablar el domingo en un punto de prensa. Y nosotros el lunes interpusimos una denuncia en la Contraloría para que haya un sumario, porque no corresponde que un empleado público haga eso, porque hay prohibición de entregar la identificación de la gente, entonces ¿por qué para unos sí y para otros no? Claramente hay un tema de discriminación, y eso sirvió para aislar al machi, porque desde el sábado mismo que dijeron que la lamngen Luisa tenía Covid, el machi estuvo incomunicado y aislado dos días.

¿Hace algún llamado a la población?

El llamado es a estar atentos. Que se escuchen las ollas y las cacerolas en la noche también por el pueblo mapuche, y que todos aquellos que enarbolaron la bandera mapuche para el 18 de octubre hoy día asuman lo que significa. Enarbolar una bandera no es llegar y llevar la bandera mapuche, porque uno se tiene que concientizar respecto a lo que significa el ser mapuche y la gente mapuche, y cuando llevas una bandera significa que vas a estar en las buenas y en las malas. Hoy día necesitamos a toda la gente, a todo el pueblo pobre, a toda la gente no mapuche, que nos apoye y que también dé a conocer su posición.

Vía Radio JGM

