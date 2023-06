Glaciares ad portas de la Cuenta Pública Presidencial: Entre avances que se congelan y compromisos que se derriten

El gobierno de Boric comprometía en su programa la protección de los glaciares, sin embargo, no sólo no se ha avanzado en esta materia, sino que se ha retrocedido en lo que alguna vez fue una bandera de lucha del ex dirigente estudiantil, que en 2019, en su calidad de diputado, fue uno de los fundadores de la "Bancada Glaciar".