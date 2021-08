Marcela Nieto, defensora medioambiental amenazada de muerte y violación: «Siempre somos las mujeres las más afectadas y atacadas»

A principios de julio, la defensora medio ambiental Marcela Nieto, comenzó a recibir llamados anónimos, con amenazas de muerte y de violación, debido al trabajo que realizaba en la comuna de Quintero, conocida por el grave nivel de contaminación, que la ha llevado a ser catalogada como una zona de sacrificio

«Desde el viernes 2 de julio vengo recibiendo distintos tipos de amenazas tanto de muerte como de violación, las que no han dado tregua. En este momento están tratando de destruir mi imagen como persona, como mujer, y como profesional ante el Colegio de Enfermeras de Valparaíso, hostigando a la directiva respecto a mi caso. Por esta razón quiero solicitar su ayuda y apoyo a todos los dirigentes medioambientales y sociales del país que defendemos estas causas, esto no puede seguir pasando en Chile», denunció Nieto, quien es enfermera y trabaja en el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso.

En una conversación con El Desconcierto, la defensora del medio ambiente relató que al principio, las llamadas solo eran de hombres y mujeres que la insultaban, no obstante, después comenzaron las amenazas de muerte.

Recordó que el viernes 2 de julio «tenía muchas llamadas perdidas de dos números distintos y yo llamé de vuelta y me empezaron a decir puros garabatos», por lo que comenzó a bloquear los números.

«Me siguieron llamando desde otros números. Ahí me empezaron a decir cosas misóginas, terribles. Me empecé a asustar», subrayó.

Al día siguiente, mientras se encontraba trabajando en el hospital, recibió una llamada con un tono más agresivo.

«Suena mi teléfono, yo contesto y ahí me lanzan la primera amenaza tácitamente de muerte. Era un hombre con un lenguaje muy coloquial (…) Me dice ‘déjate de hue… con el tema medio ambiental, hue…, porque o si no te vamos a mandar a matar’, de ahí me lanzó otros improperios que prefiero no decirlos», destacó.

Durante unos días, «me llamaron de miles de números de teléfonos, con mensajes de texto. Me dijeron de todo (…) Denigrada totalmente como mujer, como ser humano. Yo lloraba porque nunca en mi vida me habían tratado tan mal«, recordó.

Adicionalmente, desde el Colegio de Enfermeras de Valparaíso le indicaron recibían «mensajes y llamados telefónicos con ofensas», en donde exigían que dejaran de trabajar con ella.

«Decidí bloquear todos los números y no contestar más el teléfono», explicó a El Desconcierto.

Patrón machista

A juicio de Marcela Nieto, existe un sesgo de género y recalcó que las más afectadas y atacadas son las mujeres, por su lucha para proteger el medio ambiente.

“Dentro de esta región de un tiempo a esta parte vienen realizando amenazas de forma frecuente a las personas que trabajan en el tema medioambiental», expresó al tiempo que recordó que la semana después que ella recibió las amenazas, Verónica Vilches de Modatima le quemaron su auto.

«Si lo analizas bien, acá hay un tema de sesgo de género«, dijo, al tiempo que y explicó que «mientras a los hombres se les amenaza con golpearlos o incluso matarlos. A las mujeres las amenazas son de otro tipo, hay temas muy misóginos metidos en esto. Las que más hemos sido afectadas con todo esto somos las mujeres», planteó.

“Acá hay un factor en común. En el último tiempo hemos sido sólo mujeres las amenazadas por defender temas medioambientales. Hay un patrón machista y obviamente patriarcal que debemos cambiar. Siempre somos las mujeres las más afectadas cuando defendemos el medioambiente y la salud. Las mujeres tenemos una sensibilidad intrínseca frente a estos temas y obviamente vamos a seguir siendo más afectadas», dijo a Diario U de Chile.

Planteó que se debe “trabajar en una ley que proteja de manera integral a los activistas medioambientales. No puede ser que estemos expuestos a pagar con nuestra vida el hecho de defender este tipo derechos humanos yo creo que se debería defender de manera integral a los dirigentes sociales y en especial a los activistas medioambientales”.

Amenazas de violación

En sus declaraciones, Nieto reveló que aparte de amenazas de muerte, también recibió amenazas de violación.

Indicó que si bien en un principio no quiso dar detalles por el impacto que le causó, ahora se siente más fuerte para hablar sobre el tema.

«Me lanzaron nuevamente una amenaza, pero fue de violación (…) Si no te dejai de hue… te vamos a llegar a romper el útero, porque las minas como tú no merecen dar vida’. Algo muy violento», condenó.

«El hecho que a una como mujer te amenacen de muerte o de violación, con esas palabras tan soeces, causa un impacto psicológico tremendo«, dijo Nieto.

PDI bajó el perfil a la denuncia

La defensora medio ambiental indicó que desde la Policía de Investigaciones (PDI) le bajaron el perfil a su denuncia, y e dijeron que tenían miles de amenazas a nivel regional «con gente que ve temas medio ambientales».

«‘Esto es súper común y nunca llega a nada’. Como que prácticamente para qué vas a dejar la denuncia», señaló.

Sin embargo relató, que tiempo después la contactaron desde El INDH y ella decidió acercarse a Aministía Internacional para plantear su caso.

«Desde el INDH me ayudaron a que en Fiscalía tomaran en cuenta la denuncia, porque no la estaban tomando en cuenta. Fue un procedimiento súper mal hecho«, explicó

«La denuncia creo que la PDI la hizo mal, costó mucho encontrarla. Finalmente, después de unos cinco días, me llaman de la Fiscalía, pero más que nada, y ellos me lo dicen, por un tema mediático, porque esto ha tenido mucho bullicio. Me llaman y logran encontrar la denuncia», acusó.

«Tú en realidad no sabes si la justicia está a favor de protegerte en situaciones así, o le bajan demasiado el perfil, o quizás hayan otros temas por ahí involucrados. Es complejo en esta situación confiar en la justicia chilena«, agregó Nieto.

Respaldo y protección

Frente a las reiteradas amenazas contra su vida recibidas por Marcela Nieto, el gobernador de la Región de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, denunció estos hechos y realizó un llamado para que la enfermera, quien desde el año 2018 defiende los derechos medioambientales y de las personas de la zona de Quintero-Puchuncaví, pueda contar con protección y que los responsables puedan ser identificados y sancionados.

Seguir leyendo: Gobernador Rodrigo Mundaca denuncia amenazas contra activista Marcela Nieto y pide que responsables sean identificados y sancionados

«Lo he dicho en todos los tonos, y seguiré insistiendo que necesitamos protección para Marcela Nieto, y necesitamos que los responsables de las amenazas de muerte que ella está sufriendo, sean identificados y sancionados con las mayores penalidades», indicó Mundaca.

Otros que se pronunciaron fue el Colegio de Enfermeras de Chile, quienes repudia estas prácticas propias de una sociedad intolerante, misógina y autoritaria.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el pasado 30 de julio, el Colegio de Enfermeras recalcó que, con las amenazas, se busca “inhabilitar y desperfilar el rol sanitario de las Enfermeras de Chile”.