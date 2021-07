Teresa Marinovic frente a acusaciones de racismo: «No me interesa saber de los pueblos indígenas»

Continúan las repercusiones tras los polémicos y cuestionables dichos de la constituyente de Vamos por Chile, Teresa Marinovic, quien este martes emitió comentarios racistas en contra de su par mapuche, Francisca Linconao, cuando la emplazó a no hablar en mapudungun en las sesiones de la Convención Constitucional por considerarlo un “show”.

A través de su cuenta de Twitter escribió: “constituyente Linconao hablando en mapudungun… sabe hablar en castellano, pero no importa: no pierde la oportunidad de hacer show”.

Posteriormente, Marinovic intentó explicar la situación, advirtiendo que “me llaman ‘racista’ y ‘clasista’ por criticar a Linconao. Lo cierto es que la critico por prepotente, no por mapuche”.

Pese a las críticas, durante una conversación con el programa «Bienvenidos» de Canal 13, la constituyente electa en cupo por el Partido Republicano reafirmó sus dichos y declaró: «No me interesa saber de los pueblos indígenas».

“Si yo quiero aprender a profundizar en los pueblos indígenas, si quieres te digo que sí, pero es falso. No me interesa aprender la lengua mapudungún. Tengo otros intereses”, respondió Marinovic ante una de las preguntas de los presentadores.

Señaló que al utilizar la lengua de los pueblos originarios en la Convención Constitucional – que cuenta con 17 representantes indígenas –, se está utilizando el espacio para politizar, lo que a su juicio no responde al sentido del órgano encargado de redactar la nueva Constitución.

“Si alguien se quiere venir con la indumentaria mapuche, me parece muy legítimo eso, porque marcas tu identidad, la refuerzas, la defiendas y muestras tu orgullo, pero no se produce un quiebre ni distanciamiento. No me parece ideal, hacerlo en ese momento y en esa forma. Lo que pido es un poco de honestidad intelectual y no transformarla en cuestión de otra naturaleza, que en definitiva pasa por atacar intencionalmente”, manifestó.

Calificó como una “imposición” y una “provocación” por parte de su par Linconao, emplear una lengua que no es conocida por otros convencionales, además de señalar esta lengua de los pueblos originarios como un “dialecto”, lo cual fue corregido en reiteradas ocasiones por presentadores del matinal.

Planteó que Chile se está acostumbrando a lo “políticamente correcto” y señaló que seguirá en su misma tónica.

“En Chile nos estamos acostumbrando a que cuando alguien dice algo que no es lo políticamente correcto, nos ataca, nos insultan, te llega correo electrónico con amenazas. Yo voy a seguir diciendo las cosas de tal como me parezca, seré respetuosa en el trato personal, porque siempre lo hago, pero no va a pasar eso ni a mi forma de pensar, ni decir las cosas, ni a mi propio temperamento”, puntualizó.

Hasta ahora, Marinovic ha recibido ferets críticas desde el interior de la Convención. la copnstituyente Ramona Reyes (PS), de origen Mapuche, pidió incluso su salida del organismo, mientras que su par, Valentina Miranda (PC), quien además de encararla a las afueras del ex Congreso, anunció acciones.

«Yo quiero pedir que se tomen las medidas que correspondan. Sé que la Comisión de Ética todavía no está, pero de verdad constituyente Marinovic, si usted no está al nivel de entender qué es lo que está pasando acá, yo le pediría que se retire, que dé el cupo a otra persona, porque sus faltas de respeto no se pueden permitir”, planteó Reyes en sus palabras que generaron aplausos de pie en el hemiciclo.

La constituyente del Partido Comunista y representante del distrito 8 informó que están recopilando todas las declaraciones “racistas y de odio de Marinovic” para proceder a sancionarla.

Todas las manifestaciones racistas y de odio de Marinovic las estamos apilando para presentarlas ante la Comisión de Ética cuando se establezcan mecanismos de sanción. Pediremos que se sancione retroactivamente a esta provocadora para reparar el daño q está causando impunemente pic.twitter.com/A9bgfib8gG — Vale Miranda Constituyente D8 (@ValeMirandaCC) July 20, 2021

Por su parte, la machi y representante mapuche, Francisca Linconao, señaló que los dichos de Marinovic «han generado incitación al odio racial y denigración a sectores considerados como vulnerables», advirtiendo que también promueven situaciones violencia simbólica, «con alta carga racista y colonial».

La constituyente aseguró que la ley vigente y diversos tratados internacionales la habilitan a referirse a lo que desee en su lengua materna: «Estoy con todo el Derecho a mi favor cuando hablo en mapuzungün en mi rol como constituyente», afirmó en una declaración pública.

