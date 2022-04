Vicepresidente de la CC: «Hemos ocupado mucho tiempo en desmentir noticias falsas»

"Ahora viene la etapa de comunicar no tanto el proceso, y quizás no dedicar tanto tiempo a las noticias falsas. Si no a explicar el contenido y alcance, de las más de 150 normas aprobadas y que son parte del texto constitucional", planteó el vicepresidente del órgano redactor.