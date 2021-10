Yasna Provoste y su golpe fatal al lobbista Sebastián Sichel: «¿Hiciste lobby por el gas también o no?»

En la noche del lunes se llevó a cabo un nuevo debate presidencial, de cara a los comicios de noviembre. Durante el debate, se vivió un tenso cruce entre el candidato Sebastián Sichel (Chile Podemos Más) y la candidata Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social) por cuestionamientos de lobby al abanderado del oficialismo.

«En el debate pasado, te costó responder, te pregunté si habías sido lobbista, me dijiste ‘no fui lobbista’ y los días dieron cuenta que sí te habías dedicado al lobby en Dicom, en las autopistas, en donde muchos chilenos a lo mejor nunca pudieron postular a un trabajo o matricular a su hijo a la escuela, o arrendar una casa porque aparecían en el Dicom (…) ¿Hiciste lobby por el gas también o no?», cuestionó Provoste durante la sección de Preguntas Cruzadas.

Esta no es la primera vez que Provoste emplaza al exministro de Desarrollo Social por su condición de lobbista. En el debate del pasado 22 de septiembre, la senadora cuestionó a Sichel por tener «relación con empresarios poderosos»

«Entiendo que en algún punto de su vida profesional hizo lobby por ese mundo», señalo Provoste al abanderado oficialista en esa ocasión.

En el debate de este lunes, la senadora de la Democracia Cristiana interpeló a Sichel por el informe presentado la semana pasada por la Fiscalía Nacional Económica, en la que se sugirió prohibir que Gasco, Abastible y Lipigas participaran de la distribución minoritaria de gas licuado, debido a que la comercialización del recurso en Chile no estaría funcionando desde una perspectiva competitiva.

No obstante, el abanderado del oficialismo, se negó a responder y contestó con una pregunta a la candidata de Nuevo Pacto Social.

“¿Cuantos años has trabajado en el sector público? Te lo contesto yo: 30 años. Los únicos años que no trabajaste en el servicio público fue porque te destituyeron”, expresó Sichel al tiempo que agregó que no podría explicarle “nunca” lo que se hace en el sector privado, en el cual participó activamente en su rol de abogado.

“Me impresiona cómo gente como tú, que hasta el día de hoy recibe un sueldo de casi dos millones de pesos, perdón, 200 millones de pesos acumulados, por estar aquí, no entiende y ataca a los que estamos en el sector privado”, dijo el expresidente de Banco Estado, quien aseveró sentirse orgullo de su trabajo como abogado.

Ante el emplazamiento, Provoste le volvió a preguntar por su condición de lobbista.

“Soy senadora de la República, cumplo con mi tarea y yo creo que el único gráfico donde tú estás arriba respecto de todas las candidaturas es con los aportes de privados, por eso te pregunto si hiciste lobby por el gas también», interperló.

Ante la insistencia, dijo que no ha tenido como cliente ninguna empresa de gas, y le indicó a la senadora que «sería bueno que alguna vez trabaje en el sector privado», a lo que Yasna respondió que sí lo ha hecho pero «nunca para defender los derechos de las grandes empresas».

Retiro del 10%

Durante el debate, la candidata de Nuevo Pacto Social también se refirió al retiro de las AFP de Sichel, quien reconoció haber realizado estos movimientos, a pesar de estar en contra del mecanismo.

«Te pregunté (en el debate de septiembre) si habías hecho retiro de las AFP y te demoraste harto en decirnos que sí, mientras presionabas a los de tu sector para que rechazaran el cuarto retiro en la Cámara».

De acuerdo con los datos revelados, Sichel habría recibido el primer pago del 10% el 13 de agosto de 2020 por un monto de $2.165.321, mientras que el segundo pago se habría concretado el 3 de septiembre de 2020 por $2.216.607, para un total de $ 4.199.83.

Tras negarse a reconocer que había hecho uso del beneficio, Sichel finalmente indicó que en su caso lo hizo para «mejorar nuestras pensiones futuras trasladándolos a APV y aumentamos esos fondos para arrancar de políticos irresponsables que quieren financiar lo que no pueden financiar».

A pesar de haber hecho uso del retiro de fondos previsionales, Sichel ha sido crítico sobre esta iniciativa, por lo que una vez más cargó en contra del proyecto que busca un cuarto retiro que fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados y pasó al Senado, y propuso la extracción total de las AFP, en caso de que se apruebe.

