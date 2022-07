Perspectivas geopolíticas de la cumbre de la OTAN

Por Fernando Rivero

1. Globalización del Capitalismo Neoliberal y la Estrategia de Defensa de los EE.UU. 2022. El capitalismo neoliberal contiene una concepción cultural, económica, social y política que tiene su principal cancerbero en el imperialismo estadounidense. Cuando este modelo de «convivencia» global y los intereses geoestratégicos de EE.UU. no pueden imponerse a través del pensamiento único, apelan a la fuerza militar. La Estrategia de Defensa de los EE.UU. 2022 es la síntesis del plan militar de dominación global de EE.UU. Este documento oficial condensa y supera la “Tercera Estrategia de Compensación” de 2014 y la “Guía Estratégica Provisional de Seguridad Nacional” de 2021, ambos documentos centrales para el Pentágono. Al mismo tiempo, la Estrategia de Defensa de EE.UU. articula y sirve de fundamento de la planeación prospectiva de la OTAN contenida en la Agenda 2030 y en su Concepto Estratégico de Madrid. Las orientaciones estratégicas adoptadas por la OTAN para derrotar a Rusia, China, Irán y doblegar a los pueblos en resistencia, se derivan de los planes político-militares de EE.UU., una planeación para la guerra global contra la humanidad.

2. El Vínculo Transatlántico en la Cumbre de Madrid. Sentenció Víctor Hugo que «No son las locomotoras, sino las ideas, las que llevan y arrastran al mundo». En este sentido, la Cumbre de Madrid reconoce que el vínculo transatlántico, sobre el que se cimienta la OTAN, trasciende como concepción a la Alianza para articular las ideas-fuerza que hacen posible el proyecto civilizatorio occidental. Ese vinculo transatlántico, en cuanto es un paradigma socio-político compartido, sirve para imponer un sentido único de la existencia humana mediante, entre otras cosas, una práctica que invisibiliza la pluralidad cultural y genera un memoricidio funcional a occidente. El vínculo transatlántico sirve de eje político-ideológico articulador de la planeación estratégica de los EE.UU., con el plan de la U.E. denominado Brújula Estratégica y por consiguiente, con el Concepto Estratégico de la OTAN 2022. La planeación militar acuñada en la Cumbre de Madrid se dirige a preservar la posición rectora de las potencias occidentales en la vida humana y especialmente, intenta perpetuar la hegemonía mundial de EE.UU. en la globalización neoliberal.

3. China: Un Tema central de la Cumbre de Madrid 2022. La alianza militar AUKUS (acrónimo en inglés de Australia, Reino Unido y Estados Unidos) reveló que EE.UU. pretende socavar la fortaleza naval y por consiguiente, la incidencia geopolítica de China. Ya en octubre de 2021 la Oficina de Inteligencia Naval de EE.UU. publicó un informe titulado China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities – Background and Issues for Congress (el cual se encuentra en https://sgp.fas.org/crs/row/), donde señaló: “En una era de renovada competencia entre las grandes potencias, el esfuerzo de modernización militar de China, incluido su esfuerzo de modernización naval, se ha convertido en el foco principal de la planificación y del presupuesto de defensa de Estados Unidos” (1). La convocatoria de Japón, Australia, Corea del Sur y Nueva Zelanda a la Cumbre de Madrid denota la trascendencia del área Indo-Pacífico. Adicionalmente, frente al incidencia creciente de China en África, la OTAN se traza abrir el Flanco Sur al tiempo que el Presidente Biden reconoce el envío de tropas a Yemen y Somalia. Mauritania, Socio Global de la OTAN, está prevista como un puesto de avanzada de la OTAN en África. El énfasis de la OTAN por controlar África obedece principalmente, sin desconocer los intereses de Rusia en la región, al empuje que en el continente ha tenido la Ruta y la Franja de la Seda promovida por China. «El informe sobre la Iniciativa de Investigación entre China y África de la Facultad de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins señala que entre 2000 y 2019, los financiadores chinos suscribieron 1.141 compromisos de préstamo por un valor de USD 153 mil millones con Gobiernos y empresas estatales africanas» (2). Igualmente, la cooperación económica en 25 zonas asciende en 2020 a una inversión de USD 735 mil millones en 16 países, según el Informe Anual de Relaciones Económicas y Comerciales entre China y África del 2021. Una hipótesis razonable, la OTAN luego de Rusia irá a la confrontación contra China en una nueva Guerra Híbrida.

4. Consecuencias Geopolíticas de la Cumbre de Madrid-2022. Según Jeans Stoltenberg, Secretario General de la OTAN, las áreas claves para debatir en la Cumbre de Madrid son; Disuasión y Defensa, Apoyo a Ucrania y Otros Socios, Concepto Estratégico, Mejor Distribución de la Carga y Recursos, y Solicitudes de Membresía de Finlandia y Suecia. Cabe resaltar, que el Concepto Estratégico 2022 se enmarca en el análisis del contexto socio-político global, perfila los retos en materia de seguridad para la OTAN y define sus tareas políticas-militares de alcance estratégico. En este orden de ideas, el mundo entra en una nueva etapa marcada por el afianzamiento del principio de Seguridad Colectiva contenida en el Tratado de Washington de 1949 y en el compromiso adoptado con sus socios por parte del Consejo de la Unión Europea al aprobar “Una Brújula Estratégica para la Seguridad y Defensa” (3). La OTAN se prepara para nuevas campañas militares. En efecto, en la Cumbre de Madrid, que cuesta 50 millones de euros, se traza imponer que los 30 países miembros de la OTAN inviertan al menos 2% de su PIB en gastos para nuevas guerras (4). Para los decisores en la OTAN la prioridad es el fortalecimiento militar de la Alianza y por supuesto, poco les importa que la FAO ha señalado, en su Informe Global de Crisis Alimentarias de 2022, que más de 193 millones de personas en 53 países padecen hambre aguda en el mundo (5). La ampliación Global de la OTAN parte de que la Federación de Rusia y China son enemigos de ocidente. La supremacía en los nuevos dominios (Ciberespacio, Tecnologías como la 5-G y la Inteligencia Artificial) es una prioridad militar ante estos países y es fundamental para el control social global de las potencias occidentales. En esta planeación de la Cumbre de Madrid el control del Ártico es vital para incidir en la cadena de suministros, controlar el comercio en área, dominar sus reservorios de minerales e imponer la supremacía económica de las principales potencias occidentales. Allí radica la trascendencia de incorporar a la OTAN a Finlandia-Suecia, aparte de estrechar el cerco militar de la OTAN sobre la Federación de Rusia. En caso de que estos países formen parte de la Alianza, de los ocho miembros del Consejo del Ártico todos serán parte de la OTAN, a excepción de Rusia. Cabe destacar, que la confrontación en Ucrania ha reposicionado el escenario de la Guerra Nuclear. El Grupo de Planificación Nuclear de la OTAN está ya preparado. La OTAN pretende mostrar una capacidad en materia nuclear, biológica y química creíble que permita disuadir y atacar a sus adversarios, cuestión que no será temporal. Después de la Operación Militar Especial en Ucrania, el mundo no será igual. Los poderosos se preparan para la guerra. Pensar lo contrario, podría ser una ingenuidad criminal.

5. Nuestra Tarea en el Futuro. América Latina y el Caribe no está exenta del peligro. La OTAN se estructura como la dimensión militar de un proyecto político global fundado en las relaciones de propiedad y de poder del capital. El futuro bosquejado por los decisores de la OTAN es una sociedad disciplinaria mundial, sometida a una fuerza militar que sostiene las arbitrariedades de una institucionalidad supranacional al servicio de la globalización del capitalismo neoliberal. Ante esto no bastan las consignas. Practicar la solidaridad internacional es necesario pero el momento reclama más. Los Estados soberanos y los pueblos deben replantear las relaciones internacionales e impulsar la refundación de la ONU. Bosquejar colectivamente alternativas ante el capitalismo neoliberal es una urgencia para la humanidad. Fundir a los pueblos en una articulación antiimperialista capaz de salvaguardar la vida, defender la paz y su derecho sagrado a la autodeterminación, es una tarea inaplazable.

Referencias:

1. ZAMORA Augusto. “Hablemos de China Ahora que Podemos”. Disponible en: https://blogs.publico.es/ Consultado el 24 de junio de 2022.

2. “Inversión China en África Aumenta Mientras el Valor de Proyectos y el Comercio Bilateral Decrece”. Disponible en: https://www.iisd.org/es/articles/inversion-china-en-africa-aumenta-mientras-el-valor-de-proyectos-y-el-comercio-bilateral Consultado el 25 de junio de 2022.

3. «Una Brújula Estratégica para Reforzar la Seguridad y la Defensa de la UE en el Próximo Decenio.” Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/03/21/a-strategic-compass-for-a-stronger-eu-security-and-defence-in-the-next-decade/ Consultado el 1 de abril de 2022.

4. “Financiamiento de la OTAN”. Disponible en Página Oficial de la OTAN en: https://www.nato.int/cps/en/ Consultado el 25 de junio de 2022.

5. “Informe mundial sobre las crisis alimentarias: la inseguridad alimentaria aguda alcanza nuevos niveles máximos”. Disponible en: https://www.fao.org/newsroom/detail/global-report-on-food-crises-acute-food-insecurity-hits-new-highs/es Consultado el 25 de junio de 2022.

Por Fernando Rivero

MSc. en Filosofía de la Guerra

Publicada originalmente el 26 de junio de 2022 en Portal Alba.