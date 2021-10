Netflix y documental Colonia dignidad: Los vínculos del Ministro Hernán Larraín con la secta nazi y sus horrores

“Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile” se llama la serie de Netflix recientemente estrenada, con la siguiente presentación: “Colonia Dignidad, una secta liderada por un pastor carismático refugiado de Alemania, se convierte en cómplice de la dictadura de Pinochet”.

La serie, que cuenta con seis capítulos -de más de 40 minutos de duración cada uno-, revela testimonios de sobrevivientes y vecinos del Colonia Dignidad, un asentamiento de alemanes fundado en 1961 en la Región del Maule. En dictadura fue utilizado comocampo de concentración.

Uno de los colaboradores del enclave que aparece mencionado en la serie es Hernán Larraín, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos.

La agencia alemana DW apuntó en diciembre del 2018 al ministro Larraín, señalándolo como responsable de la falta de progreso en investigación de casos de Colonia Dignidad.

La publicación del medio alemán indica que el ministro de Justicia «durante mucho tiempo fue partidario de la secta», lo que marcaría el poco progreso en la investigación sobre los Detenidos Desaparecidos.

En Colonia Dignidad se cometieron numerosos crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, fue un campo de concentración donde se perpetraron , torturas, vejaciones, abusos de todo tipo, asesinatos, adoctrinamientos, desapariciones, espacio administrado bajo la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, la que fue creada por el siniestro personaje nazi y pedófilo: Paul Schäfer, alias «el profesor», médico del Wehrmacht durante la Segunda Guerra Mundial, cuyas instalaciones se ubican cerca de la ciudad de Parral, a unos 350 kilómetros al sur de Santiago.

Una publicación de Germán Silva en El Mostrador en febrero del año pasado, señala: “Hernán Larraín, junto a varios militantes de la UDI, crearon el grupo “Amigos de Colonia Dignidad”. Allí se inscribieron connotados parlamentarios, la mayoría ligados al gremialismo. Esos mismos, algunos años antes, en 1991, se opusieron duramente a que la secta perdiera su personalidad jurídica y defendieron la mantención del hospital, el que funcionaba sin cumplir ningún protocolo de salud del Estado Chileno”.

Hernán Larraín y los Derechos Humanos en el Chile de hoy

En agosto del año 2020, diversas organizaciones solicitaron a instancias de la Unión Europea y Parlamento Europeo, la evaluación de acuerdos comerciales que se han suscrito con Chile y los que actualmente se pretenden establecer, debido al “impresentable prontuario que tiene el estado chileno y en particular el actual gobierno de Sebastián Piñera con respecto a sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidos y fomentados por agentes estatales, incluido los graves hechos de represión, asesinatos, montajes, odio, intolerancia y discriminación contra numerosas personas del Pueblo Nación Mapuche en el marco de reivindicaciones de derechos indígenas”, señalaron.

En otro punto, indican: “Es de enorme preocupación el nivel de polarización, confrontación y violaciones a los derechos humanos que está predominando en Chile, con un gobierno con representantes vinculados a crimines de lesa humanidad, como so los casos del Ministro del Interior Víctor Pérez (hoy ex ministro) y el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, denunciados por sus vínculos y redes de protección a la secta Nazi de Colonia Dignidad, responsables de numerosos horrores durante la dictadura militar, esto, mientras el actual gobierno ha realizado diversas diligencias para liberar a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad y terrorismo de estado durante la dictadura militar, en particular los oficios del propio Ministro Larraín a favor de recluidos en las cárceles de Punta Peuco y Colina, con dos recientes indultos, los casos de los criminales Raúl Rojas Nieto y Víctor Mattig Guzman, mientras mantiene en estado grave a los presos Mapuche”.

Cabe señalar que, durante el actual gobierno, en el periodo del llamado “estallido o revuelta social” a partir del 18 de octubre del 2019 y extendido hasta antes del confinamiento por la pandemia, se cometieron de forma amplia una serie de violaciones a los derechos humanos contra miles de personas.