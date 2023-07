Académicas de la U. de Chile capacitaron a estudiantes del Instituto Nacional en salud mental y sexual

En el marco del convenio de cooperación entre la Universidad de Chile y el Instituto Nacional (IN), la Profesora Titular de la Casa de Bello, Vania Martínez, académica de la Facultad de Medicina y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes (Imhay), junto a Valeska Verges, Profesora Asistente del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral del Adolescente (Cemera) de la misma unidad, realizaron dos talleres para estudiantes del Instituto Nacional en la Casa Central de la U. de Chile.

Una de estas actividades se realizó el viernes 21 de julio (2023), y consistió en un taller de liderazgo en salud mental para una veintena de estudiantes, que se extendió durante toda la mañana y culminó con la entrega de diplomas de participación, de la mano de la nueva Rectora del Instituto Nacional, Carolina Vega.

“Los estudiantes se inscribieron voluntariamente para hacer este taller por su interés en el bienestar emocional, psicológico y social. La idea es que incorporen herramientas para reconocer cómo se puede favorecer una mejor salud mental, cómo detectar cuando necesitamos pedir ayuda y también bajar el estigma que todavía hay en nuestra sociedad en relación a este tema y a consultar en salud mental”, destacó la profesora Martínez.

Para analizar el tema, las y los escolares de octavo a cuarto medio se reunieron en grupos más pequeños para plasmar sus propios pensamientos acerca de qué piensan que es la salud mental.

Luego, tras la conversación con la profesora a cargo del taller, presentaron sus resultados frente a sus compañeros y compañeras: “Tienen muy buenas ideas e integraron muy bien los conocimientos”, aseguró la académica de la Facultad de Medicina de la U. de Chile.

Esta es la segunda edición del taller, que el año pasado se realizó en forma virtual. Por lo mismo, esta realización en la presencialidad significó un plus para las y los liceanos, pues también tienen la oportunidad de visitar y conocer la universidad por dentro.

“La experiencia de que sea presencial es mucho mejor y más cercana también. Además, que sea en la Universidad de Chile, también tiene un gran valor porque los escolares se sienten participando de una experiencia universitaria. Un espacio que los acoge mediante el convenio de colaboración, que es un acompañamiento que estamos haciendo en distintas áreas al Instituto Nacional”, comentó la directora del Imhay.

En este sentido, la Rectora Carolina Vega celebró esta alianza entre ambas entidades: “Esta unión me parece virtuosa. Es una contribución histórica desde los comienzos de la República. Así que feliz de que la podamos continuar, fortalecer y ojalá hagamos muchas cosas juntos”, indicó.

La Rectora del Instituto Nacional destacó además que estos conocimientos que reciben las y los estudiantes son diseminados no solo en el colegio con sus compañeros y compañeras, sino que también a sus amigos y familiares en su vida privada. Se transforman así en líderes y agentes de cambio.

“A veces no nos damos cuenta de eso, no pensamos que lo que aprendemos lo aprendemos no solo y exclusivamente para estar dentro de una sala o dentro de un colegio, lo cierto es que somos agentes de cambio en todas partes. Entonces, dentro de sus amigos, ellos probablemente tengan personas que están con problemas de salud mental, o de su familia nuclear y extendida, y, por lo tanto, ellos van a llevar un conocimiento que los demás no tienen. Y, en ese sentido, yo creo que potenciar el liderazgo, la capacidad de reacción de ellos es una maravilla”, afirmó.

Afectividad y sexualidad

Otra de las áreas que quisieron tratar los institutanos e institutanas fue la de la afectividad y sexualidad. Este taller estuvo a cargo de Valeska Verges, quien explicó los alcances de la actividad: “Trabajé con un grupo del colegio que es del centro de alumnos, de la Secretaría de Sexualidad y Género del Instituto Nacional. Son jóvenes líderes que están preparando para este segundo semestre realizar una feria sobre este tema en el liceo”, detalló la docente, que además es matrona y magíster en psicología adolescente.

Así, durante la jornada, se abordaron temas de género y de salud sexual en cuanto a la prevención de infecciones de transmisión sexual.

“Hablamos bastante también de la diversidad sexual, que fue un tema que ellos mismos relevaron, para presentar a sus compañeros y compañeras estos aprendizajes, especialmente en torno a la prevención y el cuidado en relación a la sexualidad”, agrega la profesora del Cemera, que próximamente realizará un taller similar, pero para docentes del liceo.

El acompañamiento de la U. de Chile al Instituto Nacional ha sido en distintas áreas, por ejemplo, en temas de género y del proyecto educativo.

“Hemos hecho varias acciones con los distintos equipos en diversas áreas. Ahora tenemos que avanzar en ir articulando y generando planes a mediano y largo plazo, porque mucho del trabajo que hicimos lo hicimos durante el confinamiento y fue un poco como dar respuestas a la urgencia. Esto no se va a acabar. Este convenio es independiente de las autoridades. Aquí hay un equipo comprometido para dar continuidad a este trabajo, que no es de un papá con un hijo, sino que son de dos hermanos, o sea, es un acompañamiento donde nosotros también estamos aprendiendo mucho del trabajo que se hace en el Instituto Nacional”, concluyó la profesora Martínez.

