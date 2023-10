Ministro Cataldo anuncia ley corta para resolver financiamiento de educación municipal: «Nunca más podemos tener situaciones de no pago de remuneraciones»

El ministro de Educación Nicolás Cataldo, informó que enviará un proyecto de ley corta a fin de año para abordar la crisis de financiamiento en la educación municipal.

Esta situación se vio reflejada en el hecho de que 9 colegios de la Municipalidad de Til Til estuvieron cerca de cerrar, debido a la imposibilidad de la Corporación de Desarrollo Social de la comuna para pagar remuneraciones debido a la deuda provisional que arrastran desde 2017.

«Durante el mes de agosto de 2023 la subvención base recibida de parte del Ministerio de Educación para la Corporación fue de $22.000.000 aproximadamente y este mes hemos vuelto a recibir un monto similar. Desde la Corporación y la Alcaldía hemos realizado innumerables gestiones (…) No obstante, todos estos esfuerzos han sido insuficientes frente a la enorme deuda que nos dejó la administración anterior con más de 18 mil millones de pesos», informó días atrás el Municipio a través de un comunicado.

En el documento también detallaron que desde el Ministerio de Educación habían recibido escaso apoyo, por lo que no contaban con la capacidad de cubrir los sueldos líquidos de septiembre, abonando solo una mínima parte de la remuneración de cada funcionario y funcionaria.

Según antecedentes recopilados por este medio, la Corporación de Desarrollo Social de Tiltil encargada de abordar materias educacionales, mantiene una deuda desde el 2017 al 2021 según una auditoría externa, la que fue solicitada en agosto de 2021 y que reveló que la deuda que se tenía a marzo de 2022 era de 18 mil millones de pesos, encontrándose dentro de esas deudas el no pago previsional. Incluso, el total de la deuda por no pago previsional desde 2017 a julio de 2021, momento en el que asume la nueva administración -Luis Valenzuela-, era de un total de $6.319.840.514.

Mesa de trabajo con alcaldes

El ministro Cataldo participó junto a la subsecretaria Alejandra Arratia, en una reunión con nueve alcaldes y alcaldesas para conformar una mesa de trabajo que permita tomar medidas para enfrentar las dificultades que se presentan en el sistema de financiamiento de la educación municipal.

El titular del Mineduc indicó que “necesitamos darle estabilidad al sistema educativo, no podemos perder un día más de clases, a propósito de tener este tipo de situaciones, y por cierto no podemos nunca más tener caos, tener situaciones de no pago d e remuneraciones, situaciones de cierres de escuelas por problemas de infraestructura».

«Tenemos que generar las situaciones habilitantes para pongamos en el centro lo principal», afirmó. Cataldo a Radio Bio Bío.

Según este medio, la mesa de trabajo se dio plazo durante octubre para elaborar propuestas técnicas y con esa información poder presentar a fin de año un proyecto de ley que permita abordar el financiamiento de educación municipal.

Entrega de recursos al Municipio de Til Til

El pasado lunes, el jefe del Mineduc anunció una entrega de recursos al Municipio de Til Til para que al menos por este año, no se vea obligado a cerrar nueve colegios.

«Vamos a liberar los recursos retenidos de la municipalidad, a través de un proceso que haremos en tribunales. Adicionalmente, vamos a hacer una distribución acelerada del Fondo de Apoyo a la Educación Pública, que es parte de un proceso regular, pero que va a acelerar la entrega de los recursos para que, antes de la quincena de octubre, puedan ser integrados a la comuna», afirmó

«De esta forma, con estas dos fuentes de financiamiento, estimamos que vamos a poder garantizar el giro de aquí a diciembre, es decir, la continuidad del servicio educativo estaría garantizada por este año», precisó.

Al respecto, El alcalde de Tiltil, Luis Valenzuela, informó que esta semana pagaron una parte de lo sueldos que se debían. Sin embargo, aclaró que aún no tienen los recursos para pagar el total de la deuda contraída con los profesores de la comuna porque están esperando mayor liquidez.

