Críticas de escaños reservados de Pueblos Originarios a constituyentes FA salpica a Gabriel Boric

Las molestias desde escaños reservados de Pueblos Originarios a constituyentes del Frente Amplio, se relacionan al rechazo que han tenido a iniciativas tendiente al cumplimiento de las obligaciones en materia de consulta y participación vinculante, fundamentados en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración Americana de los Derechos Indígenas y la Declaración ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígena.

El conflicto se originó en medio de la intensa jornada de votaciones del día jueves 23 de septiembre con respecto a la indicación 21, iniciativa levantada desde escaños reservados de Pueblos Originarios, sobre “Participación efectiva y vinculante de Pueblos Originarios y Consulta Indígena basados en estándares internacionales”, la que fue rechazada con 75 a favor, 71 en contra y 5 abstenciones. Entre los que rechazaron estuvo el voto de Fernando Atria, convencional constitucionalista del Frente Amplio, cuyo argumento en rrss se relacionaría a los términos de “vinculante por el de incidencia”.

La situación generó diversas reacciones, sin embargo, también se relacionó a la seguidilla de rechazos que la mayoría en este bloque político ha tenido al interior de la Convención con respecto a las propuestas desde escaños reservados.

La constituyente por escaños reservados del Pueblo Kawesqar, Margarita Vargas, quien fue co coordinadora de la Comisión Transitoria de Consulta y Participación Indígena, emplazó a Fernando Atria frente a una publicación, señalándole: “Estimado Fernando: sinceremos las cosas. Desde crear una comisión de asuntos indígenas en reglamento, hasta la posibilidad de tener incidencia transversal, tu sector nos ha votado todo en contra. ¿No es mejor que le digan de una vez a la gente qué tan plurinacional quieren Chile?”.

La constituyente por escaño reservado del Pueblo Aymara, Isabella Mamani, indicó: “Esperamos que esta situación no se vuelva a repetir en el reglamento de consulta y participación indígena”. Agregó: “Recordar que al aprobar en general el Rglto de consulta y participación indígena y al presentar indicaciones para mejorarlo, tuvimos un gran «apoyo». Pero con este rechazo a la indicación 21 de Rglto General ya intuimos como se viene la mano y de parte de quienes”.

Controversia salpica a candidatura de Gabriel Boric

Por su parte quien también fue co coordinador de la Comisión transitoria sobre consulta y participación indígena, Wilfredo Bacián, escaño Pueblo Quechua, fue más lejos, señalando: Nos preocupa el @elfrente_amplio.. Firmaron indicaciones indígenas para Com. de derechos y plurinacionalidad, pero en vista de su voto contra consulta vinculante, sostendrán su apoyo? Afectarán las expectativas presidenciales de @gabrielboric ?

Agrega en otro hilo: “Lo peor es q si elevamos críticas, somos tratados desde @elfrente_amplio como panfleteros, ignorantes o simplemente comunistas. Convencionales que no saludan, no miran directamente los ojos a nadie en la Convención, que se hacen los ofendidos. Cómo pretenden gobernar el país»

También señaló: “Los convencionales de @elfrente_amplio no han querido dialogar políticamente con los distintos actores de escaños reservados. Así como No todo es mapuche tampoco todo es Academia. La convención No es un aula falo-logo -centrista. No Pueden seguir votando como si escribieran un paper”.

Finaliza, “Y lo peor es que ante cada afrenta, dan largas explicaciones que se caen por sí mismas. Parecen gerentes de transnacionales tratando de explicarnos con peras y manzanas que sus proyectos son buenos. Pedimos a @gabrielboric que ordene sus tropas si quiere gobernar”.

Al respecto, en el programa de Gabriel Boric se hace referencia a “plurinacionalidad”, “representatividad”, “autonomías”, así como: “Se deberán establecer formas de participación vinculantes para las comunidades indígenas”.

Por su parte, escaños reservados en diversas ocasiones han debido explicar el sentido y alcance de sus derechos con respecto al estándar internacional de derechos humanos sobre Pueblos Indígenas, en particular con respecto a los mecanismos que aseguren a los pueblos y naciones originarias la participación efectiva, vinculante, conforme a la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.