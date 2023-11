Encuesta UDP-Feedback: 64,2% quiere cambiar la Constitución vigente, pero 53,2% afirma que votará “En contra”

Los resultados de la “Encuesta sobre Proceso Constituyente”, elaborada por el Laboratorio Constitucional y la Plataforma de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales (UDP), junto con Feedback Research. correspondientes al mes noviembre, revelaron que aunque la mayoría de los consultados quiere cambiar la Constitución vigente, afirman se decantarán por la opción «En contra» en el plebiscito de salida del próximo domingo 17 de diciembre.

Ante la pregunta “¿quiere o no quiere cambiar la Constitución vigente?”, solo un 25,8% indicó que no quiere que se cambie la actual Carta Magna, mientras que el 64,2% sí quiere que se cambie.

Sin embargo en lo referente a la intención de voto sobre la propuesta constitucional elaborada por el Consejo Constitucional, el 53,2% dice que votará «En contra»(+0,5 puntos porcentuales), un 33,8% dijo que respaldará la opción «A favor» (+3 puntos porcentuales)y un 8,8% afirmó que votará “nulo/blanco”.

Otro de los resultados que arrojó el estudio de opinión es que un 27% de los encuestados considera que el proceso constitucional tiene “poca legitimidad”, mientras que un 12% piensa que tiene “mucha legitimidad”.

Ante la siguiente pregunta: «En el caso de que en el plebiscito de diciembre gane la opción en «En Contra» y se mantenga la Constitución vigente, ¿usted cree que el país será?», el 57,5% de los encuestados estima que esto “no influirá en la estabilidad del país”. En tanto, un 26,6% cree que el país será “más inestable de lo que es la actualidad” y un 15,3% opina que será “más estable de lo que es en la actualidad”.

El profesor titular de la Escuela de Ciencia Política de la UDP, Claudio Fuentes ,quien forma parte del equipo que desarrolla la encuesta, explicó que “la mayoría de los encuestados indica que, en caso de triunfar el ‘En contra’, no afectará la estabilidad del país. Aquella percepción es un poco más baja entre votantes de derecha y centroderecha, que consideran en mayor medida que habrá más inestabilidad. De hecho, quienes se inclinan por votar ‘A favor’ son los que más intensamente perciben que, de ganar la opción ‘En contra’, habría mayor inestabilidad. No es el caso de los votantes ‘En contra’, que no perciben aquello. En general, en la gran mayoría de los encuestados no se avizora un escenario catastrófico”.

En declaraciones a El Mostrador, el académico planteó que e “más que la opinión ‘A favor’ o ‘En contra’ del Gobierno, los determinantes principales para ir a votar parecen asociarse con la percepción sobre cómo fue el proceso, la percepción de que el texto no resuelve los temas principales que afectan a las personas, y las ideas generales que contiene el texto”.





