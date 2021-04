Patricia Brito: «Tenemos que avanzar en la destitución total de Piñera y crear en un gobierno interino que nos permita escribir la constitución»

El pasado sábado 24 se celebro una nueva versión de la Convención Chica, programa de entrevista con candidatos a convencionales constituyentes (CC) conducido por el director de El Ciudadano, Francisco Marín. En esta oportunidad los invitados fueron los candidatos a CC y voceros de la Coordinadora No + AFP: Patricia Brito (D7), Eduardo Gutiérrez (D12), Patricia Lillo (D8) y Luis Mesina (D10).

La dirigente social de Valparaíso por la Coordinadora No + zonas de sacrificio, profesora de Química y Ciencias Naturales y vocera de la Coordinadora No + AFP, Patricia Brito, se refirió a distintos temas del acontecer nacional, el gobierno y la pandemia, de cara a las próxima elecciones.

Con respecto al llamado a movilizaciones y paro nacional realizado desde distintas organizaciones y movimientos sociales, como la huelga convocada desde la Central Unida de Trabajadores de Chile (CUT), Patricia Brito estableció la importancia de evaluar las movilizaciones en un marco de demandas sociales cada vez más grandes y latentes. «Aquí no es solamente un tema de retiro de AFPs, aquí lo que necesitamos es una renta básica universal. Necesitamos sacar a este gobierno asesino y criminal, que ha puesto lo económico ante la vida y además pone en riesgo también la democracia. Es un tema mucho más profundo que solo un retiro del 10%. Entonces las movilizaciones no pueden estar bajo esa misma lógica. Las movilizaciones tienen que ser abordando lo temas profundos que nos tienen en esta crisis» señaló Brito.

La candidata también se refirió al financiamiento de las candidaturas políticas y el rol que tiene la redacción de una nueva constitución al respecto. «Hay que cambiar en la nueva constitución el tema del financiamiento. Porque si los parlamentarios, la clase política, el gobierno, hace leyes a favor del empresariado, no es gratis. No es porque quieren activar la economía, porque les importe la cantidad de plata que entra y sale del país. Es porque también existe financiamiento directo a sus campañas políticas de parte de los empresarios.» acusó.

Patricia Brito continuó: «Por ejemplo, las seis empresas pesqueras de Chile le dieron plata Sebastián Piñera, 86 millones de pesos para su campaña política; a Patricio Melero también; Jacqueline van Rysselberghe; a Raúl Súnico. Tres de partidos de derecha, uno socialista. Esto solo por dar un ejemplo, con las AFP pasa lo mismo, que financian las campañas políticas de Goic y Letelier. Entonces al financiar a los parlamentarios, ellos luego tienen que rendirles cuentas a la clase empresarial, a los ricos. Por lo tanto, no pueden hacer leyes contrarias a sus intereses«.

Brito criticó lo que ella considera una falta total de independencia del gobierno con respecto a la clase empresarial para tomar decisiones. «Aquí no hay un gobierno que decida por si solo. Estamos claros que hay un segundo presidente, de la clase empresarial, que siempre está diciendo lo que tiene que hacer el gobierno. Es un política que viene señalada por los ricos y los que tienen el poder en este país, que son los que financian campañas, y a quienes tienen rendir cuenta los políticos. Nosotros en Chile tenemos que acabar con este tipo de financiamiento. No podemos seguir aceptando que ellos sean empleados de las empresas y no de los votantes, que somos quienes hacemos que estas personas estén ahí en el parlamento.» señaló la candidata.

Patricia Brito se refirió también a la pandemia, la postergación de las elecciones y las cuarentenas decretadas. A lo que hizo un llamado urgente al Minsal a hacerse cargo de los problemas enfrentados por empleados del comercio, como de otros rubros, que han sido obligados a exponerse a los contagios. «Los compañeros de supermercados, Walmart, Santa Isabel, Cencosud, etc, siguen trabajando. Ahí tenemos grandes contagios y la Seremi de Salud no se ha hecho cargo. No se cumplen los protocolos, son filas eternas de supermercado, las cajeras están chatas, el resto de trabajadores igual.» señaló.

A lo anterior la candidata agregó: «Han hecho un llamado, acá en Valparaíso tenemos dos supermercados críticos en Viña con 50 personas contagiadas esta pura semana. Entonces también hay que acordarse de los compañeros de comercio que han tenido que seguir trabajando. Son los que están ahí en primera línea para el abastecimiento de las familias y a la Seremi de Salud tampoco le ha importado.»

Brito concluyó su intervención en el programa haciendo un llamado a avanzar en las movilizaciones de forma unida como ciudadanos y movimientos sociales. «Tenemos que avanzar en la movilización unidos y unidas en organización, en deliberación. Los grandes temas no son solamente el tercer retiro sino también una renta básica universal, impuesto a los super ricos, royalty minero y garantía de la democracia.» señaló.

«Tenemos que avanzar en la destitución total de Piñera y su gobierno y avanzar en un gobierno interino que nos permita escribir la constitución, para que después se elijan los demás entes que van a salir de esa constitución. No podemos pensar en candidaturas ni elecciones a fin de año si queremos cambiar este país. Si no nos vamos a seguir demorando año tras año, y nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, las dueñas de casa vamos a seguir siendo explotadas en la miseria. Así que la movilización tiene que ir con esas demandas que son urgentes en estos momentos.» finalizó la vocera de No + AFP.