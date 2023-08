Perfil Constitucional: Fernando Viveros el consejero comunista que lucha por un Chile moderno

Perfil Constitucional es una sección en la que se consultará a cada una y uno de los 50 consejeros sus reflexiones e inquietudes respecto a los contenidos del texto y el Proceso Constitucional.

Fernando Viveros Reyes es consejero constitucional por la región de Coquimbo, militante del Partido Comunista, el cual forma parte de la coalición Unidad para Chile al interior del órgano que redacta la propuesta de nueva Constitución.

– ¿Cuál es su libro favorito?

Cien años de soledad de Gabriel García Márquez.

– ¿Cuál es su canción favorita?

Mi canción favorita es El Necio de Silvio Rodríguez.

– ¿Quién cree que es el o la mejor líder política de la historia de Chile?

Creo que es Gladys Marín.

– ¿Y el mejor presidente?

Salvador Allende.

– ¿Cuál es la medida que más valora de su gobierno?

La medida que más valoro es la nacionalización del cobre.

– ¿Cuál es su opinión sobre los anteriores procesos constitucionales?

Respecto al proceso constituyente creo que se hizo un buen trabajo, pero fuimos ingenuos en pensar que la derecha iba a permitir avanzar con tanta fuerza en la defensa de los derechos sociales.

– ¿Cuál es su objetivo como consejero?

Defender los derechos sociales, como evitar que la derecha avance y nos pase la planadora en este

Consejo.

– Defínase en una palabra.

Rebelde.

– ¿Cómo cree que han sido los mecanismos de participación ciudadana en este proceso?

Los mecanismos de participación ciudadana han tratado de ser buenos, aunque creo que han sido insuficientes, pero al menos el objetivo de participación tiende a cumplirse.

– ¿Qué es lo más importante que debería tener una Constitución del siglo XXI?

Lo más importante es que se consagren los derechos sociales, además de que las libertades personales y sociales vayan de la mano también con un país más justo.

– ¿Qué opina del cambio climático?

El cambio climático es una realidad de la cual Chile tiene que tomar conciencia, va a transformar a nuestro país y debemos tenerlo como un problema de primer orden.

– Animales: ¿Seres sintientes o un bien?

Bajo ningún concepto un bien. Al contrario, mi gato y mi perro de la casa me van a retar si digo que son un bien.

– ¿Agua como bien de uso público o privatizada?

Agua como bien nacional de uso público, garantizando el consumo humano y la agricultura familiar campesina.

– ¿Educación gratuita o pagada? ¿Quién debe hacerse cargo de eso?

Educación gratuita y sin lucro, pero sí permitiendo esa mixtura en torno a las diferentes prestaciones.

– ¿Cuál cree que es el mejor sistema de salud para el país?

Un sistema público robusto que dé respuesta a las personas, como la existencia de un sistema de salud privado que también pueda dar prestaciones, pero bajo ningún concepto ser el principal prestador.

– ¿Se deben reconocer a los pueblos indígenas en una nueva constitución?

Sí, se deben reconocer los pueblos indígenas y también a afrodescendientes dentro de la Constitución.

– En cuanto a las policías, ¿las reformaría?

Sí, creo que nuestras policías requieren una reforma bien profunda, no solamente desde el punto de vista de la tecnología y su capacidad operativa, sino también en sus temas formativos y valóricos. Creo que hay que profundizar más en esto.

– ¿Sistema de pensiones público-privado mixto?

Sistema previsional mixto, garantizado por el Estado, solidario.

– ¿Independencia del Banco Central?

Sí, independencia del Banco Central y también independencia de muchos otros organismos que hoy en día son clave en el manejo del país.

– ¿Haría algún cambio en los actuales derechos laborales?

Sí, fortalecería el derecho a huelga y no limitaría solamente la negociación colectiva, por supuesto defender la titularidad sindical, como que cada persona pueda sindicalizarse para poder defender sus derechos.

– Qué puede decir sobre el derecho a la vivienda.

El derecho a la vivienda no debe ser solo un sueño, debe ser una realidad y el Estado debe garantizar un acceso mucho más fácil y equitativo.

– ¿Qué debe hacerse con los minerales?

Los minerales son recursos limitados, por lo tanto, debemos sacarle valor agregado y explotarlos de forma sostenible y sustentable.

– ¿Derecho al aborto o penalización?

Derecho al aborto y proteger las tres causales, que ninguna mujer tenga que poner en riesgo su vida, es algo en lo que no podemos retroceder.

– ¿Cuál es el rol que debieran tener las Fuerzas Armadas?

Las Fuerzas Armadas deben cumplir un rol de defensa del país, de protección de las fronteras.

– ¿Qué tipo de Estado debiese tener Chile?

Un Estado social y democrático de derechos, mucho más solidario y que no solamente sea por el tamaño de la billetera de las personas.

– ¿Cuál cree que es el mejor sistema político?

El socialismo.

– ¿Cuál es su postura sobre los derechos de las personas migrantes?

La migración debe ser un derecho, nadie cruza el desierto o la selva con su hijo de la mano por un gusto. Creo que debemos darle un sentido de humanidad y ordenar.

– ¿Rescataría algo de los anteriores procesos?

La participación ciudadana, el deseo de la ciudadanía de transformar las desigualdades a través de una nueva carta magna.

– ¿Qué opina sobre la designación de una Comisión Experta por parte del Congreso

Nacional?

Esto es dialéctico, es dinámico, creo que fue correcto para dar una salida política al problema. Valoramos mucho la propuesta de texto entregada por los expertos.

– En un sentido histórico, ¿qué opina de este proceso?

Que este es un momento histórico porque está la posibilidad de derrotar la constitución de Pinochet. Pero creo que también este proceso corre un alto riesgo de fracasar por las enmiendas (correcciones a la propuesta de los expertos) presentadas por la ultraderecha.

– A 50 años del golpe de Estado, este proceso podrá reemplazar la Constitución que fue promulgada por la dictadura, ¿hay alguna reflexión desde este espacio?

No podemos obligarnos a aceptar una constitución peor que la de la dictadura. Por lo tanto, si esta nueva propuesta es mejor, sin duda la vamos a apoyar. Pero si esta propuesta es peor, creo que el rechazo es inminente.

– ¿Cómo se imagina Chile en unos 15 o 20 años más?

Con una nueva constitución, mucho más justa.

– Pensando en diciembre, ¿cree que se aprobará o se rechazará la propuesta?

Si seguimos en el mismo rumbo que hoy día intenta imponer la derecha y Republicanos, este proceso se va a rechazar.

«No podemos perder la esperanza de que Chile necesita ser más moderno y más justo. No podemos perder la esperanza de que podemos y debemos tener un nuevo texto constitucional que dé respuesta a las desigualdades sociales que tiene nuestro país, pero tampoco podemos aceptar algo que viene a profundizar este modelo tan desigual como el modelo subsidiario. Así que mi invitación es a las personas a no abandonar este proceso constitucional que es mucho más largo que este momento y a seguir construyendo un Chile mejor, que no solamente se construye en cuatro paredes, sino que se construye permanentemente en cada uno de los barrios, campos y regiones del país».

