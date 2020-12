À une vitesse record ! Guaidó vole 1 600 $ la minute aux Vénézuéliens !

Juan Guaidó réapparaît comme le protagoniste d’un complot de corruption. Depuis qu’il s’est proclamé «président par intérim» du Venezuela, en janvier 2019, il avait un objectif très clair : s’enrichir aux dépens des biens et des ressources de tous les Vénézuéliens.

La plateforme de journalisme de données La Tabla a rapporté sur Twitter que Guaidó avait reçu «plus de 1.600 dollars par minute», rien qu’en 2020. Cela a été confirmé par le portail après avoir examiné les données publiques sur le «soutien», les ressources et le financement qui ont été accordés cette année. Alors, «c’est au moins 841 millions de dollars», explique le portail dédié à l’enquête.

La Tabla ajoute que les «plus grandes contributions» au plan séditieux de Guaidó sont venues de l’Union Européenne et des États-Unis. Cependant, la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) l’ont également financée.

L’argument de ces institutions américaines pour fournir de l’argent et des ressources à Guaidó est une prétendue «assistance humanitaire». À son avis, les ressources devraient être destinées à faire face à «la crise, la pandémie et la migration forcée».

De même, La Tabla détaille que Guaidó a reçu différentes commandes depuis octobre 2019 via différents canaux. Ces «aides» représentent en moyenne un vol horrible de plus de 70 millions de dollars par mois. Cela peut également se traduire par 2,3 millions de dollars chaque jour.

21OCT/US $ 2 millones. USAID y el BID anunciaron nuevas adjudicaciones de recursos para ayudar a los venezolanos a través del empleo, los servicios financieros y el acceso a la información. pic.twitter.com/EbsT68v38T — La Tabla (@latablablog) December 9, 2020

Le 8 octobre, la Fundación Simón Bolívar, usurpée par CITGO, a cessé de financer le traitement des enfants atteints de maladies graves. Cela s’est produit après être tombé entre les mains de Guaidó et de sa compagnie. Pour cette date, il a signé un accord de subvention avec la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour traiter de la soi-disant «aide humanitaire». Le montant de cette opération était d’au moins 500.000 dollars.

Puis, le 21 octobre, Guaidó a reçu deux millions de dollars supplémentaires de l’USAID et de la BID. Les deux institutions ont annoncé «de nouvelles allocations de ressources pour aider les Vénézuéliens à travers l’emploi, les services financiers et l’accès à l’information».

Quelques semaines plus tard, le 5 novembre, 36 millions de dollars supplémentaires sont tombés entre les mains de Guaidó. Ce montant, cette fois de l’Union Européenne, était censé «soutenir» la lutte contre le COVID-19 au Venezuela.

Les vols les plus récents

Le dernier chiffre millionnaire obtenu par Guaidó remonte au 17 novembre. Ce jour-là, il a reçu 20,5 millions de dollars, par l’intermédiaire de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et de l’Agence des Nations Unies pour les Réfugiés (ACNUR). L’argent était vraisemblablement destiné à assister à la «crise humanitaire au Venezuela».

Au total, Guaidó a volé 841 645 000 dollars «provenant de contributions internationales» au Venezuela. Ce montant correspond exclusivement à l’année en cours 2020.

L’ère Guaidó a une date d’expiration : le 5 janvier 2020. Ce jour-là, la nouvelle Assemblée Nationale du Venezuela entrera en fonction, élue par vote populaire le 6 décembre. En deux ans, Guaidó a été lié à des scandales de corruption, de prostitution, de paramilitarisme, de trafic de drogue et d’abus de drogues. De même, il a été impliqué dans le vol de ressources et est responsable de l’application du blocus criminel américain contre les Vénézuéliens.

