L’austérité du FMI étrangle l’Équateur … de nouveau

En octobre 2019, le peuple équatorien s’est soulevé contre le Fonds Monétaire International (FMI) et les exigences d’austérité liées à un prêt de 4,2 milliards de dollars au gouvernement de Lenín Moreno. Marchant dans les rues de Quito, les manifestants ont appelé à mettre fin aux coupes brutales imposées comme conditions de l’aide du FMI.

«Ce que le gouvernement a fait, c’est récompenser les grandes banques, les capitalistes, et punir les équatoriens pauvres», a déclaré un syndicaliste à Al Jazeera. «Dehors le FMI !» a déclaré un autre.

Le FMI, cependant, est resté. Après une année de troubles meurtriers, le FMI et les autorités équatoriennes continuent d’avancer des réductions budgétaires, des réductions de salaires et des ventes en échange de fonds de sauvetage au gouvernement. Le 15 décembre, le plus récent programme de l’Équateur – un mécanisme élargi de crédit de 6,2 milliards de dollars – fera l’objet d’une révision avant un nouveau décaissement de 2 milliards de dollars. Cette révision offre au FMI une occasion cruciale de réfléchir aux échecs de son programme d’austérité et de répondre au mécontentement croissant dans le pays. Nous craignons toutefois qu’il s’agisse d’une nouvelle occasion manquée, dont le peuple équatorien sera le principal bénéficiaire.

Manifestations en Équateur contre l’accord avec le FMI

Épicentre précoce de la pandémie de Covid-19 en Amérique Latine, l’Équateur a déjà connu une année historique de pauvreté, de chômage et de maladie. Des milliers de vies et des millions de moyens d’existence ont été perdus lorsque Covid-19 s’est répandu dans le pays. La ville de Guayaquil est devenue un symbole mondial du coût humain du coronavirus, les histoires d’hôpitaux débordés et de cadavres dans les rues étant largement rapportées.

Mais les conséquences tragiques de la pandémie de Covid-19 n’ont pas été fortuites. Au contraire, ils découlent directement des réformes d’austérité liées à l’argent du FMI. Pour prendre un exemple frappant, le renflouement du FMI a entraîné le licenciement de 3.680 agents de santé publique. Les répercussions de ces coupes sur la préparation à la pandémie n’étaient que trop prévisibles.

Un hôpital de campagne installé à Guayaquil pour soigner les patients atteints de COVID-19

La promesse du FMI à l’Équateur

Le FMI a promis de rompre avec le dogme de l’austérité en réponse à ces conditions sans précédent. «Dépensez ce que vous pouvez mais gardez les recettes», a déclaré la présidente Kristalina Georgieva aux États membres du FMI, donnant le feu vert à des augmentations majeures des dépenses. «Les temps exceptionnels appellent des mesures exceptionnelles».

En Équateur, cependant, il y a peu de signes de ce changement d’avis. Les objectifs généraux du nouveau mécanisme élargi de crédit, actuellement en cours d’examen avant la date limite du 15 décembre, semblent intégrer les préoccupations des communautés équatoriennes qui souffrent, en demandant une meilleure protection de la vie et des moyens de subsistance pendant et après la pandémie de Covid-19.

Mais la sensibilité apparente du FMI à ces luttes est immédiatement minée par l’appel de l’accord à un ajustement fiscal drastique de 5,5 % du PIB de l’Équateur jusqu’en 2025. Nos recherches sur le nouvel accord suggèrent plutôt que le FMI reste attaché aux mêmes principes d’austérité qui ont secoué le pays il y a un an.

Les pauvres sont les plus touchés par le paquet économique

Un nouveau paquet de mesures économiques

Considérez ses dispositions pour les travailleurs équatoriens. Le nouvel accord prévoit la «rationalisation» des salaires, en ajustant le salaire de base à des niveaux plus «compétitifs». Mais l’appel à la «rationalisation» des salaires des travailleurs viole l’article 328 de la Constitution équatorienne, qui établit l’obligation que «la rémunération soit équitable, avec un salaire vital qui réponde aux besoins fondamentaux du travailleur ainsi qu’à ceux de sa famille». Le FMI – et le gouvernement de Lenín Moreno – ont l’obligation légale de respecter ces articles et de veiller à ce que le peuple équatorien puisse exercer ses droits constitutionnels à un salaire équitable.

Il faut également tenir compte des modifications apportées par l’accord à la Banque Centrale de l’Équateur. Le FMI demande une réforme du code monétaire et financier afin d’établir une plus grande «autonomie» pour la Banque Centrale de l’Équateur – en bref, de la dissocier du pouvoir exécutif et de la confier à un conseil d’administration avec la participation d’acteurs privés. Mais cette «autonomie» supprimerait les outils de gestion des liquidités qui permettent aux gouvernements de protéger la vie et les moyens de subsistance de la population. Là encore, le programme de «bonne gouvernance» mis en avant par le FMI menace de saper la responsabilité démocratique – et la capacité – du gouvernement à l’autre bout.

Le taux de chômage a augmenté avec la vague de licenciements massifs promus par le gouvernement

Enfin, le FMI est tenu par ses statuts de veiller à ce qu’il n’y ait pas de sorties importantes de capitaux dans les pays qui suivent ses programmes. Le FMI comprend bien qu’il s’agit d’un problème particulier pour l’Équateur, compte tenu de son économie dollarisée. Mais le programme du FMI en Équateur l’exclut. Paradoxalement, le jour même où l’accord a été approuvé, le Bureau d’Évaluation Indépendant du FMI a publié son rapport sur les flux de capitaux, suggérant que les contrôles devraient être renforcés pour résoudre le problème des sorties dangereuses. Le FMI écoutera-t-il et apprendra-t-il, ou regardera-t-il de côté une fois de plus ?

Le 15 décembre devrait marquer un tournant décisif dans les relations du FMI avec le peuple équatorien : une occasion de réflexion, un nouveau départ dans une nouvelle année, une occasion de tenir les nouvelles promesses de protection sociale du président Georgieva.

Mais le FMI ne peut saisir cette occasion qu’avec un examen clair et honnête des effets de ses mesures d’austérité et un réalignement fondamental de son programme politique afin de respecter les droits constitutionnels du peuple équatorien. Ce n’est qu’en se préoccupant soigneusement du coût humain des sorties de capitaux de l’Équateur, de la consolidation fiscale et de la «rationalisation» des salaires que le FMI pourra réparer le sanglant héritage de son programme en Équateur et faire en sorte que son appel à la consultation ne soit pas un simple dialogue de sourds.

