«Soy lesbiana y mi pareja se declaró transgénero» y «estamos más felices que nunca»

Una mujer bisexual cuya pareja se reveló como un hombre transgénero ocho meses después de su relación dice que están «más felices que nunca» juntos.

Sierra Kai y Mitch James, ambos de 19 años, se conocieron a través de TikTok en octubre de 2021. En esa época Mitch se presentaba como una mujer lesbiana.

Después de llevarse bien, la pareja se mudó a Roswell, Nuevo México (EE.UU.), en marzo de 2022.

Cuatro meses después, en julio de 2022, Mitch se reveló ante Sierra como un hombre transgénero y, desde entonces, entre la pareja todo ha ido viento en popa.

Sierra Kai (izquierda) y Mitch James (derecha), ambos de 19 años

Mitch salió del clóset después de que Sierra lo incitara a pensar sobre su identidad de género porque «nunca había pensado en eso antes».

Mitch, quien trabaja en el rubro del retail en Roswell, dijo: “Todavía estaba tratando de encontrarme a mí mismo y Sierra siempre me ha apoyado mucho».

«Un día estábamos acostados en la cama y tuve la sensación de que tenía que decírselo. Le dije que ‘creo que soy un chico y eso fue todo’”, expresó Mitch.

“No estaba realmente asustado, solo estaba nervioso. Nunca pensé que ella no me apoyaría, solo quería asegurarme de que estaba tomando la decisión correcta”, explicó.

A pesar de los comentarios desagradables en línea, la pareja se enfoca en los comentarios «positivos» y confían en el apoyo mutuo.

Sierra, quien se desempeña como modelo, dijo: “Cuando salió [del clóset], me tomó un poco de tiempo acertar con los pronombres, pero simplemente usé ‘él’ y ‘su’ en mis oraciones y me acostumbré pronto”.

“Creo que nuestra relación es casi la misma”, dijo Sierra, quien se identifica como bisexual.

“Nada ha cambiado realmente, casi nos ha conectado más porque tuvo el coraje de decírmelo y salir. Ahora también es más él mismo y nunca discutimos”, expresó.

La joven pareja se enamoró desde su encuentro inicial por la aplicación FaceTime en octubre de 2021, después de seguirse en TikTok.

En noviembre de 2021, Sierra condujo nueve horas desde su casa en Show Low, Arizona, para visitar a Mitch en su hogar en Roswell.

La pareja inmediatamente hizo oficial su relación y han sido inseparables desde entonces, y recientemente celebraron su primer aniversario.

Desde ese momento, han acumulado una gran cantidad de seguidores. Sierra comparte TikToks con 4.8 millones de fanáticos, mientras que Mitch tiene 161,000 seguidores.

Algunos de sus seguidores estaban confundidos cuando Mitch comenzó la transición, pero la pareja se dispuso a explicar la situación y educar a las personas sobre cómo funciona la transición.

Ella explicó: “Antes de que Mitch se me acercara, le había hecho preguntas como ‘¿sabes quién eres?’ y ‘¿alguna vez has pensado en el género antes?’”.

“Fue interesante porque cuando conocí a su familia por primera vez me dijeron que Mitch siempre se cortaría el cabello y se vestiría como un niño, pero Mitch no estaba listo para la transición”, aclara.

Desde que Mitch comenzó la transición, Sierra lo ha estado apoyando como ha podido, diciéndole que es guapo y reforzando su identidad de género cuando está de bajo ánimo.

Sierra es modelo y tiene muchos seguidores en TikTok, mientras que Mitch trabaja en el retail y también tiene muchos seguidores en las redes sociales.

Aunque la pareja está completamente segura y feliz en su relación, reciben una gran cantidad de comentarios transfóbicos en las redes sociales.

Sierra dijo que estas personas están “tratando de obtener sus 10 segundos” fama y se asegura de defender a Mitch de los comentarios de odio.

Algunos de sus seguidores estaban confundidos cuando Mitch comenzó la transición, pero la pareja se dispuso a explicar la situación y educar a las personas sobre cómo funciona la transición.

A pesar de recibir algunos comentarios desagradables, la pareja se enfoca en los comentarios “positivos” y confían en el apoyo mutuo.

Mitch señaló: “El apoyo de Sierra significa todo para mí. Si tengo un mal día, ella sabe que mi lenguaje de amor es el contacto físico, así que me sostiene o me abraza para ayudarme. Ella me recuerda las cosas buenas de mí mismo y que soy guapo, me hace amarla 10 veces más”.

Vía Daily Mail

