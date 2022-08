Con gusto a poco la Justicia ha hablado: Condenan a 20 años de cárcel al violador Martín Pradenas

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, sentenció a Martín Pradenas a una pena de 20 años de cárcel por dos delitos de violación y cinco de abuso sexual entre 2010 y 2019.

Esto, es la mitad de la pena que solicitaba la Fiscalía de 41 años de prisión.

«Se le condena a la pena única y total de 20 años de presidio mayor en su grado máximo y a las accesorias de inhabilitación absoluta y perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y al pago de las costas de la causa”, dice el fallo del Tribunal.

En concreto, los casos por los que se le acusó a Martín Pradenas son: abuso sexual de mayor de 14 años (4 años de presidio menor en su grado máximo), abuso sexual de mayor de 14 años, (4 años de presidio menor en su grado máximo), abuso sexual de menor de 14 años (5 años de presidio menor en su grado máximo), abuso sexual de mayor de 14 años ( 4 años de presidio menor en su grado máximo), violación de mayor de 14 años (10 años de presidio mayor en su grado mínimo), abuso sexual de mayor de 14 años (4 años de presidio menor en su grado máximo),

AHORA: TOP de Temuco condena a 20 años de presidio efectivo a Martín Pradenas Dürr, como autor de los delitos reiterados de violación y abuso sexual. pic.twitter.com/KO2Qwg0u7r — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 26, 2022

En la sentencia – que consta de 730 páginas – el Tribunal señaló que Pradenas deberá cumplir la pena en el Centro Penitenciario de Gendarmería de Chile que se determine.

La «pena corporal impuesta por no reunirse respecto del condenado, los requisitos que prevé la ley 18.216, para la concesión de penas sustitutivas, deberá cumplirse real y efectivamente privado de libertad en el Centro Penitenciario de Gendarmería de Chile que se determine, sirviéndole de abono los días que ha permanecido bajo la medida de arresto domiciliario total, desde el 22 al 24 de julio de 2020, y luego sustituida por la de prisión preventiva con fecha 24 de julio de 2020, cautelar que desde esa fecha se ha mantenido vigente de manera ininterrumpida y hasta la fecha de la ejecutoriedad de esta sentencia», puntualiza el texto, citado por MegaNoticias.

Además, dijo que «se condena además a Martín Pradenas, a la interdicción del derecho de ejercer la guarda y de ser oído como pariente en los casos que la ley designa y de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante 10 años siguientes al cumplimiento de su pena principal».

Como parte de la condena, Pradenas no podrá ejercer – de por vida – cargos, empleos, oficios o profesiones en el ámbito educativo, o alguno que tenga relación a esta materia; especialmente cuando se hable del ámbito educativo para menores de edad.

Se condenó, además, a «la prohibición de visitar el domicilio, establecimiento educacional o lugar de trabajo de las ofendidas, así como la prohibición de aproximarse a estas en cualquier lugar en que se encuentren por 10 años».

Familia de Antonia Barra califica de injusta sentencia

Entre los casos de violación que se le imputó a Pradenas es el de Antonia Barra, quien en octubre de 2019 se quitó la vida a causa de este hecho.

Tras darse a conocer la sentencia, la madre de Barra, calificó como injusta la sentencia y aseveró sentirse «decepcionada de la justicia».

«No estoy tranquila. Considero que los 20 años que le dieron no es justo, mi hija no está, no va a volver. Él si puede volver con su familia, en algún minuto. pero mi hija no está. no es justo para las demás víctimas, 20 años no es nada, para las víctimas, para los daños psicológicos, para el daño que provocó para el resto de su vida para todas las víctimas, incluyendo mi hija que ya no está», señaló la madre.

«Decepcionada de la justicia. Si pidieron 41 años, debieron cumplirse los 41 años. no es justo para una madre que perdió a su hija, no somos un pack, somos personas, y lo debieron de haber condenado por cada una de las personas, y no por el delito que hizo», puntualizó.

Cabe recordar, que se realizaron 37 audiencias, donde 105 testigos, 22 peritos, así como cientos de pruebas, fueron presentados por la Fiscalía.

Sentencia contra Martín Pradenas con gusto a poco

En el momento de leerse la condena contra Pradenas, la ciudadanía se manifestó en redes sociales, rechazando los argumentos del tribunal.

«Antes de los 50 años, Martin Pradenas estará libre para seguir cagándole la vida a otras mujeres como lo hizo con Antonia. No logro entender la tranquilidad del papá», escribió la usuaria @askendiaz.

La usuaria @redhairfemme lo calificó como un peligro para la ciudadanía, por lo que debieron darle perpetua.

Justicia a medias encuentro yo, martín pradenas es un peligro para la sociedad y deberían haberle dado cadena perpetua https://t.co/mAFVEp5jBV — Melissa de Angelis (@redhairfemme) August 26, 2022