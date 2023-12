Fiscal regional del Biobío confirma que gobernador Rodrigo Díaz «está siendo investigado» por «Caso Lencería»

La fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, confirmó que “el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, está siendo investigado“. por el «Caso Lencería».

“Se le dio la condición de querellado y nosotros más allá de que se hayan querellado o no contra él, resulta evidente que tenemos que investigar su conducta, su nivel de conocimiento, su nivel de compromiso con los hechos y es lo que estamos haciendo. Hasta ahora no tenemos antecedentes para formalizarlo, pero no lo descartamos”, expuso en declaraciones a Radio ADN.

Cartagena, entregó detalles sobre la formalización de la ex candidata a alcaldesa de Concepción, Camila Polizzi, su expareja Sebastián Polanco, Diego Polanco, el exadministrador del Gobierno Regional (Gore) de Biobío, Rodrigo Martínez Fernández, y el exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano de esa repartición, Simón Acuña Medina.

Al respecto, indicó que “se ha ido estableciendo que estos dos funcionarios públicos lo que hicieron fue recomendarles conseguirse una fundación, que es lo que logran consiguiendo y comprando, porque es así de burdo, la Fundación en Ti”.

“A partir de ese mecanismo, y otros que se van describiendo en la formalización, van formando la puesta en escena de que ellos tienen la intención de realizar estas actividades comunitarias, destinadas a personas que lo necesitan, y en definitiva es solamente una simulación, no lo van a hacer, nunca tuvieron la intención de hacerlo”, explicó la persecutora.

Además, destacó que se están investigando contratos de 13 fundaciones, 11 de ellos con el Gore y dos con el Ministerio de Vivienda.

«Tenemos en la mira otras 13 fundaciones parecidas a esta, y vendrán audiencias similares en tanto encontremos los antecedentes suficientes. La mayoría de las investigaciones de esas 13 fundaciones tienen que ver con tratos directos con la Gobernación Regional, pero habría dos vinculadas con tratos con el Ministerio de Vivienda“, añadió.

Cartagena no descartó que los cargos puedan modificarse durante la formalización, pero evitó referirse sobre qué medidas cautelares solicitarán contra los imputados.

Se espera que este jueves se produzca la lectura de las medidas cautelares para todos los imputados.

