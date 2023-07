Mamá de Antonia Barra por condena de Martín Pradenas: «No es justo, para mí no es justo»

Como «injusta» calificó Marcela Parra, madre de Antonia Barra, la sentencia dictada por la justicia contra Martín Pradenas, condenado finalmente a 17 años de presidio por dos violaciones y cinco abusos sexuales, y a quien además se le «abonarán» a la pena los 3 años que estuvo en prisión preventiva.

«Lo único que quiero es pedirle perdón a mi hija, por haber nacido en un país donde los violadores y homicidas tienen más derechos que una víctima. Así que le pido perdón a mi hija, hicimos todo lo posible con los abogados y no pudimos lograr la condena que pedíamos. No es justo, para mí no es justo», declaró la mujer una vez conocida la condena de Pradenas.

Recordemos que en 2022, el sujeto fue sentenciado a 20 años de cárcel, resolución que luego fue anulada por «falta de imparcialidad» de un juez, ordenándose, por parte de la Corte Suprema, un segundo proceso.

En ese sentido, la mamá de Antonia Barra dijo que esta vez, pensaba que iban a ser «los mismos años y con eso me conformaba, pero que le hayan quitado años, yo no entiendo el por qué, eso me lo van a tener que explicar los abogados».

«Que la Corte Suprema nos haya hecho pasar por esto a nosotros, como víctimas, y sobre todo a las víctimas directas, lo encuentro abominable. ¿Para qué nos hizo pasar por todo esto si no íbamos a tener la misma (pena) del año pasado?», se preguntó.

Efectivamente, la condena dictada por el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco en realidad dista muchísimo de lo solicitado por la Fiscalía, que pedía una pena de más de 40 años para Pradenas.

Foto Portada: ATON

