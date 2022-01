Sebastián Piñera por indulto a presos de la revuelta: «No estamos de acuerdo con ninguno de los dos proyectos de ley»

Durante la mañana de este martes, en un punto de prensa el presidente saliente, Sebastián Piñera, se refirió al proyecto de ley de indulto general que busca liberar a las y los presos de la revuelta social iniciada en octubre de 2019.

«Respecto al proyecto de indulto o amnistía yo creo que es una mala señal, una muy mala señal indultar a personas que han cometido delitos tan graves como tirarle bombas molotov en la cara a dos carabineros; como incendiar iglesias, el metro, monumentos, destruir todo lo que era parte del patrimonio de todos los chilenos», señaló el presidente saliente.

En una clara criminalización contra las protestas sociales de 2019, Piñera siguió su perorata contra las y los presos del Estallido Social: «homicidios frustrados, además de eso saqueos, vandalismo, que destruyeron proyectos y sueños de tantas familias, emprendedores y pymes. Sería una muy mala señal indultar o imnistiar a esas personas«.

Para finalizar, Piñera señaló creer «que no le hace bien a Chile y por esa razón nosotros no estamos de acuerdo con ninguno de los dos proyectos de ley. Y así lo hemos dicho desde el primer instante». El mandatario prefirió quedarse en la negativa, y no propiciar mecanismos que aceleren los procesos judiciales, los mismos que hoy mantienen a miles de personas con prisiones preventivas abusivas desde octubre de 2019.

Ad portas del receso legislativo, la iniciativa continúa su tramitación y en las últimas horas, en pos de facilitar su aprobación, el senador DC Francisco Huenchumilla ingresó una indicación que modifica el concepto de «indulto» por el de «amnistía», disminuyendo la cantidad de votos requeridos para su avance. La indicación fue declarada admisible por la Comisión de Constitución del Senado.

