Violaciones a DDHH deben ser castigadas: Tras maratónica jornada de ayer, Piñera seguirá declarando ante fiscal Chong por crímenes cometidos bajo su mandato

El expresidente Sebastián Piñera seguirá declarando durante la tarde de este miércoles en calidad de imputado ante la fiscal Ximena Chong, quien investiga las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social y la responsabilidad de las autoridades civiles y de Carabineros.

Ayer, el ex mandatario declaró por espacio de 9 horas en sus oficinas de Vitacura, donde hoy seguirá la diligencia de la persecutora, y en la ocasión estuvo acompañado por tres abogados de su confianza, entre ellos Samuel Donoso.

Luego de abandonar las oficinas, ya en la madrugada de hoy miércoles, la fiscal Chong explicó que “el día de hoy estaba agendada la declaración en calidad de imputado del expresidente de la República, Sebastián Piñera. La declaración estaba agendada para las 15:30 horas. Nosotros llegamos alrededor de las 15:00 horas”.

“La declaración principió antes de las 15:30 horas. Concluyó la primera parte alrededor de las 23:00 horas. Se hicieron las pausas necesarias para que la declaración se llevara a cabo en las condiciones óptimas”, agregó.

“El expresidente estuvo acompañado de tres de sus abogados defensores de confianza. Las últimas horas, a partir de las 23:30 en adelante, el expresidente estuvo revisando el texto de la declaración”, añadió.

También indicó que “debido a lo extenso de la jornada, tomamos la definición de continuar mañana (hoy) durante la jornada de la tarde para que pudiera concluir esa revisión e hiciéramos las correcciones en el texto que va a dar a la carpeta investigativa”.

La fiscal destacó que el expresidente no tuvo resistencia a ninguna de las preguntas que se formularon.

«No guardó silencio, pese a conocer este derecho. No ejerció el derecho a guardar silencio. De hecho, en esta ronda de declaraciones que se iniciaron con más autoridades, la defensa del expresidente fueron los primeros en acceder a la realización de la diligencia en la fecha que nosotros propusimos”, enfatizó.

Sobre los delitos imputados a Piñera, la fiscal detalló que la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se encuentra desarrollando dos investigaciones que están a cargo del fiscal regional Xavier Armendáriz.

Una de ellas es por delitos de lesa humanidad, “donde el expresidente tiene la calidad de imputado, porque hay querellas nominativas a su respecto”.

“En paralelo, llevamos una investigación, también radicada en el fiscal regional Armendáriz, relativa a eventuales responsabilidades homicidas de los mandos de carabineros, en esa investigación el expresidente no es indagado directamente”, explicó.

Alejandro Navarro: «Vamos a perseverar para que la justicia actúe»

Cabe recordar que en diciembre de 2019, cuando ejercía como presidente de la Comisión de DD.HH. del Senado, Alejandro Navarro, presentó junto con un grupo de víctimas de la brutal represión ejercida por Carabineros y Fuerzas Armadas durante el estado de emergencia, una querella por delitos de lesa humanidad en contra de entonces presidente de la República, Sebastián Piñera, los exministros de Interior, Andrés Chadwick y Gonzalo Blumel; el General Director de Carabineros, Mario Rozas, y el General de División del Ejército, Javier Iturriaga.

La acción judicial se fundamentó en la serie de graves vulneraciones a los derechos humanos ocurridas durante el período de “estado de emergencia” que decretó el jefe de Estado durante la primera semana de movilización social que estalló el 18 de octubre de ese año.

De este modo, incluyó las denuncias de abusos policiales y de efectivos militares contra la población civil, por el uso excesivo de la fuerza, hechos calificados como graves vulneraciones a los derechos humanos.

A los querellados se les acusó de permitir que la violencia estatal se desatara contra la población civil, tal como lo denunció Amnistía Internacional, con la clara intencionalidad: “lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes”.

“Piñera: el violador en DD.HH. eres tú, ya que en vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo su mando han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, destacó Navarro en esa oportunidad.

“La responsabilidad penal individual por estos hechos no se agota con el procesamiento de la persona que apretó el gatillo. Garantizar justicia y no repetición por estos delitos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día. No hay que confundirse, Sebastián Piñera y los altos mandos de las fuerzas de Orden y Seguridad al mando del país, no son cómplices pasivos, sino responsables intelectuales de estos graves atropellos a la integridad de los chilenos”, enfatizó.

Con respeto a la declaración de Piñera ante la fiscal Chong el ex senador por la Región del Biobío y profesor de Filosofía, planteó que «son diligencias solicitadas en el marco de nuestra querella».

«El delito del crimen organizado y la delincuencia deben ser perseguidos con eficacia, lo mismo en materia de violaciones a los derechos humanos, no son excluyentes, es una contradicción solo perseguir a los delincuentes y dejar de lado la persecución de los o a los violadores de los derechos humanos. Si la justicia quiere actuar tiene que hacerlo siempre con libertad y amplitud», afirmó en un video al que tuvo acceso El Ciudadano.

«Vamos a perseverar para que la justicia actúe y vamos a presentar nuevas diligencias» , destacó Navarro.

Indicó que si la justicia chilena no puede o no quiere avanzar, entonces queda abierto el camino para acudir a la Corte Penal Internacional y al estatuto de Roma, al cual Chile se ha suscrito.

«No les quede duda, que vamos a recurrir a ella», aseveró.

Fabiola Campillai: «Espero que se haga justicia»

«Es importante que el expresidente Sebastián Piñera se presente a declarar en el marco de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público por delito de lesa humanidad», dijo por su parte, la senadora Fabiola Campillai.

«Confío en el trabajo que está realizando el Ministerio Público y espero que se haga justicia», señaló Campillai desde el Congreso, quien se quedó ciega luego de que un carabinero le dispara una bomba lacrimógena al rostro cuando se dirigía a trabajar durante las protestas.

Cerca de diez mil querellas presentadas

El senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, manifestó que «en una sociedad democrática ninguna persona puede estar por sobre la ley, y es una buena señal que vayan a declarar en investigaciones que están en curso».

«Será la Justicia la que determine las responsabilidades insisto, penales, políticas civiles por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos. Acá no puede haber impunidad, tiene que perseguirse toda la verdad, toda la justicia y también reparación a las víctimas, para que exista de verdad un nunca más y garantías de no repetición de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país», agregó Latorre.

El parlamentario frenteamplista recalcó en esa línea que «nosotros lo dijimos, como fuerza política, en el contexto del estallido social y posterior al mismo, que íbamos a perseguir las responsabilidades penales y políticas, por las graves y masivas violaciones a los derechos humanos».

«Recordemos que esto fue acreditado por múltiples organismos nacionales e internacionales, entendiendo que Chile estaba viviendo la peor crisis en materia de derechos humanos post dictadura cívico militar y eso no solo afecta, por decirlo así, a la tropa que recibió las órdenes de reprimir masivamente o disparar miles de municiones», puntualizó el legislador por la región de Valparaíso.

El senador Latorre recordó que hay cerca de 10.000 querellas presentadas, muchas por apremios ilegítimos, tortura y víctimas de traumas oculares, entre otros.

«Y la pregunta ahí es cuál es la responsabilidad por un lado, del alto mando, y por eso también hay investigación, por ejemplo, se ha llamado a declarar al general Yáñez de Carabineros, y también las responsabilidades políticas del Presidente de la República (Sebastián Piñera) y sus ministros, que tomaron decisiones en ese contexto tan complejo que vivió nuestro país y que tal vez no fueron capaces de prevenir o de detener las graves y masivas violaciones a los derechos humanos», cerró el parlamentario de RD.

