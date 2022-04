MAT responde a plan de racionamiento de agua de Orrego: «¡Racionar ahora a los grandes empresarios y no a las comunidades!»

El Movimiento por el Agua y los Territorios (MAT) no tardó a responder al anuncio que hizo este lunes el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego. La autoridad regional lanzó el protocolo de racionamiento de agua para la región, que debido a la crisis hídrica se pronostica sea ocupado dentro de los próximos 12 meses, y del cual participó en la confección Aguas Andinas.

Lo primero que contempla son 4 estados de alertas, que dependerán de los niveles en que se encuentren los caudales de los ríos Maipo y Mapocho. En el caso de llegar a la alerta más crítica, en este caso la roja, se tendrán que realizar cortes rotativos programados y preparación de recursos de emergencias.

El plan establece cortes con duración máxima de 24 horas, lo cual deberá ser informado con anticipación y realizado un sector a la vez. Los cortes se realizarán cada cuatro, seis y doce días, en función del déficit de agua a cubrir.

El asunto sobre un plan de racionamiento de agua para la población no es algo nuevo, ya que la medida venía haciendo eco por lo menos hace un par de semanas. En aquel entonces se hablaba del sector oriente de Santiago, quienes lideran el consumo de agua en la capital y concentran la mayor cantidad de piscinas y artefactos hídricos. Sin embargo, el plan pareciera haber mutado a la totalidad de la región.

Desde el MAT, no tardaron en responder. El mismo lunes la organización ambiental se pronunció frente al plan presentado por Orrego, acusándolo de plantear «falsas soluciones» frente a un conflicto que hace 10 años el movimiento denuncia, con un profundo origen en el ininterrumpido modelo de mercantilización del agua y gestión privada de la misma, que «solo agravan la crisis hídrica que hoy está desafiando a las autoridades y empresas sanitarias, por verse sin capacidad de proveer del vital elemento a la población«, señalan.

«En caso crítico, la autoridad y las empresas mencionan privilegiar el corte de suministro a la población en Santiago, por medio del racionamiento, pero no se menciona la detención de empresas como Alto Maipo o Angloamerican que usan agua de las dos cuencas en las que se abastece la región Metropolitana. Esa situación ya ha sumado a El Manzano a aquellas localidades que carecen de este bien común natural indispensable para la vida», denuncian desde el MAT.

Desde el Movimiento denuncian que tampoco hay priorización de uso para consumo humano para respetar el derecho humano al agua. «Incluso se podría dar la situación de que el Estado podría verse en la obligación de no abrir escuelas producto de la falta de abastecimiento hídrico. A la población le ofrecen camiones aljibes, jugoso negocio de algunos de los dueños de derechos de agua, pero a las empresas transnacionales no les ponen límites. Eso no hace sentido. ¿Cuál es la priorización que están haciendo?«, preguntan.

Así, hacen el llamado a que las soluciones hídricas en esta emergencia climática estén enmarcadas en los derechos humanos, en la priorización de usos y que tiendan a revisar cuál es el problema estructural de tener este modelo de aguas «profundamente inequitativo, desigual y privatizado», señalan.

«La crítica situación hídrica de la zona no requiere de parches sino drásticas medidas de fondo. Los eventuales costos de una restricción del vital elemento deben ser asumidos completamente por los grandes empresarios mineros, del agronegocio y similares que han secado las cuencas gracias a su avaricia y sobreexplotación. Si el Estado y sus diversas autoridades asumen plenamente el agua como un derecho humano, pueden y deben actuar en ese sentido e impedir que siga usándose este bien común natural como una mercancía especulativa y de incesante acumulación de riqueza», sentenciaron.

Finalmente, el MAT junto otras organizaciones y actores sociales hacen el llamado al Gobierno de Boric a adoptar medidas de emergencia que no coarten el derecho humano al agua de las comunidades de los valles afectados .