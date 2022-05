Ministra Maisa Rojas asegura que Acuerdo de Escazú habría evitado la judicialización de Proyecto Dominga

La titular de Medio Ambiente recalcó que en la previa no se puede pronunciar sobre este caso, porque "cualquier cosa que yo diga ahora me tendría que inhabilitar en ese espacio". Pese a que anteriormente a ser ministra de Estado se mostró contraria a esta iniciativa, aseguró que no vale su inhabilidad en la actualidad.