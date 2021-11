Celebra Mario Riestra la regulación de los mototaxis en el sistema de transporte

El diputado federal, Mario Riestra Piña, celebró la regulación de los mototaxis dentro del sistema de transporte, pese a que fueron perseguidos durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle y cuando él fue legislador en el Congreso de Puebla.

En entrevista, señaló que la ley siempre debe ser un reflejo de la realidad y que, si en estos años la ley no logró meterlos en cintura, se adaptarán al marco jurídico para regularizarlos.

Destacó que con la nueva ley se tendrá la garantía de que «son vehículos seguros, no contaminantes y que cumplan con la normatividad actual”.

Añadió que durante su gestión como diputado local no se logró su aprobación y fueron perseguidos en el periodo del exmandatario Rafael Moreno Valle, los gobiernos actuales tuvieron que buscar alternativas para realizar el marco jurídico.

«Los gobiernos no lograron que la ley se convirtiera en letra viva en nuestras calles. Si eso no sucede me parece lógico buscar alternativas,» señaló.

Mario Riestra Piña

Diputado Federal