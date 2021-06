Comienzan marchas LGBT en Puebla para celebrar el #Pride2021

La celebración se conjuntó frente al muro del Zócalo. La barda que rodea, las ahora pospuestas, obras de SEDATU del Zócalo, la cual ha sido utilizada como un muro para exhibir diversas causas sociales actuales de la ciudad y el estado; fue el muro perfecto para colocar una lona de más de cien metros de largo.

En dicha lona se pueden apreciar más de dos mil fotografías de la comunidad LGBTTTIQ+ del estado. Esta marcha tuvo un formato híbrido, presencial y virtual; varios de los integrantes de APPS colocaron esta lona como conmemoración de la lucha de la diversidad sexual y de género y una celebración por el mes Pride, celebrado cada junio desde 1969.

También es un llamado para que las autoridades venideras no dejen de lado los avances y la agenda LGBTTTIQ+, y los integren a sus prioridades. El nuevo presidente municipal no ha mostrado gran afinidad con ninguna causa social en particular; lo que podría ser un revés para la comunidad y su lucha :(

En El Ciudadano México celebramos estas luchas por la inclusión social y a la comunidad LGBTTTIQ+, ojalá veamos más expresiones como estas antes de que acabe el mes 🏳️‍🌈.

