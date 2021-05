IEE se anima e invita a los candidatos a echar debate

Por Lorena Vázquez

¡Por fin es viernes!, pero antes de que te dispongas a disfrutar tu fin de semana; te compartimos nuestro tradicional resumen sobre las contiendas políticas. Porque estamos a 9 días de que sean las elecciones. Recuerda que aquí el tono es relajado, ameno y coloquial. Por cierto, ¿ya ubicaste tu casilla para emitir tu voto el domingo 6 de junio?

Comenzamos con la noticia de que Instituto Estatal Electoral (IEE), ya dio el sí a realizar un debate entre los aspirantes a la presidencia municipal de Puebla. La cita es a las 17:00 horas, el domingo 30 de mayo; a través de las redes sociales del organismo electoral. ¿Y qué crees?, el abanderado de Va por Puebla, Eduardo Rivera Pérez, después de tanto negarse, finalmente dijo “pues ya qué, sí voy”. Así que ve preparando las palomitas y tu bebida favorita; porque seguro va a estar ¡bien bueno¡ Pícales a los enlaces para que te enteres de todo.

Como si fuera un “rock star”

Este jueves, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado visitó Puebla, para apoyar a los candidatos poblanos del partido. Aquí el tema es que los seguidores del partido vinotinto atascaron el Salón Country, en la colonia San Manuel. ¿Y el Covid-19?, ¿ese quién es. No, a ese no lo invitaron?; arriesgar la salud no importó a los morenistas, con tal de estar cerca de uno de los más altos mandos de la 4T. Acá puedes leer toda la información.

Doble elección para Morena

El representante de Morena, Aristóteles Belmont, aceptó que hay registros de tres casos de violencia contra candidatas y candidatos de su partido, pero “todo se quedó en mensajes”. Después de esto, hablaron sobre ungir a un nuevo dirigente estatal, porque ahora sólo está por encomienda en el cargo, Edgar Garmendia; quien no le hace “feo” al puesto; a través de unos comicios internos. Esto se sabrá cuando pasen las votaciones del 6 de junio. Te compartimos la información completa.

En la distinguida Belisario Domínguez

La aspirante a una curul federal por el Distrito 9, de Va por México, Ana Teresa Aranda, comunicó que integrantes de su brigada electoral fueron asaltados, a punta de pistola y navaja. La abanderada expresó su asombro de que pasara esto en una colonia como la Belisario Domínguez; porque han estado en otros lugares de “rompe y rasga” y no les han arrebatado ni un volante. Esta es la nota.

¡Puros chismes nomás! El candidato del Partido Verde, a la alcaldía de Tulcingo del Valle, Josué Meza Rodríguez, aseguró que son falsas las acusaciones de que él golpeó y causó daños físicos a la comunicadora veracruzana Coquis Gómez. Pidió a los medios de comunicación investigar mejor, porque eso es “falso, de toda falsedad”. Tú tienes la última palabra.

¡Que buenas personas!, ¿tanta bondad, será cierta? Los contendientes a una curul estatal de Va por Puebla, presentaron una propuesta integral que contempla la atención a personas con capacidades diferentes en el estado. Especialmente en el transporte público. Una vez más decimos: falta que ganen, y luego que tengan ganas de cumplirle a la gente.

Confirman el Déjà vu morenista. De manera definitiva, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación aceptó la lista de plurinominales de Morena al Congreso de Puebla. Pero ya sabes ¿no?, el partido realizó un sorteo y volvieron a quedar los mimos contendientes del primer listado; hasta en el mismo orden. ¿Por qué?, porqué estos aspirantes tienen toda la suerte del mundo y del partido.

Ya perdió y toda vía ni juega. La posición del candidato a edil capitalino de Puebla, por el Partido Verde, Roberto Ruiz Esparza, ha ido a la baja en los últimos días; porque al inicio de las campañas se ubicaba en el tercer lugar. ¿Le habrá faltado “power” a sus actos proselitistas?

Atención especial aquí, ¿vives en el Distrito 13, Atlixco?, o ¿conoces a alguien que viva ahí?, bueno pues pásale esta información para que conozca quiénes son los perfiles que compiten para llegar a la Cámara de Diputados.

Eso es todo por hoy querida comunidad lectora de El Ciudadano, pero nos leemos mañana. Inicia tu día informado.