Gustavo Lagos: el muñeco ventrílocuo de las compañías mineras

Tras darse a conocer el pre-acuerdo entre Codelco y SQM que amplía la explotación del litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060, rápidamente los medios dieron voz al parece ser único experto en materia minera en Chile, el académico de la Escuela de Ingeniería en Minas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Gustavo Lagos. Escribió columnas en El Mercurio, fue invitado al noticiario matinal de TVN, le cedieron los micrófonos de ADN radio y -para rematar el mensaje- fue el invitado estelar del noticiario nocturno de Chilevisión.

Una revisión de sus columnas y opiniones en medio dan cuenta de que representa el interés de las grandes compañías extractivas, movilizando un discurso que apuesta a reducir cada vez más la participación del Estado en minería y que están en plan de desindustrializar el país promoviendo el cierre de las refinerías y fundiciones.

Presentado como experto, ante las audiencias Lagos aparece como un investigador neutro con perspectiva imparcial para analizar los hechos en minería y ajeno a cualquier interés particular. Su opinión acaba ocupando en los medios la función del juicio final y definitivo de una controversia en materia minera.

Sin embargo, una revisión de las columnas o entrevistas dadas a medios en momentos precisos de controversias en temas mineros, dan cuenta de que Lagos tiene una agenda muy bien definida, ocultada bajo la apariencia de objetividad:

Lagos reproduce la agenda particular del Consejo Minero y de la Sonami.

A FAVOR DE LA ENTREGA HASTA 2060 DEL SALAR DE ATACAMA A SQM

Recientemente, Lagos salió a desempeñar su rol de ‘experto neutro’ ante los medios en la actual controversia por la renovación de la concesión de explotación del litio a SQM, esta vez en sociedad con Codelco.

La cobertura fue generosa.

A los pocos días de anunciarse el pre-acuerdo, le dio su aprobación entrevistado en el informativo matinal de TVN. Presentado con su actual cargo de académico de Ingeniería en Minería de la Universidad Católica, Lagos aprovechó la oportunidad para introducir como el primer punto del acuerdo la agenda actual de SQM de ampliar las cuotas de extracción de litio del Salar de Atacama.

En su argumentación conectó el interés particular de SQM con el interés de Chile en su conjunto. Así sostuvo que se trata de “una cuestión que era muy necesaria porque estaba restringida la cuota, así Chile no podía avanzar en el acuerdo de la producción de litio, con esto se puede avanzar… por esto, Chile compensa la caída de producción respecto del resto del mundo”.

Como segunda razón señaló la introducción de tecnología, la que pese a no estar explicitada en el pre-acuerdo, según Lagos será comenzada a usar por SQM. “Se lo puedo afirmar, estoy seguro”- sostuvo.

Su tercer punto de defensa es la continuidad en la explotación al no haber una licitación internacional que según dijo, demoraría de 2 a 3 años.

Volvió a la carga en la primera semana de enero de 2024, a través de una columna publicada en El Mercurio (8-1-24), en la que sostuvo que la sociedad entre SQM y Codelco era “un acuerdo win-win”. A diferencia de su intervención anterior, se centró en defender al ausencia de una licitación pública, que es una de las principales críticas al pre-acuerdo. Se esforzó además en la columna, por dar cuenta de los costos de ello, sosteniendo que implica el cese de operaciones durante un tiempo de varios años, ya sea por la licitación y los estudios de impacto ambiental necesarios.

El presidente Boric, a través de sus redes sociales reposteó la columna.

El paseo por los medios presentado como el ‘académico neutro’, siguió en la entrevista de Fernando Paulsen en Última Mirada (17-01-24), de CNN Chile, en donde volvió a defender el pre-acuerdo, destacando que “logra aumentar la producción a partir de ahora, cosa que no puede hacer una licitación”.

Su opinión siempre favorable a SQM, ya había sido expuesta en el Encuentro Nacional del Litio 360, seminario organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo (UDD), realizado en mayo de 2023. En la ocasión ya se sabía de las negociaciones entre Codelco y SQM, las que habían sido anunciadas un mes antes, las cuales Lagos consideraba como beneficiosas para Chile “porque aumentará la producción de litio, introducirá nuevas tecnologías y además se tendrá continuidad en la producción de la mano de SQM”.

En la oportunidad Lagos ya adelantó la exigencia de SQM de ampliar sus cuotas de explotación de litio. Argumentando que en 2022 la compañía apenas produjo el 26% de producción mundial del mineral, sostuvo que “la pregunta es cómo puede ser este número en el futuro, dado el crecimiento de la demanda en el mundo y los permisos que tiene SQM para producir”.

La sentencia era un mensaje directo a Corfo y a Codelco para considerar dicha ampliación de cuotas en las negociaciones.

En la actualidad SQM puede producir 165.000 ton. anuales de litio, límite que permite tener reservas antes de finalizar el contrato con Corfo por la explotación del Salar de Atacama el año 2030. Al ritmo de explotación actual -en 2022 SQM produjo 168 mil ton.- terminará agotando las reservas permitidas por contrato antes de esa fecha.

Codelco recibió muy bien el mensaje. Así se evidenció en la presentación de Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco, en la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados, el pasado 10 de enero 2024. Consultado sobre el aumento de la cuota de explotación a SQM, respondió que “Corfo le dio una determinada cuota a SQM hasta el 2030, pero como ha ido aumentando la producción, en la negociación ellos levantaron el tema de que existiría la posibilidad de que ellos terminaran agotaron la cuota antes del 2030”. Luego agregó que “ellos tienen hoy día una cuota que les debe quedar algo así como 1.600.000 ton. Puede pasar que lleguemos al 2029 y que hallamos terminado la cuota”.

No es primera vez que el ‘académico neutro’ Lagos sale a defender a su ex-patrón, para quien trabajó como ingeniero entre los años 2005 y 2010. En medio de un debate en la red X, a fines de julio de 2023, en el que gran parte de los internautas ponía en duda la idoneidad del ex-yerno de Pinochet, Lagos realizó una publicación en la que empató las prácticas de corrupción de Ponce, con los políticos a los que corrompió. Dijo así que

“Están hablando de Ponce Leroux (sic) quien le regaló plata a todo el espectro político — pero obviamente esas platas fueron aceptadas por los políticos, por todos, quien es más culpable? Los que dan o los que aceptan”.

CONTRA LA EMPRESA NACIONAL DEL LITIO

Además de apoyar la presencia de SQM en la explotación del litio, Lagos también se ha enfocado en otro objetivo estratégico de las grandes mineras: la Empresa Nacional del Litio (ENL).

Anunciada en los primeros meses del gobierno de Boric, la ENL proyectaba generar una iniciativa estatal para la explotación del cotizado mineral, participación a la que se han opuesto históricamente los conglomeramos de la gran minería.

Lagos fue convidado para reproducir esta perspectiva a radio ADN, ocasión en la que también salió a criticar las protestas de las comunidades atacameño licanantay contra el pre-acuerdo entre Codelco y SQM. “Las comunidades no pueden ser informadas anterior a que se alcancen los acuerdos porque estaría en contra de la ley: le estarían entregando información privilegiada para comprar acciones de empresas”- argumentó.

En relación a la ENL, Lagos sostuvo que ya es imposible de concretar debido a que no habrían lugares de explotación. Dijo que “todas las transacciones están con Codelco o Enap, y no con la Empresa Nacional del Litio que, a la hora de formase, si hay acuerdo, no va a tener más que hacer, porque va a tener todo el terreno ocupado”.

La postura contra la presencia estatal en minería, Lagos la había explicitado ya en abril de 2023 en una entrevista con El Mostrador, en la que opuso el interés del fisco con el interés del país. Sostuvo que “imponerle al Estado que sea más del 50% de la propiedad de las empresas explotadoras del litio, puede no significar el mejor negocio para Chile. El objetivo no es que el Estado sea mayoría, sino que Chile gane lo más posible. Ese es el objetivo real”.

Consultado sobre su oposición al control de la propiedad estatal, dijo que “es posible que el Estado no tenga las competencias para dirigir una operación que en este momento ciertamente no puede dirigir, porque no tiene los técnicos suficientes, los profesionales suficientes para extraer litio, y refinarlo y llevarlo a producto, exportarlo. Y no tiene las oficinas internacionales, que son muchas, porque el litio se vende distinto que el cobre, porque es un negocio muy distinto al cobre”.

CERRAR LAS FUNDICIONES ESTATALES

Lagos también ha sido voz cantante en promover la desindustrialización de la minería chilena, empujando el cierre de la Fundición Ventanas y promoviendo la idea de que el Estado no debe construir nuevas plantas FURE (fundidoras o refinadoras de metales).

Ya en junio de 2020 se iba en contra de las exigencias de los sindicatos de Ventanas, desconfiados de los planes de conversión laboral tras el cierre, diciendo que “Los dirigentes sindicales no tienen razón”, en una entrevista con la radio Biobío.

Respecto de una nueva fundición dijo que “no es viable porque es muy difícil pensar que los habitantes de Quintero y Puchuncavi puedan aceptar eso (…) Si lo aceptaran, se podría instalar una fundición nueva, cero emisiones, que ganara plata y no la perdiera, ahí mismo”.

En otra entrevista, esta vez para El Mostrador, opinó que para Codelco “tener una fundición no es negocio”.

Luego del reciente cierre de la Fundición Ventanas, en el país quedaron seis fundiciones, cuatro estatales y dos en manos de privados. Codelco tiene Caletones, Potrerillos y Chuquicamata, en tanto que Enami está a cargo de la Fundición Paipote. Las mineras extranjeras poseen Chagres (Anglo American) y Altonorte (Glencore).

CONTRA LA FUNDICIÓN PAIPOTE

La Fundición Hernán Videla Lira, conocida también como Paipote, fue su objetivo central durante todo 2023. En momentos en que el gobierno de Boric debía darle el vamos a la modernización de la fundición localizada próxima a Copiapó, un anuncio hecho en 2016 por la ex-presidenta, Michelle Bachelet, y que Sebastián Piñera había paralizado, Lagos cumplió un rol clave en sustentar una narrativa promovida al interior del mismo Ejecutivo por el subsecretario de Minería, Willy Kracht, proveniente del Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO), espacio de lobby entre académicos y las compañías mineras.

El primer día de julio de 2023, a través de una entrevista publicada en El Mercurio, Kracht salió a decir que “no era rentable” la remodelación de la Fundición Paipote, citando un estudio pergeñado por sus asesores.

La propuesta generó polémica, según informó El Ciudadano, sobre todo entre los sindicatos de pirquineros y mediana minería de la región de Atacama.

Casi dos meses después, cuando se habían mostrado los diversos argumentos de la polémica, y cuando fueron develadas formas de operar del sub-secretario tras bambalinas para poner a los suyos en cargos claves, Lagos salió a apoyar la ofensiva emprendida por Kracht a través de una columna publicada en La Tercera (29-8-23).

En el escrito lanzó una encarnizada crítica Paipote, que describió como “la fundición de cobre más pequeña de Chile y una de las menos productivas del mundo. Todos los estudios señalan que no hay opciones viables de mejorar sus instalaciones para abatir sus emisiones y hacerla rentable al mismo tiempo. De hecho, la fundición ha sido por años la mayor fuente de pérdidas económicas para Enami”.

Tras desacreditar a la estatal, desplegó la agenda del Consejo Minero, diciendo que “es evidente que una nueva fundición debiera ser construida y operada por una de las empresas expertas mundial en estas actividades”.

Unos párrafos después reforzó la idea de que las fundiciones sean operadas por empresas extranjeras, diciendo que “El gobierno debiera liderar el esfuerzo para traer al país una empresa con máxima excelencia ambiental y económica a esta tarea, no hay que avergonzarse de esto”.

En septiembre de 2023 volvió con el mismo argumento, esta vez a través de una entrevista radial, en la que volvió a señalar que “Paipote es la fundición de cobre más pequeña de Chile y una de las menos productivas del mundo”.

En la argumentación desplegada por Lagos, escondió el hecho de que la Fundición Paipote fue creada para refinar minerales para pequeños y medianos pirquineros, no siendo su objetivo la producción de cobre, sino el refinamiento de minerales preciosos y de gran valor.

También Lagos omite que la planta cuenta con una capacidad de procesamiento de 340 mil toneladas anuales de barros anódicos, en los cuales se encuentra oro, plata, cobre y varios otros minerales valiosos, los que a partir de 2024 experimentarán un nuevo ciclo en su cotización internacional.

De cerrarse Paipote, que se sumaría al cierre de Ventanas, los barros anódicos serán procesados fuera del país, ampliando la exportación de concentrados mineros y perdiendo el país dichos minerales valiosos.

En otra entrevista Lagos fue más allá y dijo enfáticamente que “Enami tiene que cerrar la fundición”. Argumentó que Paipote “no ha tenido inversión de parte del Estado y de Enami desde hace muchos años, por eso está tan deteriorada y pierde tanto dinero anualmente”.

Luego aseguró que no es rentable invertir en la fundición debido a que “es muy pequeña, se requiere mucha inversión y no se va a recuperar. Además, existe otro problema, que es el ambiental”.

La narrativa de Lagos persigue instalar en la opinión pública que hay que cerrar las fundiciones estatales, objetivo del Consejo Minero que apuesta por ampliar aún más la exportación de concentrados, a partir del cierre de la capacidad de fundición en Chile.

Datos de Comercio Exterior de Aduana dan cuenta que hasta noviembre de 2023, el 42,3% del total de exportaciones mineras fueron concentrados, superando el cobre refinado (34,7%). En los concentrados puede ir Oro, Platino, Telurio, Renio o varios otros metales de gran valor.

Una comparación con la época en que la Fundición Ventanas operaba, da cuenta de que era capaz de procesar 420 mil toneladas anuales, produciéndose en prmedio 4296,875 kilos de Oro cada año.

El objetivo del Consejo Minero -también promovido por Lagos- es que todos esos minerales sean recuperados por empresas extranjeras o en el exterior.

LOS BONOS DE LOS TRABAJADORES Y LA COMPETITIVIDAD

También una de las tareas realizadas por Lagos ha sido llevar la voz cantante -disfrazada como hemos dicho de experto- para promover los intereses de las compañías mineras contra los trabajadores. Uno de sus focos en esta batalla de la patronal ha sido el bono por término de conflicto negociado tras cada movilización.

Entre su columnas publicadas en medios entre los años 2014 y 2018, aparecen por lo menos cinco en las que dispara contra el bono conseguido por los trabajadores: Bonos de Codelco II (El Mercurio, 06-03-2014); Bonos de término de conflicto no tienen ningún sentido (El Mercurio, 09-10-2015); Bonos y privatización de Codelco (La Tercera, 13-10-2015); Bonos mineros La Tercera, 12-07-2018); y Bonos que se entregan son más grandes que los del peak súper ciclo (El Mercurio, 07-03-2014).

En marzo de 2014 se manifestó en contra de la huelga de los trabajadores de Codelco en Chuquicamata y Salvador, llamando a los trabajadores a ubicarse. Sostuvo que “a mí no me hace sentido una huelga en Salvador, que tiene los costos más altos de Codelco y es una división pequeña. Eso significa que a algunos trabajadores les falta ubicarse”.

Un año después retomó el tema una columna publicada en La Tercera (13-10-2015), titulada ‘Bonos y privatización de Codelco’. En esta oportunidad planteó que para seguir en buen pie Codelco se debía seguir un camino ya pauteado por las grandes mineras. Así la estatal debía “bajar costos, reducir lo menos posible su producción, aumentar su deuda, vender activos e incorporar capitales privados. Para reducir costos hay que contener el incremento real de remuneraciones al igual que ocurrió en la crisis asiática. El bono de término de conflicto se llamaba en esa época”.

En una columna posterior (La Tercera, 12-07-2018) aprovechó de acusar el salario de los mineros en Chile como responsables de una supuesta “baja en la competitividad”. Citando el informe de la Comisión Nacional de Productividad, sostuvo que “los sueldos mineros son altos en Chile medidos por tonelada de cobre producido. Ello es uno de los aspectos que pesa en la baja competitividad de las mineras, desfavoreciendo la inversión futura”.

Antes ya había ido en contra de las huelgas en minería, esta vez en relación a la que acordaron los trabajadores de Escondida. En una columna publicada en Economía y Negocios de El Mercurio (20-3-18), exigió a un Estado más activo en su capacidad represiva para enfrentar las huelgas de las mineras. Dijo que “El Estado no puede seguir marginándose de aquellos eventos que afectan a todo el país. Por ejemplo, la huelga de Escondida de 2017 redujo en 0,3% el crecimiento del PIB chileno, y el gobierno se restó de mediar o incluso intervenir en este conflicto”.

En 2024, entrevistado por radio Futuro, Lagos abogó por bajar los costos de producción, lo que implica despido de personal, ajuste de los salarios y baja de impuestos en función de “aumentar la competitividad”.

Su tarea en ese momento fue sembrar dudas sobre el royalty establecido en 2005, relacionando un estancamiento en la industria con dichos tributos.

En la oportunidad dijo que “curiosamente, la industria chilena no ha crecido más desde 2004 y la primera legislación de royalty fue en 2005. No quiero decir que debido a esta ley se estancó la producción, pero hay gente que postula eso. Paralelo a esto el gobierno tiene que trabajar la productividad y el manejo de capitales, que es baja porque nos hemos puesto trabas que son innecesarias y que nos empujan a ser menos productivos. Si lográramos bajar los costos, nuestras minas serían más competitivas y la inversión sería mejor».

Ya sea en temas de impuestos a la minería privada, distribución de las ganancias de las compañías con los trabajadores, la explotación de litio o la capacidad de fundiciones en Chile, Lagos siempre acaba siendo el muñeco ventrílocuo de las grandes compañías mineras. Ese ha sido su rol y lo seguirá siendo como el único experto en minería presentado por los grandes medios. No importa cuando leas esto.

Mauricio Becerra R.

El Ciudadano

