SQM acorrala al gobierno en negociación del litio y ahora busca dividir el negocio

La estrategia nacional del litio anunciada por el presidente Boric, avanza lento y se encuentra entrampada en una mesa de negociación “secreta”, entre el gobierno y SQM que juega como un gato con un ratón para dilatar un resultado.

Según fuentes al interior de la estatal Codelco, que ha sido mandatada por Corfo para negociar con SQM, la primera de las ofertas realizadas por el gobierno a la empresa del litio ligada al ex yerno de Pinochet fue rechazada.

“El Estado de Chile, busca entrar al negocio del litio anticipadamente, pero la estrategia de SQM es dilatar y aprobar la extensión de su contrato de arriendo con el gobierno siguiente”, señalan a El Ciudadano.

Recientemente la empresa ha enfrentado la división de su estructura interna separándola en dos unidades de negocios. Una división de litio y potasio y otra de nitratos y yodo, para que en una eventual presión mayor por parte del gobierno, el negocio se vea solo afectado en un parte correspondiente a las riquezas naturales que tiene el Salar de Atacama.

“Duplicar la administración es algo muy caro, todo indica que SQM se prepara para recibir a Codelco como socio” señalan a El Ciudadano.

No obstante, dada las complejidades que siguen existiendo para el gobierno de Gabriel Boric de recaudar para las arcas fiscales, la opción de llamar a una licitación para el Salar de Atacama que puede traer para el 2024 , una suma superior a los 10 mil millones de USD, es una opción no se descarta pero que va en contra de los planes de Pacheco, quien estaría siendo asesorado de manera no oficial por un hombre partícipe de empresas de Ponce, con quien traba una vieja amistad desde los tiempos en que trabajaba para la International Paper.

