Contundente respaldo de Asamblea General de la ONU a solución de «los dos Estados» para Palestina e Israel

Por una abrumadora mayoría, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución de apoyo a la llamada ‘Declaración de Nueva York’, destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados para Palestina e Israel.

La votación marcó 142 votos a favor, 12 abstenciones y solo 10 en contra, entre ellos, EEUU, Israel, Argentina, Hungría y Paraguay.

Recordemos que estas votaciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante, es decir, su significado es simbólico, sirviendo históricamente para medir el apoyo a ciertas causas. En este caso, se trata de un clamor de no más violencia pero al mismo tiempo, el contundente respaldo de los gobiernos del mundo para reconocer al Estado Palestino.

¿Qué dice la Declaración de Nueva York?

La Declaración de Nueva York establece «una hoja de ruta única para materializar la solución de dos Estados», afirmó el representante de Francia al presentar la resolución.

Ese documento pide el alto el fuego inmediato en Gaza y la liberación de todos los rehenes, además del desarme de Hamás y su exclusión del gobierno de Gaza en favor de la Autoridad Palestina.

La Declaración «pasa por el establecimiento de un Estado palestino viable y soberano, la normalización entre Israel y los Estados árabes y el establecimiento de garantías de seguridad colectivas, incluido Israel», puntualizó el embajador de Francia ante la ONU.

🔴 URGENTE. La Asamblea General ADOPTA una resolución de apoyo a la «Declaración de Nueva York», destinada a dar un nuevo impulso a la solución de dos Estados para #Israel y #Palestina, y que pide a Hamás que entregue las armas.

A FAVOR: 142

EN CONTRA: 10

ABSTENCIONES: 12 pic.twitter.com/ugSLB8aZph — Noticias ONU (@NoticiasONU) September 12, 2025

