Facebook se deslinda del Príncipe saudí: elimina campaña para limpiar su imagen

En los últimos meses, la compañía ha emprendido una campaña contra millones de cuentas falsas, tarea que asumió tras la investigación de Robert Mueller sobre la supuesta y no comprobada interferencia rusa en las elecciones de 2016

La comunidad digital más grande del mundo, Facebook, procedió esta semana a eliminar una extensa campaña de propaganda en línea que, estima, está vinculada con el Gobierno de Arabia Saudí. Así lo informó la compañía en un comunicado.

De acuerdo con The Independent, el gigante de las redes sociales detalló que detectó dos operaciones diferentes de «comportamiento no auténtico», cuyo origen lleva a Medio Oriente y África del Norte. Una de esas operaciones estaba vinculada a empresas de marketing en Egipto y Emiratos Árabes Unidos, aunque no parecía estar vinculada a ningún gobierno.

No obstante, la otra operación, que involucró a cientos de cuentas que tienen más de 1.4 millones de seguidores, vinculadas al gobierno de Arabia Saudí y promovió material que ofrecían buenas opiniones del Reino, mientras despreciaba a sus enemigos.

«La página [los administradores] y los propietarios de las cuentas suelen publicar en árabe noticias regionales y cuestiones políticas, incluidos temas sobre el Príncipe Heredero Mohammad bin Salman, su plan de reforma económica y social «Visión 2030 «, y los éxitos de las fuerzas armadas saudíes, en particular en el conflicto con Yemen», escribió Nathaniel Gleicher, jefe de política de seguridad cibernética de Facebook.

Las cuentas publicaban en árabe noticias regionales y cuestiones políticas a favor del Príncipe Heredero Mohammad bin Salman. Foto: Web

“También compartieron con frecuencia críticas a países vecinos como Irán, Qatar y Turquía, y cuestionaron la credibilidad de la red de noticias Al-Jazeera y Amnistía Internacional. Aunque las personas detrás de esta actividad intentaron ocultar sus identidades, nuestra revisión encontró vínculos con personas asociadas con el Gobierno de Arabia Saudí».

De momento, no ha habido una respuesta inmediata del Gobierno saudí tras los comentarios y acciones de Facebook, reseña The Independent.

La delicada reputación saudí

La reputación del Gobierno saudí en los últimos años ha sido directamente proporcional a la imagen que ha dejado la política nacional y exterior de Donald Trump en Estados Unidos. Entre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y su ofensiva militar contra el pueblo yemení, Riad no ha salido bien parado ante la comunidad internacional. Sin embargo, eso poco importa cuando tienes de aliado al jefe de la Casa Blanca.

De acuerdo con el medio británico, el Príncipe Heredero se ha convertido en un importante aliado de países como Estados Unidos, y Donald Trump se ha esforzado por no acusarlo del asesinato del periodista disidente Jamal Khashoggi, ocurrido en 2018 en la consulado saudí en Estambul, Turquía.

Riad ha negado rotundamente que el Príncipe Heredero esté involucrado con el asesinato, que el reino atribuyó a un ayudante de alto rango, Saud al-Qahtani. Tal ha sido el apoyo de Trump que, incluso, ha vetado resoluciones del Congreso que habrían terminado con el apoyo de Washington a la ofensiva militar de Riad sobre Yemen, una operación que ha resultado en la muerte de miles de civiles y ha desencadenado una catástrofe humanitaria.

En 2018, medios estadounidenses informaron que la CIA había concluido que el Príncipe Heredero había ordenado el asesinato del periodista, quien había ingresado al consulado para solicitar una visa. En junio de ese año, un informe de Agnes Callamard, relatora especial de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, exhortó a abrir una investigación al Príncipe por ese hecho, debido a que había «evidencia creíble» que lo vinculaba a él y a otros altos funcionarios.

Arremetida de Facebook

En los últimos meses, Facebook ha emprendido una campaña contra millones de cuentas falsas, tarea que asumió tras la investigación de Robert Mueller sobre la supuesta y no comprobada interferencia rusa en las elecciones de 2016, y ante la presión del Gobierno norteamericano.

Según la empresa, en enero eliminó 364 páginas y cuentas operadas desde Rusia y dirigidas a los países bálticos, Asia central, el Cáucaso y los países de Europa central y oriental.

También en enero, eliminó otras 783 páginas, grupos y cuentas involucradas en un «comportamiento inauténtico coordinado vinculado a Irán»; y al menos 234 cuentas, páginas y grupos en Facebook e Instagram que operaban como parte de una red doméstica en Indonesia.

En febrero, eliminó 168 cuentas y 28 páginas de Facebook, además de ocho cuentas de Instagram dirigidas a personas en Moldavia. En marzo, eliminó 137 cuentas, páginas y grupos de Facebook e Instagram que operaban como parte de una red nacional en Gran Bretaña.

El creador de Mark Zuckerberg ha dicho públicamente que combatirá la proliferación de cuentas y páginas falsas. Foto. Web

El caso de la compañía israelí Archimedes Group

En mayo pasado, la red social eliminó 65 cuentas, 161 páginas, 23 grupos, 12 eventos de Facebook y 4 perfiles en Instagram involucrados en «comportamiento falso coordinado» para diseminar contenido sesgado sobre política. Todas estaban vinculadas a la compañía israelí Archimedes Group.

En total, las cuentas sumaban alrededor de 2,8 millones de usuarios y adicionalmente la compañía llegó a gastar un total de 812.000 dólares en anuncios en Facebook durante los últimos siete años, pagados en dólares, nuevos séqueles​ y reales brasileños.

La misión de la compañía israelí Archimedes Group es “emplear toda herramienta y ventajas disponibles para cambiar la realidad de acuerdo a los deseos de sus clientes», a costa de desinformar, difamar y difundir noticias falsas.

Durante años influyó en las campañas electorales de varios países de África, Asia y América Latina, pero sus escandalosas acciones salieron a la luz el pasado 16 de mayo, cuando Facebook vetó a esta empresa y sus subsidarias por «violar repetidamente la política de tergiversación, entre otras, y viralizar comportamientos ficticios».

La compañía ha sido acusada en Estados Unidos de intervenir en campañas electorales alrededor del mundo. Foto: Web

Cifras del primer trimestre de 2019

En su último reporte, Facebook informó que el pasado trimestre cerró más de 2.190 millones de cuentas falsas. Las cuentas robot fueron eliminadas a los pocos minutos de ser creadas y antes de que pudieran causar algún daño en la red.



El informe de la empresa corresponde a enero y marzo de este año y es una cifra muy cercana a los 2.380 millones de usuarios activos mensuales legítimos que tiene la red social.



“La cantidad de cuentas que eliminamos se incrementó a causa de los ataques automáticos llevados a cabo por actores malignos que buscan crear grandes volúmenes de cuentas al mismo tiempo”, indicó el vicepresidente de Facebook para Integridad, Guy Rosen.