El oscuro historial del “perkin” de la derecha René Cortázar: bloqueó investigación sobre daño de asbesto en trabajadores y despidió a Sohr por tratar de informarlo

La participación del exconvencional Fernando Atria y el exministro, René Cortázar, en el programa Estado Nacional de TVN del pasado domingo, causó revuelo en redes sociales y afloró el oscuro historial del derechista.

Todo comenzó durante el debate del programa del prime time, cuando ambos discutieron sobre el acuerdo firmado por partidos de gobierno para reformar la propuesta de Constitución, en caso de que gane la opción “Apruebo”.

Durante su participación, Cortázar calificó que este documento, “muestra de verdad que la voluntad de reforma del Apruebo no existe sustantivamente”.

No obstante, fue interrumpido por el exconvencional, quien señaló que todos los argumentos que se escuchan de parte del Rechazo, son muy similares a los que se brindaban en 1988, cuando se llevó a cabo el plebiscito para determinar la continuidad o no de la dictadura militar de Augutos Pinochet.

“A mí me sorprende escuchar a René Cortázar hablar, porque es escuchar a los partidarios del Sí para el Plebiscito del 5 de octubre”, expresó Atria.

Esta frase no fue del agrado de Cortázar, quien manifestó que, durante la dictadura estuvo acompañando la campaña del NO.

Por esta razón, Atria aclaró que “por eso digo que me sorprende, porque los argumentos son los mismos”.

Cabe recordar que Cortázar, es una de las más de 100 personalidades que firmaron una carta en apoyo el Rechazo, presentado el pasado domingo.

“Lamentablemente, los aquí firmantes, creemos que la propuesta constitucional, si bien avanza en legitimidad y derechos fundamentales acordes con el siglo XXI -que es necesario preservar- presenta problemas estructurales que ponen en riesgo el buen cuidado de nuestra institucionalidad y la estabilidad de nuestro sistema democrático”, señalaron en la misiva, citada por CHV Noticias.

Oscuro pasado detrás del despido de Sohr

Tras su participación en el programa, su historial salió a flote en redes sociales, cuando diferentes usuarios recordaron su paso por la dirección ejecutiva de TVN.

El hecho data de 2013; no obstante; fue revelado el año pasado, luego de Cortázar anunciara su intención de ser parte de la Convención Constitucional, para redactar la propuesta de la nueva Carta Magna, la cual será sometida a un Plebiscito de Salida el próximo 4 de septiembre.

En el video, Raúl Sohr cuenta cómo llegó a descubrir la gravedad del uso del asbesto, cosa que ocurrió cuando vivía exiliado en Inglaterra, y cómo con el tiempo llegó a armar un proyecto para hablar sobre el tema y denunciarlo, ya que en Chile se ocupaba mucho ese material, particularmente, en materiales de construcción hechos por la empresa Pizarreño.

Sin embargo, tras pasar por Bélgica y luego regresar a Chile, el proyecto no prosperó, esto debido a la censura que fue ejercida particularmente por un ejecutivo de TVN, identidad que terminó revelando en su intervención.

En el video, Sohr recuerda:

«Propuse hacer un programa sobre el asbesto. Pasé por Bélgica, Pizarreño es una filial de una empresa belga y allí me entrevisté con el gerente general de esta empresa». Ahí, Sohr preguntó:

«Oiga, ¿ustedes usan asbesto en Bélgica? -y le respondieron- “No, hace mucho tiempo que ya no lo usamos”.

«¿Y usted cree que la vida de los chilenos vale menos? Porque en Chile lo siguen usando. Me miró en forma muy severa y me dijo: Lo usamos en Chile porque la ley lo permite.

Entonces, Sohr señala: «Cuando volví a Chile, inmediatamente me llamó el director Ejecutivo de TVN y me preguntó: ¿Qué estuviste haciendo en Bélgica? ¡No, pero estuviste metido en una cosa del asbesto! Y claro, se me encendieron las luces rojas. Obviamente este gerente había llamado por teléfono a Pizarreño, Pizarreño había llamado al director ejecutivo. Ya querían saber qué es lo que venía».

Ahí, Sohr cuenta que la discusión duró varias horas, señalando: «Les voy a ahorrar la investigación, era el señor René Cortázar y culminó con mi salida de TVN», concluyó, no sin antes decir: «La señal era que el asbesto no era un tema abordable por los medios y que las consecuencias para quienes lo hicieran eran enormes», finalizó.

Previo a la prohibición del material el año 2001, se conoció que, en Chile, existían empresas que producían materiales con este elemento.

«El material se utilizó mucho en ropa para protección contra el calor, elementos aislantes y fibras de cemento para techumbres y otros elementos del hogar”, expresó en su momento el profesor asistente de la Escuela de Salud Pública y médico especialista en enfermedades respiratorias, Gustavo Contreras, citado por el portal U. Chile.

Esto, luego de el fallecimiento de Eduardo Miño Pérez, un hombre de 50 años que tomó la decisión de inmolarse frente al Palacio de La Moneda en un acto de extrema protesta.

Previo a su acción, entregó una carta a la opinión pública en la que explicó los motivos de su actuar. Entre ellos, la asbestosis que padecía: una enfermedad que causa fibrosis pulmonar producto de la inhalación de asbesto, mineral que se encuentra más que todo en productos de construcción.

Solo ser aspirado, puede generar cáncer broncopulmonar y mesotelioma que es el cáncer de la pleura.

De acuerdo con el medio U. Chile, Miño vivió en la Villa Pizarreño en la comuna de Maipú, ubicada detrás de la empresa Pizarreño S.A. Sin embargo, un porcentaje de la población contaminada por asbesto, además de los trabajadores, también se detectó en los sectores aledaños a la empresa Bocamina, en Coronel.

Cortázar y el famoso «caso La Polar»

Al caso del asbesto, se le suma el famoso caso de estafa financiera, conocido como «La Polar» y que comenzó en 2010.

Este caso, se trataba sobre la repactación unilateral y abusiva de las deudas de alrededor de un millón de clientes, tras descubrirse malas prácticas.

Por esto, el Servicio Nacional del Consumir (Sernac) tuvo que hacerse cargo de 123 reclamos. Tras varios años de investigación, en 2011, se presentó una demanda colectiva contra la empresa La Polar en el Primer Juzgado Civil de Santiago.

​ En respuesta, el 9 de junio del mismo año, la empresa La Polar admitió haber realizado repactaciones indebidas y que había detectado prácticas no autorizadas en su gestión de crédito y debía contabilizar provisiones millonarias

Por este caso, la Superintendencia de Valores y Seguros falló otorgando multas que van entre las 25.000 y 7.500 UF (entre 561 y 168 millones de pesos en ese momento) en contra de los ex gerentes.

En concreto, las multas fueron para Pablo Alcalde con 25.000 UF, Julián Moreno con 20.000 UF, María Isabel Farah con una multa de 20.000 UF; Nicolás Ramírez con 13.000 UF y Pablo Fuenzalida con 7.500 UF.

A ellos se suma la sanción por 8.000 UF a la consultora Price Waterhouse, la empresa de auditoría externa por «falta de diligencia» e infracción a sus deberes, refiere Cooperativa.

Adicionalmente, Norberto Morita fue multado con 1.500 UF y al exministro de Transportes René Cortázar con 700 UF por sus responsabilidad como directores de la multitienda.