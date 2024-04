Ex mano derecha denunció a Rodolfo Carter por acoso laboral y despido indirecto 

La ex secretaria general de la Corporación Municipal de La Florida (Comudef), Janett Fernández Pizarro, denunció al alcalde la comuna Rodolfo Carter, por haberla hostigado llevándola a renunciar, esto luego de comunicarle su interés en sucederlo en el cargo.

“Desde que le comenté al señor alcalde mi inquietud por postular a algún cargo, recibí diversos llamados telefónicos de él y consultas en reuniones privadas con la finalidad de saber si yo tenía intención de lanzar mi candidatura para alcaldesa en las próximas elecciones municipales a realizarse en octubre de 2024”, afirmó la ex mano derecha del jefe comunal, según reveló un reportaje publicado este lunes por Interferencia.

En la demanda por tutela laboral ingresada a trámite en enero pasado, la abogada, con más de 20 años de servicio público, acusó al edil de haber socavado sus pretensiones de participar como candidata para alcaldesa de La Florida a través del acoso laboral sistemático y la divulgación de informes reservados entre la prensa, dirigentes vecinales y el Concejo Municipal, que acabaron con su suspensión en su cargo en la Comudef, tras haber sido denunciada por un grupo de funcionarios.

De acuerdo con el citado medio, la acción legal concluyó rápidamente su tramitación en el Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, luego de que la Corporación y Fernández llegaran a un acuerdo conciliatorio el pasado 25 de marzo.

Como resultado, la Municipalidad deberá pagar a Fernández la cifra de $21.111.714 en una sola cuota el próximo 18 de abril directamente desde los fondos de la Comudef, justo cuando la corporación está en el ojo de la Contraloría por presuntos malos manejos contables.

Adicionalmente, Carter, en su calidad de presidente del directorio de la Comudef, deberá declarar públicamente la importante labor realizada por la demandante, en un plazo máximo fijado también para el 18 de abril.

Sin embargo, en su demanda la abogada exigía aparte de las disculpas públicas, que se le pagara una indemnización por años de servicio por un monto de $70 millones, una indemnización por daño moral por otros $60 millones. Así como otros $17 millones por indemnizaciones laborales varias.

Vínculo estrecho con Carter

La reacción de Rodolfo Carter en contra de las pretensiones de Janett Fernández de sucederlo en el cargo llaman la atención, debido al vínculo cercano que mantuvieron durante años.

De acuerdo con El Mostrador, la abogada ayudó al jefe comunal con la adopción de sus dos hijos, e incluso es madrina de uno. En 2022 llegó a compartió casa con ellos, como parte del proceso de adaptación de los niños.

Además, ocupó altos cargos en la comuna, entre los que figura el de directora de la Dirección de Desarrollo Comunitario, directora ejecutiva de la Corporación de Deporte y directora de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla), desde donde llegó a la Comudef en abril de 2022.

Reiterados episodios de acoso y maltrato laboral por parte de Carter

En su denuncia, la jurista describió los reiterados episodios de acoso y maltrato laboral que sufrió por parte de Carter.

El primero de estos episodios, se registró en enero de 2023, cuando debido a la exposición que le daba la Comudef, la abogada asistió al Salud Fest, un evento focalizado los adultos mayores y que tuvo como escenario el balneario municipal de La Florida.

Según Interferencia, la participación Fernández en el evento causó molestias en Carter, quien dedicó duras palabras a la entonces secretaria general durante el Concejo Municipal del 3 de enero de 2023.

“Lo que ocurrió en ese Salud Fest es lo más vulgar que se ha hecho de parte de la Comudef”, cita el escrito, “es de un gusto espantoso, no tiene nada que ver con la salud darnos gusto para halagar a una persona en particular, porque además que le hace un flaco favor, o sea si alguien pretende ser candidato de la Florida con ese tipo de cosas dignas de Alfredo Stroessner, de verdad ese no es el camino”.

En aquella ocasión, Fernández señaló que se sintió “humillada y amenazada públicamente por el alcalde Carter de manera injusta».

A esto se sumó, un hecho registrado en septiembre de 2023, cuando durante el Tedeum evangélico, Fernández fue saludada públicamente por uno de los beneficiarios de los programas para la tercera edad, lo que también habría molestado al edil de La Florida.

Según el reportaje, tras el evento Carter se habría acercado a Janett Fernández “de manera intempestiva, muy ofuscado, con tono amenazante y levantando su voz, (…) levantándome el dedo, indicándome que lo que sucedió era impresentable, que no tenía nombre (por haber sido saludada y agradecida públicamente)”.

Acoso laboral se intensificó con la llegada de Cecilia Pérez

Según la abogada, los episodios de acoso y maltrato laboral se acrecentaron en el mes de octubre (de 2023), con la llegada de doña Cecilia Pérez, como su Jefa de Gabinete”.

Desde su polémica llegada a La Florida, se ha comentado que Pérez, exministra del Deporte durante el segundo periodo de Sebastián Piñera y amiga de Carter desde hace más de 20 año, sería una de las opciones para las elecciones municipales de 2024, puesto que el actual alcalde no puede repostular al cargo por el límite legal de reelecciones, por lo que estaría apostando a ser candidato presidencial.

“Ambos se acercaron a mi oficina a fin de conocer mis expectativas laborales y personales, consultándome si sería candidata para alcaldesa de la comuna de La Florida, lo que nuevamente respondí que era algo que no tenía decidido, sin embargo les comenté que había efectuado una encuesta, en la cual marcaba 18% de preferencias, lo que incentivaba aún más para postular”, relató Fernández.

Asimismo, la demanda describe cómo Carter la habría presionado para renunciar a su puesto en la Secretaría General de la Comudef, “bajo amenaza e intimidación de iniciar una investigación interna en mi contra”.

De acuerdo con el escrito legal, el 21 de noviembre de 2023 la jurista un llamado para acudir a la oficina del jefe comunal. “Al entrar en su despacho [Carter] me indica que habían llegado unas denuncias de maltrato laboral en mi contra y me exhibe el correo electrónico que tenía como asunto ‘denuncia anónima’ y me percato que las denuncias eran todas enviadas de una sola vez y a la misma hora, (6:58 de la mañana) y me señala que dichas denuncias eran de ‘mi equipo cercano’”.

“Esto va a afectar tu futuro político”, le habría dicho Carter a su ex mano derecha, para posteriormente solicitarle que renunciara a su cargo en la Comudef, para designarla en un directorio de otra corporación municipal.

«El alcalde solo me insistía que si yo renunciaba a mi cargo de Secretaria General no iniciaría ningún proceso de investigación interna en mi contra, pero me insistía en que debía renunciar, a lo cual por supuesto yo me negué rotundamente”, relató la denunciante.

Tras no haber renunciado ni al cargo ni a sus aspiraciones como candidata al sillón alcaldicio, las presiones contra Janett Fernández se habrían incrementado, llegando a que le fuera otorgada una licencia médica, alejándose así, paulatinamente, de la Comudef desde noviembre de 2023.

En medio de dicha licencia, se enteró del despido por causal de necesidades de la empresa de un grupo de ocho funcionarios que habían sido contratados bajo su gestión, cuestión que para la abogada “evidencia aún más la persecución.

Luego de esto, la presión sobre Fernández escaló a las redes sociales y los medios de comunicación.

La demanda plantea que el alcalde Carter y Cecilia Pérez tomaron contacto a través de WhatsApp con la concejala Lina Ríos para que convenciera a Fernández de presentar su renuncia, dando un plazo final para el 24 de noviembre de 2023.

Según Fernández, la oferta de renuncia siempre fue “bajo la amenaza que si no la presentaba, iniciarían una investigación en mi contra, a lo cual nuevamente me negué. El señor alcalde incluso me amenazó que me “ayudaría” con la situación de las denuncias, pero que debía ‘dejar de hacer estupideces’”.

Chats de WhatsApp de las conversaciones de Fernández con Carter: Interferencia.

Filtraciones a la prensa

El sábado 23 de diciembre de 2023 la abogada comenzó a recibir mensajes de WhatsApp provenientes de dirigentes vecinales que le reenviaban un archivo en PDF llamado “Reservado- Investigación Interna contra Janett Fernández”.

De esta manera, se enteró de que había sido suspendida de sus funciones como secretaria general de la Comudef

Los dirigentes le explicaron a Fernández que habían recibido el documento reservado de su suspensión a través de un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. “Según las dirigentes vecinales, el documento llegó a más de 100 dirigentes ese mismo día”, señala la demanda.

Según dicho archivo, un grupo de funcionarios habían presentado un formulario de denuncias de acoso laboral en su contra el día 27 de noviembre de 2023. Sin embargo, el 21 de noviembre, Carter había señalado a Fernández que ya existían denuncias en su contra, por lo que las fechas de las denuncias no le cuadran.

“Al no haber renunciado, se inició una investigación interna en mi contra, suspendiéndome de mis funciones de manera ilegal y arbitraria”, acusa Fernández, añadiendo que la medida sería ilegal en vista que “en ningún caso se estipula como medida de resguardo la suspensión del empleo”, planteó la abogada.

El tiro de gracia en contra de Janett Fernández, provino de un artículo publicado por Radio Bío Bío del 29 de diciembre titulado ¿En campaña? Cuestionan a funcionaria de Corporación Municipal de La Florida por larga licencia médica.

Según se explica en la demanda, en dicho artículo se cuestionan las licencias médicas otorgadas a Fernández con fotografías en redes sociales en las que se la ve en la vía pública, lo cual sería incompatible con el reposo total.

En uno de los registros se le observó en sus redes sociales realizando actividades de campaña, publicando fotos y videos en encuentros con juntas de vecinos y celebrando la misa de navidad.

A pesar de estar con licencia, Fernández siguió recibiendo su sueldo -equivalente a 7 millones de pesos-, lo anterior ya que, la Corporación Municipal de La Florida posee un convenio que permitiría el pago de su sueldo a pesar de que el certificado médico aún no haya sido revisado por la isapre.

Renuncia a la Comudef

En consecuencia, la abogada respondió argumentando que al tratarse de una licencia psiquiátrica, le fue recomendado y autorizado por su médico tratante salir a “realizar labores recreativas, lo contrario, sería contraproducente para el tratamiento”.

Debido al acoso laboral, Janett Fernández decidió finalmente presentar su autodespido el pasado 5 de enero de 2024 a la Secretaría General de la Comudef.

“Las irregularidades, presiones, hostigamientos y afectación a mi honra ha sido de tal magnitud que se ha producido un quiebre irreparable en la relación laboral que tenía con la demandada. He sido humillada y cuestionada públicamente, se ha divulgado información que por normativa debe ser reservada, como es la investigación interna por supuestos maltratos cometidos por mi persona. Se me suspendió en el empleo sin siquiera haberme informado y, lo que es peor aún, el señor alcalde lo informó a los medios periodísticos y al Concejo Municipal, pero no a mi persona”, relató la abogada, al explicar las razones para haber tomado esta decisión.

Carta de renuncia de Janett Fernández: Interferencia

“Por lo descrito anteriormente, me vi en la necesidad de poner término a mi contrato de trabajo a través de un despido indirecto”, declaró en la demanda en la que acusó directamente a Rodolfo Carter de haber “filtrado al Concejo Municipal y a la prensa sobre la investigación interna por denuncias de acoso laboral y sobre la suspensión de mi empleo”, además de “poner en duda públicamente la veracidad de mis licencias médicas psiquiátricas otorgadas válidamente”.

Cabe destacar que según Interferencia, Fernández compartió el pasado sábado 6 de abril a través de sus redes sociales, un video en el que acusa a Renovación Nacional de proponer la candidatura de Cecilia Pérez en La Florida sin haber realizado primarias, y en el que además hizo un llamado a los vecinos de la comuna a presionar al presidente de RN, Rodrigo Galilea, para poder competir con Pérez en una primera instancia.

