Mucho ruido y pocas nueces: Amarillos no logran firmas para ser partido y se quedan fuera de las elecciones para Consejo Constitucional

A través de una declaración pública, la entidad presidida por Cristián Warnken publicó una declaración en donde anuncia que “hemos decidido no participar en el proceso electoral del nuevo proceso constitucional”. Sin embargo, más que "decidir", la verdad es que debido a que no cuentan con las firmas para convertirse en un partido político todavía, el movimiento no puede entrar al Consejo Constitucional con candidatos propios.