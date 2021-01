Carvativir: Maduro anuncia producción masiva de las “gotitas milagrosas” contra el coronavirus

Este domingo 24 de enero, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció al mundo que los científicos locales lograron producir un medicamento que capaz de neutralizar el coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19. El jefe de Estado se refirió a este nuevo hallazgo como unas “gotitas milagrosas”.

Se trata de un novedoso medicamento creado y fabricado en Venezuela bajo el nombre de “Carvativir”. De acuerdo con el jefe de Estado, se creó con isotimol (isothymol) como principio activo y funge como inhibidor selectivo de la proteasa principal del virus.

“El carvativir, las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández, neutralizan los síntomas del coronavirus. ¡De Venezuela para el mundo!”, dijo Maduro en una alocución transmitida por televisión, Además, agregó que esta semana se comenzará a producir de forma masiva, “para que el Sistema Público Nacional de Salud cuente con este poderoso antiviral”.

https://www.youtube.com/watch?v=Zb008M8zUkI

Asimismo, destacó que este antiviral es “totalmente inocuo”, no genera efectos secundarios y ya se probó en ensayos de los que no ofreció detalles. “Ha sido utilizado como parte de los tratamientos aplicados en Venezuela a pacientes afectados con el COVID-19, dando buenos resultados. El carvativir es un poderoso antiviral de Venezuela. Aquí pensamos en la humanidad”, subrayó.

El presidente de Venezuela resaltó que el casvativir se incorporará al “kit de medicinas” contra el coronavirus. Asimismo, indicó que esta semana tendrá una reunión con las autoridades sanitarias “para establecer el sistema de distribución directa por miles a los centros de salud del país”.

Adicionalmente, en sus declaraciones adelantó que coordinará esfuerzos con los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) para exportar el medicamento.

El carvativir es una investigación del Estado

El diario venezolano El Nacional -un medio abiertamente opositor al Gobierno de Maduro- entrevistó “en exclusiva” a Raúl Ojeda Rondón. Él es el investigador principal del proyecto que diseñó el carvativir.

En la mencionada entrevista, el científico venezolano explica que “el carvativir reduce el tiempo de recuperación hospitalaria. Esto lo consigue porque acelera la respuesta inmunológica” del paciente, algo que convierte en un medicamento eficaz contra el coronavirus.

Para Rondón “es importante aclarar que es una línea de investigación científica del Estado venezolano a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los estudios comenzaron en marzo y finalizaron en diciembre” de 2020.

Igualmente, detalló que, además del Ministerio, también están involucrados otros organismos. Entre ellos destacó al Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y el Ministerio de Salud.

Hasta ahora, la investigación cumplió con tres fases, como exige la normativa internacional, vigiladas y acompañados por el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Además, también participó un comité de bioética integrado por 14 especialistas de diversas áreas.

“Es un estudio multicéntrico, aleatorio y con placebo”, explicó el investigador. De igual manera, resaltó que utilizaron el análisis estadístico Kaplan-Meier, empleado por la Universidad de Oxford y por Rusia.

“Es un sistema que permite evaluar la data y establecer cómo fue el comportamiento de ciertos parámetros clínicos con respecto a un medicamento, una molécula y un placebo. (…) Esta es una investigación científica, no política. Se hicieron pruebas en Turquía, en Irán y en Estados Unidos“, recalcó.

El medicamento: Preguntas y respuestas

¿Qué es el Carvativir?

No es un monte ni un aceite esencial. Tampoco te lo comes. El Carvativir es una molécula que se extrae de un fitoquímico, se purifica y se modifica, y se coloca en un excipiente, que es el vehículo que va a transportar la molécula en el cuerpo humano. El excipiente que usamos es el escualeno, que permite darle celeridad a la respuesta inmunitaria del sistema inmunológico de los pacientes que estamos tratando con isotimol modificado. Lo modificamos para producir un medicamento que tiene una potencialidad terapéutica. No es un aceite de orégano. El Carvativir una molécula purificada, sintetizada, modificada, con un excipiente que tiene alta propiedad para estimular la respuesta del sistema inmune e innato del ser humano. Lo verificamos con pruebas clínicas y paraclínicas. Con laboratorios bien reconocidos.

¿Qué pasos se siguieron antes de los ensayos clínicos?

Antes de los ensayos clínicos contamos con una etapa preclínica: en el IVIC se hicieron varias pruebas. Se probó el Carvativir en ensayo in vitro, en unas células infectadas. Ahí se verificó cómo era la inhibición de la replicación viral. En Turquía se trabajó con un modelo de ratones. Se verificó si había o no actividad antiviral en una moduladora. Posteriormente se hizo un ensayo in silico en Venezuela.

¿Qué hace el Carvativir a los pacientes con coronavirus?

El Carvativir presenta científicamente, con evidencias, una acción terapéutica. Sirve para tratar una enfermedad y lograr la recuperación del paciente en un tiempo determinado. Los ensayos clínicos nos dan una media. El Carvativir reduce el tiempo de recuperación hospitalaria porque acelera la respuesta inmunológica. Eso es parte de los hallazgos de Venezuela. Se logró determinar que tiene actividad terapéutica antiviral. La molécula inhibe la replicación viral en las células humanas. La carga viral la va disminuyendo. Potencia asimismo facultades inmunomoduladoras. Disminuye, lo que nosotros llamamos en medicina, la tormenta de citoquinas, que no es más que la respuesta exagerada del sistema inmunológico, lo que se conoce como la inflamación pulmonar a través de una neumonía atípica por covid-19. Allí es donde entra el proceso de intubación.

¿Evaluaron todo tipo de pacientes?

Tuvimos pacientes en condición leve, moderada y grave. Hubo pacientes sin oxígeno, con oxígeno a baja velocidad, con oxígeno suplementario a alta velocidad y pacientes intubados. El Carvativir sí tiene actividad terapéutica para tratar el covid-19 porque permite una recuperación satisfactoria y evita la tormenta de citoquinas y, en muchos casos, la muerte.

Carvativir en distintas presentaciones

¿Han informado a la Organización Mundial de la Salud?

Sí. Hemos venido conversando con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, pero ahora vamos a hacerlo oficial. Vamos a entregar la investigación que hemos hecho en Venezuela con las evidencias clínicas y paraclínicas. Nosotros como investigadores estamos solicitando que la OMS venga a validar, certificar, lo que estamos haciendo.

¿Es milagroso el medicamento?

Es efectivo. La recuperación es satisfactoria. El problema del covid-19 es inmunológico. Con el Carvativir, como lo acabo de explicar, permite dar una respuesta satisfactoria en la recuperación de los pacientes. Esto es un tratamiento. Con el Carvativir estamos reduciendo los tiempos de recuperación y logramos que tengan un poscovid menos agresivo que lo que se ha tenido normalmente. Eso está en evaluación. Esto no termina.

¿Qué viene ahora?

Viene la fase 4: la producción en masa del medicamento y un proceso de farmacovigilancia. Vamos a evaluar cómo se comporta el medicamento en la población general. Nos vamos a abrir a todas las comunidades científicas del país y del extranjero para que vean lo que hemos obtenido hasta el día de hoy.

