Trump paga solo $ 750 en impuestos: Acá te revelamos sus tretas y artimañas

El diario estadounidense The New York Times obtuvo acceso a la información fiscal del presidente Donald Trump durante las últimas dos décadas. La revelación más alarmante es que el magnate multimillonario pagó solo 750 dólares en impuestos federales sobre la renta en 2016, cuando ganó la presidencia.

Seguidamente, en su primer año en la Casa Blanca, pagó otros $ 750. Además, no había pagado impuesto alguno en 10 de los 15 años anteriores, argumentando que perdió mucho más dinero del que ganó.

Incluso, Trump no pagó impuestos federales sobre la renta en 11 de los 18 años que examinó el diario. Resulta que ante la ley, muchos de sus negocios, incluidos sus campos de golf, “reportan pérdidas financieras significativas”.

«Los impuestos de Trump muestran pérdidas crónicas y años de evasión fiscal«, fue el titular del Times. Sus declaraciones de impuestos han sido durante mucho tiempo el “santo grial” de la información política estadounidense.

El Times obtuvo datos de declaraciones de impuestos de cientos de empresas que componen su organización, incluida información detallada de sus primeros dos años como presidente. No incluye sus declaraciones personales para 2018 o 2019. Se trata de información que Trump ha revelado al fisco y no de hallazgos de un examen financiero independiente. El periódico dijo que no publicaría los documentos para proteger su fuente.

La publicación es una de las mayores bombas en una campaña electoral ya golpeada por una serie de escándalos, una amarga pelea por una nominación a la Corte Suprema y una pandemia que suma más de siete millones de contagiados y más de 200 mil muertos.

Además, las revelaciones amenazan con dañar la repetida afirmación de Trump de ser un hombre de negocios exitoso y, por tanto, un administrador capaz de la economía estadounidense.

De momento, desde la Casa Blanca, Trump hace acusaciones descabelladas sobre complots en su contra, culpa a Joe Biden y califica el informe como «una noticia totalmente falsa». A continuación, detallaremos los seis puntos más impactantes del informe, recogidos por The Guardian:

Trump paga pocos «impuestos»

Trump no pagó impuestos federales sobre la renta en 11 de los 18 años que analizó el periódico. En 2017, después de convertirse en presidente, su factura de impuestos fue de solo $ 750, mientras un año después repitió la cifra.

Por ejemplo, de acuerdo con el diario norteamericano, los predecesores inmediatos de Trump, Barack Obama y George W. Bush, “pagaban cada uno más de 100 mil dólares al año» aproximadamente.

Una muy larga «auditoría»

Trump está involucrado en una auditoría de una década con el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por su sigla en inglés) por un reembolso de impuestos de $ 72,9 millones que reclamó y recibió después de declarar enormes pérdidas. Pero, un fallo en su contra podría costarle más de $ 100 millones.

Según el Times, “en 2011, el IRS inició una auditoría para revisar la legitimidad del reembolso. Casi una década después, el caso sigue sin resolverse por razones desconocidas y podría terminar en un tribunal federal, donde podría convertirse en un asunto de dominio público».

El complejo de golf «Trump National Doral» en Miami

Las empresas de Trump «pierden dinero»

El Times fue letal en su evaluación de los negocios de Trump, de los que a menudo el magnate se jacta. Incluso, con base en sus negocios siempre busca promover una imagen cuidadosamente seleccionada como un “maestro de negocios”.

Según el reporte, las principales empresas de Trump, desde sus campos de golf hasta sus cadenas de hoteles, informan que pierden decenas de millones de dólares año tras año.

Desde el año 2000, Trump reporta pérdidas por más de $ 315 millones en sus campos de golf, incluyendo el Trump National Doral en Florida. En tanto, su hotel de Washington, que abrió en 2016 y es objeto de mucha especulación con respecto a las leyes federales de ética, ha perdido más de 55 millones de dólares.

Trump tiene una «gran factura por pagar»

El periódico también informó que Trump se enfrenta a una importante factura financiera. Resulta que en los próximos cuatro años vencerán cientos de millones de dólares en préstamos y él es personalmente responsable de muchas de esas obligaciones.

“En la década de 1990 Trump casi se arruinó al garantizar personalmente cientos de millones de dólares en préstamos. Desde entonces asegura que lamenta haberlo hecho. Pero, volvió a dar los mismos pasos, según muestran sus registros fiscales y parece ser responsable de préstamos por un total de 421 millones de dólares, la mayoría de los cuales vencen en cuatro años».

En ese orden de ideas, el Times especuló: «Si ganara la reelección, sus prestamistas podrían colocarse en la posición sin precedentes de sopesar la ejecución hipotecaria de un presidente en funciones».

Ivanka lo «ayuda» a reducir su carga fiscal

La hija mayor del presidente, Ivanka, trabajó por años como empleada de la Organización Trump. Al parecer, los «honorarios de consultoría» que recibía ayudaban a reducir la factura fiscal de la familia.

Esta revelación podría empañar aún más la reputación de Ivanka, una asesora de alto rango de la Casa Blanca casada con otro asesor, Jared Kushner. A menudo, Ivanka trata de distanciarse de los mayores escándalos de la administración de su padre, según expertos, porque alberga sus propias ambiciones políticas.

The Times informó: “Los registros privados muestran que su compañía pagó una vez 747.622 dólares en honorarios a un consultor no identificado para proyectos hoteleros. Los formularios de divulgación pública de Ivanka, que presentó cuando se unió al personal de la Casa Blanca en 2017, muestran que había recibido una cantidad idéntica a través de una empresa de consultoría de la que era copropietaria».

Sus empresas se «benefician» de su cargo

La cuestión de si las empresas de Trump se benefician de su puesto en la Casa Blanca es uno de los temas de larga duración de los informes. “Desde que se convirtió en candidato presidencial ha recibido grandes cantidades de dinero de cabilderos, políticos y funcionarios extranjeros, quienes pagan para quedarse en sus propiedades o unirse a sus clubes”.

Entonces, según la investigación, la naturaleza global de la Organización Trump y su cartera de hoteles, complejos turísticos y otros intereses lo deja expuesto a la especulación de que cabilderos, líderes empresariales y potencias extranjeras podrían gastar dinero en ellos para tratar de vender influencia en Estados Unidos.

¿Cuál fue la reacción del presidente?

Tras publicarse el informe, el mandatario expresó en conferencia de prensa: “The New York Times lo intentó, quiere crear un poco de historia. Están haciendo todo lo que pueden. Eso es lo de menos. Las historias que leo son tan falsas, son tan falsas«.

Un periodista le preguntó por qué un multimillonario pagó tan solo unos pocos cientos de dólares en 2016. A ellos, Trump insistió: “Primero que todo, pagué mucho y también pagué muchos impuestos estatales sobre la renta. El estado de Nueva York cobra mucho y yo pagué mucho dinero en el estado. Todo será revelado. Saldrá, pero después de la auditoría».

The New York Times promete más revelaciones

Por su parte, el rotativo neoyorquino prometió más historias en las próximas semanas. «Las declaraciones de impuestos que Trump ha luchado durante mucho tiempo por mantener en privado cuentan una historia fundamentalmente diferente de la que vende al público».

“Mientras declaraba pérdidas se las arreglaba para disfrutar de un estilo de vida lujoso al hacer deducciones fiscales sobre (…) gastos personales, incluidas residencias, aviones y 70.000 dólares en peluquería para televisión”, expone el Times.

El periódico agregó que «durante las últimas dos décadas, Trump ha pagado alrededor de 400 millones de dólares menos en impuestos federales”. Eso en comparación con lo que pagó, en promedio, una persona de su mismo estatus en los mismos años.

Sobre este tema, Alan Garten, abogado de la Organización Trump, declaró al Times que «la mayoría, sino todos, de los hechos parecen ser inexactos». «Durante la última década, el presidente Trump ha pagado decenas de millones de dólares en impuestos personales al gobierno federal».

Sin embargo, el informe del Times basado en documentos oficiales refleja lo contrario. Además, el periódico señaló que esos mencionados «impuestos personales» parecían cubrir otros impuestos federales, incluidos el seguro social y Medicare.

En medio de la polémica, Trump se enfrentará a Joe Biden en las urnas el próximo 3 de noviembre. Mientras tanto, sigue resistiéndose a las demandas de opositores políticos y medios de comunicación que le exigen divulgar décadas de información fiscal. Se trata del primer presidente, desde la década de 1970, en mantener ocultas sus declaraciones de impuestos.

