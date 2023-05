¡Con canción de Acqua!: Este es el nuevo tráiler de Barbie que revela trama de la película (Video)

“I’m a Barbie girl in the Barbie world”, la popular canción noventera de Aqua para sorpresa de todos, ¡acaba de sonar en el nuevo tráiler de «Barbie». Y si esto no fuera suficiente, también se reveló la canción que compuso Dua Lipa para la película que protagonizan Margot Robbie y Ryan Gosling.

LuckyChap Entertainment y Mattel Films liberaron un nuevo adelanto del largometraje basado en la famosa muñeca de Mattel, en el cual se revelan dos cosas.

En primer lugar, la trama de la película. Las aventuras se desarrollan cuando Barbie, papel de Margot Robbie, tiene que acudir al mundo real, en compañía de su pololo, Ken, interpretado por RyabGosling, la acompaña en esta cruzada y Will Ferrel, aparentemente presidente de Mattel, la quiere atrapar.

Ambos protagonistas emprenderán una serie de aventuras en nuestro mundo, con ello experimentando las cosas buenas y negativas que la humanidad ha creado

Existe una dualidad muy diferente entre el mundo Barbie y la realidad, que se aprecia con la fotografía y tonalidad de los colores, elegidos por la directora Greta Gerwig, que regresa al ruedo con un gran título con el que apuesta al éxito.

Banda sonora de Barbie

En segundo lugar, en este tráiler se puede apreciar la inconfundible voz de Dua Lipa y su ritmo pegajoso.

El soundtrack de la película, además de contar con la intérprete, quien tiene un papel como «Barbie Sirena«, también incluye a Lizzo, HAIM, Ava Max, Ice Spice, Fifty Fifty, Charli XCX, Nicki Minaj, Tame Impala, Ryan Gosling y The Kid LAROI.

El filme llegará a las salas de cine el próximo 21 de julio. Mientras que el tema musical interpretado por Dua Lipa para la banda sonara de la película está muy próximo a estrenarse a nivel mundial.

A continuación el adelanto de Barbie:

