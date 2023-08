50+3: Organizaciones sociales se reunieron con Inti Illimani para hablar «Del Canto Nuevo a la Música de Protesta»

50+3 es una iniciativa de conmemoración comunitaria por los 50 años desde el Golpe Militar de 1973, más los 3 años del Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973).

Fuente: Comunicaciones La Casona

«Creo que lo importante de hablar de música, de cultura, es ir a la esencia de lo que interrumpió el año 73«, fue una de las reflexiones de Jorge Coulón, miembro fundador del destacado grupo Inti Illimani, en el Conversatorio «Del Canto Nuevo a la Música de Protesta», organizado por la iniciativa 50+3 en La Casona de Artes y Oficios.

Un intenso y emocionante encuentro se vivió la tarde del domingo 06 de agosto en La Casona de Artes y Oficios entre diversas organizaciones sociales y los integrantes del grupo Inti Illimani, para hablar de música en el marco de la conmemoración comunitaria por los 50 años desde el Golpe Militar de 1973, más los 3 años del Gobierno de la Unidad Popular: 50+3.

«Nos parece fundamental vincular las distintas aristas que han tenido estos 50 años. No sólo del Golpe, sino de resistencia y de construcción popular. Y, es por eso que ha sido muy bonito abordarlo desde la música, desde la literatura, nosotras vamos a hacer un Taller de Cueca Sola la próxima semana. Y, hoy fue muy emocionante tener a Inti Illimani contándonos este recorrido, que justamente del Canto Nuevo a la Canción de Protesta y, cómo ha sido esta sonoridad histórica de lucha, tanto del ayer como de hoy«, relató Pancha Fernández, del Colectivo Cueca Sola, integrante de la iniciativa 50+3.

Jorge Coulón, miembro fundador de Inti Illimani, destacó la importancia de reflexionar sobre la pérdida y el impacto en la cultura en torno al Golpe y estos 50 años.

«Creo que lo importante de hablar de música, de cultura, es ir a la esencia de lo que interrumpió el año 73, porque muchas veces se tiende a hablar de la cuestión política. Pero la política no es más que una manera que tenemos de lograr lo que es realmente importante para la vida de la gente. Y, yo creo que el arte, la música, el goce de la vida, el deporte, en fin, la posibilidad de educar a nuestros hijos, son muchas las cosas en las cuales la política es sólo un medio. Pero lo esencial está en otra parte. Por eso que, cuando hablamos del golpe militar y todo lo que significó el golpe, la derecha en Chile, todo lo que significó, todo lo que perdimos, en términos de felicidad, de belleza, es muy importante, porque eso es lo que perdimos realmente, el resto se puede reconstruir, pero el fenómeno cultural que se interrumpió realmente es lo más importante, porque de eso se trata la vida«, observó Jorge Coulón.

Durante el conversatorio, los músicos fueron matizando con diferentes temas de su repertorio. Pero, la jornada finalizó con todas y todos los asistentes cantando el cumpleaños feliz a Inti Illimani, cuyos integrantes apagaron las velas por su 56 aniversario, que coincidió con este encuentro.

El 50+3 es una iniciativa de conmemoración comunitaria por los 50 años desde el Golpe Militar de 1973, más los 3 años del Gobierno de la Unidad Popular (1970-1973). Se trata de una serie de actividades de encuentro, reflexión y memoria, organizadas desde una articulación de organizaciones sociales, y que se desarrollan entre junio y septiembre de este año.

«Es importante tener este constante encuentro de organizaciones sociales de la memoria. Pero no de la memoria como algo pasado, de biblioteca, sino de memoria activa... creemos que se nos ha externalizado, como que parece que las culturas las hacen otros, pero no el pueblo. Y yo creo que las culturas, las artes y los oficios y la cultura en general es nuestro y, como es nuestro, tenemos que seguir construyéndolo. Y eso se construye dialogando y encontrándonos con otros y sintiendo que la cultura está acá. Si uno se pone a pensar, muchas de las cosas importantes son generadas por el pueblo, entonces no es la elite, sino del pueblo«, relevó Zarelli Fonseca, coordinadora de La Casona de Artes y Oficios, también parte de 50+3.

Entre las organizaciones articuladas se encuentran la Red de Mujeres Mapuche, el Club Social Deportivo y Cultural de Cuneta, Casa Verde, Newen Ayún, Colectivo Cueca Sola, Agrupación de Músicos Requiem por Chile, Emprender con Alas, La Casona de Artes y Oficios y el Colectivo de Cultura Popular La Escuela.

Seguir leyendo más…