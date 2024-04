A propósito del juicio internacional ‘Panamá Papers’: Los empresarios y políticos chilenos que han tenido negocios offshore

Comenzó el juicio internacional ‘Panama Papers’

El lunes 8 de abril comenzó el juicio por el caso de los ‘Panama papers’. Luego de ocho años de que el caso se hiciese público, convirtiéndose en una de las mayores filtraciones documentales de la historia que vinculó a figuras de todo el mundo, la causa llegó finalmente a los tribunales.

La apertura del juicio está hasta el momento centrada en el presunto lavado de dinero que realizó la firma panameña Mossack Fonesca. La audiencia vincula a 27 imputados por presunto blanqueo de capitales y se llevará a cabo del 8 al 26 de abril, fecha alternativa establecida por el tribunal para el juicio, que originalmente estaba previsto para 2021. La investigación, que se inició a comienzos de 2016, consta de 528 tomos.

Los ‘Panama papers’ comprenden 2,6 terabytes de información y más de 11,5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, que salpicaron a más de 140 políticos y altos funcionarios de todo el mundo.

El proceso judicial por presunto blanqueo de capitales inició tras las revelaciones de una investigación periodística internacional que filtró en 2016 detalles sobre transacciones financieras realizadas a través de miles de sociedades anónimas extraterritoriales creadas por la firma Mossack Fonseca y vinculadas a personas en 200 países y 21 jurisdicciones financieras, según un informe del Ministerio Público de Panamá.

A través de complejos esquemas societarios y financieros, se ocultaron «activos ilícitos y los beneficiarios reales de los mismos, facilitando el lavado de miles de millones de dólares», según el informe.

Los empresarios y políticos chilenos que han sido parte de negocios offshore

A inicios de abril del 2016, Ciper Chile reveló este lunes la arista chilena de «Los papeles de Panamá» entre los beneficiarios chilenos de estas sociedades offshore aún activas, figuran el dueño de El Mercurio S.A.P., Agustín Edwards Eastman; el ex ministro de Hacienda y ex director de SQM, Hernán Büchi; el ex presidente de la CPC y ex jefe financiero de la DINA, Alfredo Ovalle; el empresario Isidoro Quiroga; la familia Calderón Volochinsky, controladora de Ripley; y los empresarios de las apuestas y juegos de azar, Luis y Lientur Fuentealba Meier, entre otros, según destacó Radio Cooperativa.

Ciper resaltó que la «información disponible en los archivos de Mossack Fonseca vinculada a Chile no arroja evidencias de ilegalidades«, aunque la publicación aclara que se requiere contar «con la información bancaria completa de esas sociedades y cruzar esos registros con bases de datos del SII y del Banco Central» para determinar aquello, no obstante «esa información por ley se encuentra bajo secreto».

El 2021 se destapó “Los Pandoras Papers”. Ciper, LaBotot, junto a 600 periodistas de todo el mundo, revelaron los casos de diversas figuras en negocios offshore y entre ellos, se destacaba que Piñera y su familia estuvieron involucrados con la iniciativa a través de la empresa gestionada por Administradora Bancorp, que controlaba un tercio de la propiedad de Minera Activa Uno Spa, dueña de Minera Dominga.

El empresario Carlos Alberto Délano, amigo de infancia de Sebastián Piñera, compró la participación de todos los otros socios por US$152 millones. Parte de esa operación tuvo lugar en las Islas Vírgenes Británicas.

Los Pandora Papers ofrecen luces sobre las sociedades del jefe de Estado en las Islas Vírgenes Británicas: Bancard International Investment Inc. y Bancard International Development Inc y confirman que los activos que manejan sus hijos provienen de donaciones de Piñera y de las ganancias de sus negocios. De hecho, las Islas Vírgenes constituyen un importante centro financiero offshore considerado paraíso fiscal por las legislaciones de muchos países y organizaciones.

Previamente, un reportaje publicado en 2019 por La Tercera, incluyó a José Antonio Kast en el grupo de empresarios y políticos que poseen sociedades anónimas en los paraísos fiscales. De acuerdo con la investigación, que detalló el patrimonio de líder del Partido Republicano, Kast estaba involucrado en tres sociedades anónimas en Panamá constituidas en 2003, cuando era considerado un paraíso fiscal.

El 2016, CIiper, publicaba que el chileno VIP de los Panamá Papers, era Alfredo Ovalle Rodríguez de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

Las familias Cueto Plaza (accionistas de la aerolínea Latam), Errázuriz Ovalle (dueños de la automotriz CIDEF y una decena de otras empresas) y Cortés Solari (accionistas de la cadena de tiendas Falabella), figuran en la larga lista de la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que revela los mecanismos offshore a los que recurren para proteger o esconder sus riquezas.

También, la investigación periodística internacional revela las más de 20 sociedades ubicadas en paraísos fiscales y territorios de baja tributación como lo son Liechtenstein, Jersey, Luxemburgo e Islas Vírgenes Británicas, vinculadas a los negocios del grupo Luksic.

En octubre del 2021, se informaba que el empresario Leonardo Farkas también se había sumado se sumó a la larga lista de personalidades públicas a nivel mundial que fueron parte de las publicaciones de los Pandora Papers, en donde se detallaron diversas operaciones realizadas en paraísos fiscales, relataba el Dinamo.

“En un artículo lanzado por Ciper Chile y LaBot, se informó de tres fundaciones de interés privado -entidades usadas para planificar sucesiones o herencias- y una sociedad anónima en Panamá, vinculadas al empresario minero y su esposa, Betina Friedman”, indicaba la publicación.

