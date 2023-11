Conmoción por muerte de hembra pudú preñada y sus dos crías atacadas por perros: Situación de la especie en Chiloé es crítica

Tragedia de pudúes en Chiloé no cesa: Conmoción por muerte de hembra preñada y sus dos crías por ataque de perros

Cada cierto tiempo asoman noticias desde Chiloé por trágicas muertes de especies de pudú, el ciervo más pequeño del planeta. Numerosos casos de atropellamientos, depredación por perros, caza ilegal, incluso, como ocurrió en 2022, por palizas y descuartizamiento deliberados de la acción humana.

El pudú es una de las tres especies de ciervos que habitan en Chile, junto con el huemul y la taruca. Es considerado el más pequeño, habita en ambientes con abundante vegetación, con alta presencia en Chiloé, sin embargo, está enfrentando una considerable disminución de su población, que involucra también la pérdida progresiva de su hábitat.

Javier Cabello Stom, es fundador y presidente de Chiloé-Silvestre, recientemente galardonado con premio nuevos héroes 2023, quien, ante esta nueva tragedia, comenta: “El problema de los pudús lo venimos alertando hace ya varios años, en redes sociales, en reuniones, con cartas y por donde hemos podido, sin embargo, no se hace nada concreto al respecto y los casos siguen aumentando. El año 2021 ingresaron 30 Pudús en CHILOÉ-SILVESTRE, el 2022 fueron 60 animales y este año vamos en casi 50”.

Cabello Stom, agrega: “¡Es increíble!, lamentable y muy triste ver a los animales morir de esta manera y que no haya una real preocupación por lo que está pasando”.

También indica: “La mayoría de estos ingresos llegan por ataques de perros, que no son perros vagos ni asilvestrados, son perros con dueños irresponsables que los dejan circular libremente en zonas naturales. Y ojo, los pudús no son los únicos atacados, también ovejas y otros animales silvestres. El resto de los pudus ingresan por atropellos en carreteras o huérfanos por la muerte de sus madres. Entre este año y el anterior han dejado de nacer al menos 10 cervatillos producto de la muerte junto a su madre preñada por ataque de perros. Este año una hembra mellicera, algo por lo demás, muy poco documentado (…) A esto se suma que no existe un rescate rápido y oportuno, donde muchos animales mueren si ser atendidos”.

Recalca las numerosas gestiones que vienen haciendo: “Hemos hecho campañas educativas, con carabineros en carreteras, también en redes sociales, pero las personas no cambian su actitud respecto a la responsabilidad con sus animales domésticos. Es lamentable”.

Finalmente, Javier Cabello Stom, de Chiloé-Silvestre, afirma: “ Debe existir una mayor sanción para los propietarios de estos perros, un cambio en la legislación, que se incluya el bienestar animal de esta fauna silvestre atacada, financiamiento estable para poder atender a estos animales y poder aumentar las probabilidades de recuperación y que de una vez por todas valoremos la biodiversidad en la que estamos inmersos (…) Exigimos una mesa de trabajo con autoridades locales, regionales y nacionales, donde podamos rápidamente y de manera concreta solucionar este grave problema que afecta a la fauna silvestre nativa de Chiloé”.

Por su parte, Juan Carlos Viveros, del Movimiento Defendamos Chiloé, comenta al respecto: “La situación de pérdida de fauna silvestre es grave en todo el país. En nuestro archipiélago, en particular , ocurre por atropellos y ataques de perros , con dramáticos casos respecto al pudú , especie emblemática de la zona. Lo ocurrido recién de la hembra preñada con 2 crías que estaban por nacer viene a ser la gota que rebalsó el vaso. No podemos esperar más”.

Indica además: “Si no detenemos esto el resultado será la pérdida de la especie. Hemos contactado al equipo de gabinete de ministra Maisa Rojas, al diputado Sáez y al Core Reyes, planteando medidas inmediatas que permitan buscar soluciones concretas y poner fin a este drama. Estamos a la espera de sus respuestas”.

