Día Nacional de las Áreas Protegidas: Comunidades exigen al gobierno liberar estos espacios de la industria salmonera

Comunidades y organizaciones de la Patagonia se pronuncian en el Día Nacional de las Áreas Protegidas.

Noticia nacional fue a fines de septiembre, luego de su aprobación en el Congreso de la república, la publicación en el Diario Oficial de la Ley Nº 21.596 del Ministerio del Medio Ambiente, que declara el segundo sábado de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Áreas Protegidas, que, en este caso, correspondiente al 2023, sería este 11 de noviembre.

Según indica la ley, el objetivo consiste en la incorporación formal en el ordenamiento jurídico del País, del Día Nacional de las Áreas Protegidas, es decir, el establecimiento de una efeméride orientada a celebrar y reflexionar sobre la importancia de la preservación de la naturaleza, asegurar la diversidad biológica o de conservar el patrimonio ambiental.

Asimismo, de acuerdo a la voluntad del Ejecutivo, dicha consagración constituye una acción del Estado necesaria para reafirmar su compromiso en el cuidado de estas áreas, pero además implica un antecedente simbólico que permite resaltar la importancia cultural, histórica, económica y social que representan para el país.

Sin embargo, esta celebración, se encuentra empañada por un hecho: La presencia de actividades industriales en áreas protegidas, como las salmoneras, las que han generado diversos impactos negativos en territorios marinos que son parte del patrimonio del país, en diferentes puntos de la Patagonia chilena.

Frente a esto, organizaciones han recordado al presidente Gabriel Boric la promesa hecha en mayo del año pasado, al señalar en una visita a su natal Región de Magallanes, que: «Las Industrias como las de la salmonicultura tienen que salir de las áreas protegidas», agregando que «hay límites que no se pueden cruzar (…) No se puede entregar más concesiones en la medida que no existan estudios de capacidad de carga del suelo marítimo, autónomos de las salmoneras, y que exista una capacidad fiscalizadora del Estado”, complementó.

Pronunciamiento de comunidades y organizaciones del sur de Chile desde diversos territorios: Archipiélago de Chiloé; Las Guaitecas Patagonia norte; Hualaihue – Provincia de Palena; Región de Aysén; Territorio Kawesqar, Patagonia Austral; Región de Magallanes.

Archipiélago de Chiloé:

Juan Carlos Viveros, coordinador del Movimiento Defendamos Chiloé, señaló: “Las áreas protegidas han sido decretadas así de manera oficial, dado su enorme valor para conservación de ecosistemas y especies prioritarias para el planeta y la vida. Es un acto de una inconsciencia enorme el tener cualquier tipo de actividad industrial ahí. El presidente lo sabe, por eso le pedimos que es momento de elaborar un plan de salida de todas las industrias de ahí, incluidas las salmoneras”.

Las Guaitecas / Patagonia Norte

, miembro del Comité Bentónico, dirigente de pueblo originario de las comunidades indígenas de Guaitecas de la Patagonia norte: “Respecto al día día de las áreas protegidas, en ese contexto, quiero señalar de que, es importante de que todas estas figuras que existen por lo menos en Chile, de figuras de áreas protegidas, áreas marinas, espacio costero marino de pueblo originario, todas estas figuras que están en el papel, se transformen en un hecho real, porque en la práctica se dicen que son protegidas, pero nunca han sido protegidas.

No se justifica áreas protegidas con salmoneras cuando las salmoneras traen especie que son introducidas de otros países y necesitan para sobrevivir en estas balsas jaulas, necesitan sobrevivir con químicos, antibióticos, pesticidas. Se hace mucho daño, el Piojo del salmón y ese veneno queda en el mar. ¿Entonces, de qué áreas protegidas me están hablando? Están envenenando el mar y el llamado que yo quiero hacer al Poder Ejecutivo, que si ellos creen que la industria del salmón y la salvación para producir economía, trabajo, yo creo que están equivocados.

La Patagonia norte tiene un potencial enorme, riquísimo en biodiversidad, fauna Marina, naturaleza, ballenas azules, defines, por lo tanto, la economía, del desarrollo de los territorios no pasa por las salmoneras, pasa porque el mismo gobierno tiene que escuchar a las comunidades que viven en los territorios y desde las voces de los territorios, las propias comunidades les vamos a decir cuál es el camino que hay que tomar. Nosotros como pueblo originario, tenemos el derecho. Según la declaración de Naciones Unidas, el derecho a la libre determinación. Nosotros, tenemos la convicción y creemos que el turismo es una actividad más amigable que la salmonicultura en la Patagonia y todo este potencial que tenemos, lo necesitamos desarrollar de la mejor manera, pero cuando los gobiernos no quieren escuchar las voces, es imposible desarrollar esta práctica porque las inversiones que hacen apuntan a otras áreas y no a las verdaderas necesidades de los pueblos, como la necesidad del agua potable, la luz eléctrica. Necesitamos regularizar los planos reguladores, necesitamos que la gente emprenda de la mejor manera, pero cuando no tiene las necesidades básicas imposible desarrollar. Tenemos problemas de salud en los territorios, entonces hay muchas debilidades para mejorar esta actividad económica como el turismo y los gobiernos, muchas veces toman decisiones erradas, porque no escuchan las voces de las comunidades, piensan que lo hacen de maravilla, pero en la práctica no están haciendo maravillas, están priorizando otros intereses y no las necesidades de las habitantes de los territorios”

Hualaihue / Palena

Yohana Coñuecar Llancapani, representante de la comunidad Mapu Calafquen de Isla Llanchid, en Hualaihue, Provincia de Palena y de la Red de mujeres de espacio costero marino de pueblos originarios, comparte: “Respecto de que se ha creado este Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que viene darle un marco jurídico al país en materia de conservación y especialmente a las áreas protegidas y considerando que se va a celebrar o conmemorar el día de las áreas protegidas, la verdad es que creo que Chile ha dado pasos grandes al poder crear este servicio es cierto y que viene como a resguardar precisamente la intención que siempre han tenido las áreas protegidas que es conservar ciertas especies o ciertas condiciones que convocan a que sean llamadas área protegida”.

Coñuecar Llancapani, también comparte sus preocupaciones al respecto: “Pero, las disyuntivas está en que hoy día nuevamente las áreas protegidas están siendo cuestionadas precisamente por los grupos extractivistas, los grupos económicos que quieren asegurar sus intereses económicos precisamente en estas figuras que propician ciertamente conservación, ya entonces, hay un llamado fuerte también de quienes hoy día nos estamos preocupando por los resguardos de mar, para las futuras generaciones a tomar conciencia de que si bien es cierto, Chile ha avanzado en materia de conservación, no solamente en el mar, sino que también en tierra, estas figuras que hoy día se crean para resguardar la biodiversidad no deben tener contradicciones respecto a sus manejos, es decir, no debiera haber actividades industriales en áreas protegidas, porque para eso fueron creadas para proteger ciertas figuras, ciertas especies, entonces hay que avanzar en eso, pero hay que avanzar con una perspectiva futura, con una visión también cierto que permita que no caigamos en contradicciones respecto a lo que declaramos hoy día como áreas protegidas, como lugares de cuidado y de protección de biodiversidad”.

Región de Aysén

Peter Hartmann, Director CODEFF Aisén, Presidente Agrupación Aisén Reserva de Vida, señala: “En el día de las Áreas Protegidas hacemos un llamado a la nación chilena a que esa protección sea real y efectiva, a que se cumplan los compromisos internacionales, hoy más que nunca ante la triple o cuádruple crisis ambiental, el llamado es que el actual gobierno sea consecuente con sus promesas en ese sentido”.

Agrega el dirigente: “También, a que se respete la vocación regional y tremendos valores de los ecosistemas de esas áreas protegidas, que no pueden seguir siendo degradados por usos que no deben estar ahí, como la industria salmonera, la ganadería y otras especies invasivas”.

Territorio Kawesqar, Patagonia Austral

Leticia Caro, Representante de la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nomades del Mar, comenta: “En lo que va de este gobierno no ha existido un avance real en cuanto a protección de los territorios se refiere, la aprobación de sbap. Y el acuerdo de Escazú desde esa perspectiva no representan un avance en si mismos ya que solo son el resultado de largas y añosas discusiones en gobiernos anteriores y ninguna de esas medidas vienen a ser fruto de una iniciativa concreta del actual gobierno en torno a áreas protegidas y conflictos medio ambientales”.

Agrega la dirigente: “Por lo anterior, es necesario avanzar a medidas concretas que provengan del actual gobierno en lo que respecta a áreas protegidas y territorios indígenas, hemos solicitado que la reserva Kawesqar se reclasifique a Parque Nacional, mientras esto no ocurra, seguiremos mirando desde lejos como se explota el canal Kirke con un EIA que es altamente deficiente y sin consulta indigena, siguen invadiendo de Salmoneras altamente contaminantes en áreas protegidas, la Salmonera Nova Austral mató el fondo marino en un Parque Nacional y aun así, el Tribunal Ambiental obvia los distintos delitos cometidos allí y prácticamente le devuelve su RCA sin ninguna vergüenza, además se instala una industria sin tener absolutamente ninguna regulación como la del hidrógeno Verde con el permiso de este y de todos los anteriores gobiernos y seguramente desde los que vendrán, entonces cabe la pregunta … ¿Que clase de ecologismo es el que se pregonaba en campaña presidencial?”

Finaliza Leticia Caro: “Cuando se dice que se gobierna para todos es una falsedad, se gobierna en favor del empresario, para seguir manteniendo a la casta política”.

Magallanes

Beatriz Castro Domínguez, de la Sociedad Civil por la Acción Climática de Magallanes (Scac Magallanes), indicó: “En el día nacional de las áreas protegidas le exigimos al Gobierno liberar estas áreas de la industria salmonera, y darles el valor que tienen: DE SEMILLEROS DE VIDA . Si tenemos actividades industriales aquí, dejamos de mitigar la crisis climática”.

** Cabe señalar, que se entiende por áreas protegidas: Parque Marino, Reserva de Regiones Vírgenes, Parque Nacional, Monumento Natural Santuario de la Naturaleza, Reserva Forestal, Reserva Nacional, Reserva Marina, Áreas Marinas Costeras de Múltiples Usos, Santuarios de la Naturaleza.

