Chile y la xenofobia

En los últimos años, han llegado a Chile una gran corriente migratoria, en su mayoría se han desplazado forzosamente de su país origen por persecución política o razones humanitarias, buscando en Chile protección internacional. Otros ingresaron por reunificación familiar y algunos, sin un plan migratorio determinado, buscan en Chile tener estabilidad económica, seguridad, y una mejor calidad de vida.

Asimismo, el país ha vivido una exacerbación de la xenofobia frente a estas corrientes migratorias. En septiembre del 2021, una marcha antimigrantes promovida por sectores ultras, queman pertenencias de familias extranjeras que se alojaban en campamentos.

Expertos asocian la xenofobia en Chile al rechazo al migrante, no por ser extranjero, sino por ser pobre. «En Chile preferentemente hay actitudes xenófobas, pero no necesariamente es una sociedad xenófoba, puesto que no se rechaza a todo extranjero, sino que a aquel que está asociado, por ejemplo, a la pobreza», señala, Adriana Palomera, del Centro de Estudios Migratorios de la USACH, en una publicación del 2021.

En abril de este 2032, el Grupo de Trabajo de CLACSO Migraciones y Fronteras Sur-Sur, a través de un comunicado, señalaba: “Queremos expresar nuestra profunda preocupación por la exacerbación del clima de xenofobia y racismo que se está viviendo en Chile en los últimos días, situación que afecta especialmente a la población venezolana. Nos preocupa además la forma en que este clima está siendo utilizado como argumento para correr límites de respeto de ciertas garantías que pueden implicar una peligrosa vulneración del Estado de derecho”.

“Esto ocurre en un escenario en el que la criminalización de la migración y de las personas migrantes ha alcanzado niveles inéditos, alimentada por una confluencia nefasta de disputas políticas y abordajes mediáticos irresponsables. En ese marco, se han tomado medidas legislativas y de política que representan un riesgo flagrante de vulneración de los derechos, la integridad y la dignidad de las personas migrantes, cuando no un abierto retroceso de su cada vez más cercenada protección legal en el país”, indicaba el grupo Clacso.

Las personas migrantes que viven en Chile, corresponden al 7,5% de la población del país y eso se traduce en 1.462.103, estimación actualizada a diciembre de 2020, entregada por el Depto. de Extranjería y Migración y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Fundación Interpreta, junto con el proyecto Barómetro de Xenofobia prepararon un informe que recopila y analiza datos y comentarios realizados en internet respecto a migración y xenofobia en Chile. Según relata el director ejecutivo de la fundación, Tomás Lawrence, durante el 2021 se generaron 477 mil publicaciones relacionadas con el tema migratorio en Chile. El experto explicó, que hubo comentarios asociados a una discriminación clasista que sitúan al migrante por su situación de pobreza y vulnerabilidad.

“Lo que ocurre dentro de lo que nosotros estamos observando es que a la gente no le molesta el migrante por su nacionalidad, no le molesta por el hecho de que sea venezolano o porque sea colombiano o por otra nacionalidad, le molesta por el hecho de ser pobre y es ahí donde se genera esta aporofobia, que no es una xenofobia propiamente tal”, expresa Lawrence.

El Chile diverso que brilló en los Juegos Panamericanos

Chile brilló en los Juegos Panamericanos en organización y competencia a través del denominado “Team”. Sin embargo, a 72 horas posteriores al término de los Juegos Panamericanos, generó gran revuelo, especialmente entre los atletas y la Federación chilena, la denuncia de intereses particulares relacionados a insultos racistas, clasistas, vinculados a “elitismos”.

El lunes pasado, la velocista Poulette Cardoch hizo pública una situación que pasó desapercibida previa al desarrollo de la carrera de 4×400 y que involucró a entrenadores, dirigencia y otras competidoras, gatillado más tarde por Berdine Castillo, que incluso salpicó a la capitana Martina Weil Restrepo, de padre chileno y madre colombiana, información que puedes ver en El Ciudadano.

Independiente de este hecho, grave, diversas agencias internacionales destacaron la presencia de deportistas migrantes con la camiseta de Chile en las competencias.

“Sacrificio y disciplina panamericana: las historias de los deportistas migrantes que luchan por Chile en Santiago 2023”, es el titular que publicó el Diario El País de España este 5 de noviembre, escrito por Sebastián Dote.

En el artículo, se destaca la organización de los Juegos Panamericanos, resaltando también que el denominado «Team Chile» ha acogido a atletas de diversas disciplinas que llegaron a Chile en busca de nuevas oportunidades. “Sus historias están marcadas por el sacrificio y la superación de obstáculos”.

Uno de los destacados es Santiago Ford, un atleta cubano que llegó a Chile después de una odisea que lo llevó desde Cuba a través de varios países para perseguir su sueño de convertirse en un deportista de alto rendimiento.

También se señala a Tania Zeng, una tenimesista china de 57 años, es otro ejemplo notable, habiendo vuelto a la práctica del tenis de mesa durante la pandemia y obtenido elogios en Santiago 2023.

Yasmani Acosta, un luchador cubano, se unió a los equipos chilenos en 2015 y logró una medalla de bronce en el campeonato mundial de lucha.

Eduardo Bernal, de Venezuela, optó por dedicarse al deporte después de desempeñar varios trabajos en Chile, y recibió la nacionalidad chilena en 2022.

Estas y otras historias de sacrificio y dedicación que son destacadas, reflejan la diversidad y la contribución de los deportistas migrantes al éxito de Chile en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

“La camiseta por Chile”:

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) lideró la campaña #LaCamisetaporChile en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, promoviendo valores de no discriminación, inclusión y empatía. Deportistas nacidos en otros países compiten en el equipo nacional chileno, demostrando perseverancia y esfuerzo. La iniciativa fue respaldada por el Sistema de Naciones Unidas en Chile y el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV).

Entre los atletas que participaron en la campaña, destaca Anastasiia Velozo, una karateca ucraniana que se nacionalizó chilena y decidió competir por Chile debido a la difícil situación humanitaria en su país de origen. La escaladora Alejandra Contreras, de origen chileno pero criada en Venezuela, regresó a Chile con su familia en busca de una nueva vida y se siente orgullosa de representar al país en los Juegos Panamericanos.

Además, los luchadores venezolanos Virginia Jiménez y Eduardo Bernal compiten por Chile y agradecen al equipo nacional de lucha por acogerlos. Después de enfrentar desafíos, como trabajar en diversos empleos para su sustento, ambos han obtenido la nacionalidad chilena y están comprometidos con representar a su nuevo país en la competencia. La campaña busca destacar las contribuciones de estos deportistas y promover la inclusión y la empatía a través del deporte en Chile.

Mira aquí las historias destacadas de “La camiseta por Chile”

La riqueza de Chile

La existencia y origen del pueblo chileno se relaciona directamente con todas sus diversidades, con todas sus descendencias, corrientes migratorias y mestizajes, la que comenzó a conformarse como nación hace poco más de 200 años desde la instalación del Estado republicano. Desde esa chilenidad criolla profunda configurada en las historias pre republicanas, desde la llegada de diversas corrientes migratorias, de colonias europeas pobres, árabes, asiáticas, afrodescendientes, dan cuenta de una amplia diversidad cultural y de mixtura.

Sin embargo, esa realidad de Chile, también debe remontarse a la preexistencia de pueblos y nacionalidades originarias en miles a años a la del Estado – República, como es en el caso Aymara, Diaguita, LikanAntai, Quechua, RapaNui, kolla, Chango, Mapuche, Chono, kawésqar, Selknam, Yagan.

Paradójicamente, los patriotas de dieron origen a la gesta de independencia de Chile, establecieron diversas formas de reconocimiento a esa pre existencia. Por ejemplo, la carta de Bernardo O”Higgins como Director Supremo de 1819 y el Tratado de Tapihue de 1825 en el gobierno de Ramón Freire, sin embargo, fue abruptamente violado con la invasión bélica estatal con campañas militares de finales del siglo 19 en la denominada “Pacificación de la Araucanía”, que generó masacres y desplazamientos como crímenes de lesa humanidad imponiéndose criterios coloniales, uninacionales, exclusiones y explotación, cuyas formas de opresión e injusticia, siguen predominando hasta el día de hoy, con negacionismo.

Punto aparte es la historia de Hugo Catrileo, joven maratonista mapuche que obtuvo la medalla de plata, quien señaló: «Es un triunfo para el pueblo mapuche y el pueblo de Chile en general«.

