“Lugares que hablan”: La singular invitación de Pancho Saavedra a Pedro Pascal a realizar el programa juntos

Pancho Saavedra apareció en el Instagram de Pedro Pascal haciendo una singular invitación que no pasó desapercibida en Chile.

Todo ocurrió en una de las últimas publicaciones realizadas por el protagonista de «The Last of Us» en Instagram, donde el comunicador decidió compartir un particular mensaje: «Ven a hacer un ‘Lugares que Hablan’ conmigo, te muestro todos los lugares impresionantes que te aseguro no conoces. Un abrazo, te admiro«, redactó Saavedra en la plataforma.

De esta forma, el animador de Canal 13 invitó a Pascal a viajar junto a él durante las grabaciones de su programa y si bien el actor no ha contestado a su propuesta, el comentario de «Pancho» generó múltiples reacciones positivas entre usuarios de las redes sociales y admiradores del actor.

Ver publicación:

