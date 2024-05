¿Qué pasó con el agua para cultivos en la Región del Maule?: Agricultores denuncian desvíos irregulares y claman por justicia

La crítica situación que enfrentan regantes en la Región del Maule

Pequeños agricultores en la Región del Maule dependen críticamente del agua para su subsistencia, enfrentando una de las crisis hídricas más severas registradas, lo que estaría relacionado por una transformación significativa en la última década, marcada por la instalación de tres centrales hidroeléctricas del grupo Hidromaule en sus canales principales, según han denunciado.

Esta situación, ya había sido advertida hace algunos años, lo que fue plasmado en un mini documental que fue difundido por el realizador audiovisual Diego Olivos y que da cuenta de cómo las centrales hidroeléctricas, cuyos permisos ambientales originales se relacionaban a un funcionamiento de pasada, sin embargo, según los antecedentes dados a conocer, a lo menos dos no cumplirían con dichas características y serían parte del gran problema que enfrentan los regantes.

Mira a continuación el video – mini documental (2019)

¿Qué ocurre hoy con la falta de agua para los pequeños agricultores?

Un grupo importante de pequeños agricultores, vuelven a insistir en la situación que afecta gravemente su calidad de vida y producción agrícola: “Desde el año 2013 los regantes pertenecientes a la asociación de canalistas del maule han visto su actividad agrícola perjudicada por la construcción de 3 centrales hidroeléctricas supuestamente de paso”, señalan.

“La repentina disminución del agua de riego se explicaba que era por la sequía. Situación que no es veraz ya que con solo visitar los canales se comprueba el desvío de aguas. Además, el agua es sacada del rio Maule para regadío, pero al ser usada en generación eléctrica, no llega a su destino original y muchos regantes se ven privadas del agua para el riego de sus cultivos, así se configuran muchas irregularidades e incumplimientos desde el directorio del Canal Maule”, aseveran.

Catalina Arroyo del Consejo Ecológico Comunal de Molina, explica esta situación: “Los regantes han buscado desde el año 2013 la intervención de la DGA para que fiscalice y regule esta problemática situación que viven. Y durante más de 10 años muchas denuncias con sus pruebas costos y abogados han sido presentadas sin ningún resultado. Salvo que se obligó a las centrales a no usar unos peraltes mal construidos que representaban un peligro para la seguridad de los vecinos por peligro de derrumbe (derrumbe que de hecho ocurrió). Sin poder usar estos peraltes las hidroeléctricas no pueden conducir toda el agua que necesitarían motivo por el cual es evidente que la necesidad de mover sus turbinas con aguas de riego se hace más notoria. Y eso es lo que los agricultores piden que se fiscalice y cuantifique y que la DGA ejerza el rol de supervigilancia, cuestión que no ha sucedido”.

También se indica: “En más de 10 años se espera este veredicto de la DGA con todas las consecuencias económicas y de gastos que esta situación implica para los que tratan de sobrevivir en estas condiciones, además se ven afectados y vulnerados en sus derechos como regantes (…) Se necesita que esto sea revisado y que se ayude a dar una solución. Porque el agua se sigue sacando del rio Maule para riego y no está llegando a los campos como antes llegaba. Queremos se nos digan a donde se va el agua. ¿Cuántos años más habrá que esperar hasta que todos los agricultores hayan perdido sus cultivos o estén muertos?”, se pregunta.

Las denuncias presentadas por canalistas

Imagen: Fotografía portada Diario El Centro, Región del Maule

En abril, el medio El Centro de la Región del Maule realizó un reportaje que dio cuenta de las graves denuncias presentadas por los canalistas contra el Directorio de la Asociación Canal Maule, buscando su remoción de funciones.

La Asociación Canal Maule, que supervisa más de 60 mil hectáreas de tierra irrigada en la región del Maule, ha experimentado una transformación marcada por la instalación de tres centrales hidroeléctricas del grupo Hidromaule en sus canales principales., según el medio.

De acuerdo al reportaje, contrariamente a lo evaluado, estas centrales desvían agua hacia sus turbinas para mantener la rentabilidad, dejando vastas áreas sin irrigar durante el invierno para cumplir con los contratos.

«La capacidad de Hidromaule para controlar la mayoría de las compuertas estratégicas facilita la violación de protocolos y acuerdos, algo de lo que el directorio de la asociación, pese a estar informado, no ha tomado las medidas adecuadas», señala el reportaje.

Las denuncias, respaldadas por expedientes ante la Dirección General de Aguas (DGA), incluyen presunta distribución desleal del agua y posibles irregularidades económicas. A pesar de la tardanza en la respuesta de la DGA, los agricultores han instado a una revisión urgente de los contratos con las centrales y los posibles abusos.

En respuesta a las denuncias, Luis Huerta Valdés jefe del departamento de información de Recursos Hídricos de la DGA, indicó al Diario El Centro que los expedientes de 2013 y 2022 están en revisión, generando frustración entre los agricultores por las repercusiones económicas prolongadas.

Consultada Carolina Ríos, Directora Regional del Maule de la DGA, detalló al medio Maulino que se están tramitando denuncias recientes y anteriores contra el directorio de la Asociación Canal Maule. Se están desarrollando informes técnicos para determinar la admisibilidad de las denuncias según la normativa vigente.

Los hechos denunciados contra el directorio de la Asociación Canal Maule están lejos de tener solo una respuesta administrativa. Mientras tanto, varios canalistas han anunciado acciones legales para buscar la responsabilidad del directorio, convirtiendo esta situación en una noticia en desarrollo.

Seguir leyendo más…