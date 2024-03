Marzo Feminista: Colectivo LASTESIS presenta «Canciones para cocinar» en Matucana 100

Las emblemáticas performers, embajadoras en el activismo y movilización de las urgencias feministas desde el año 2018, toman hoy la cocina y su dimensión doméstica vinculada a los roles de género, como espacio simbólico y representativo para articular sus propias canciones con teorías, demandas, denuncias históricas y también actuales de los feminismos.

«Entre ellas está la lucha por el derecho al aborto, la lucha contra la violencia doméstica, el cuerpo como resistencia, el derecho a migrar, entre otras», cuentan LASTESIS sobre «Canciones para cocinar».

En esta última propuesta construyen un universo sonoro y visual en vivo, con canciones, poemas, y ensayos a partir de una puesta en escena multimedial.

Así, este concierto/intervención transita por sonidos, voz y ritmos que punzan las conciencias, empoderan las ideas y movilizan las fuerzas.

En el cometido les acompañan les performers y activistas Organa Feminazi, Azul de House of Trinity y Dominga de House of Titania.

«Marzo siempre es un mes en el que tomamos fuerza como feministas para habitar todas las plataformas posibles y así impulsar acciones que luego se siguen desarrollando y movilizando durante el tiempo», señalaron desde el colectivo.

En este contexto, «Canciones para cocinar» busca ser una instancia de agitación para la lucha feminista. Su única función en Santiago será en la explanada del Centro Cultural Matucana 100 este sábado 09 de marzo a las 21 horas.

«Esperamos seguir replicando la performance en otras regiones y a lo largo del año porque bien sabemos que la lucha feminista no se resume a sólo un mes. Necesitamos encontrarnos porque esa es la fuerza que nos recuerda que no estamos solas, y que aún queda tanto por defender y luchar», agregaron LASTESIS.

Tres presentaciones en Valparaíso

En la región de Valparaíso, en tanto, ya se confirmaron tres instancias para ser parte de «Canciones para cocinar».

La primera es el 23 de marzo en el Teatro de San Antonio, y luego, el 29 y 30 de marzo en el Parque Cultural de Valparaíso (Ex-Cárcel).

Coordenadas en Santiago

Sábado 9 de marzo – 21.00 horas

Explanada Centro Cultural Matucana 100

Preventa 1: $4.000

Preventa 2: $6.000

General: $8.000

Duración de la presentación: 60 minutos

Para todo espectador

Entradas y más información en www.m100.cl

LASTESIS es un colectivo artístico, interdisciplinario y feminista de Valparaíso, Chile, compuesto por Daffne Valdés Vargas y Sibila Sotomayor Van Rysseghem. Se dedican a difundir tesis y demandas feministas a través de la performance y la videoperformance, combinando artes escénicas, sonoras, gráficas y visuales, con la historia, filosofía y ciencias sociales.

Sus performances incluyen: Patriarcado y Capital es alianza criminal (2018); El violador eres tú (2020); RESISTENCIA o la reivindicación de un derecho colectivo (2021); La ciudad del futuro, junto a Delight Lab (2022); Canciones para cocinar (2023); y la intervención callejera Un violador en tu camino (2019), replicada en más de 50 países.

A su trabajo escénico se suman diversas publicaciones, tales como: Polifonías Feministas (Random House, 2022), Antología Feminista (Debate, 2021), Quemar el miedo (Planeta, 2021) traducido al alemán (S. Fisher, 2021), al italiano (Capovolte, 2022) y al inglés (Verso, 2023), y About wild Capitalism & its patriarchal Performance in our lives (En Why Theatre Golden Book, NTGent, 2020), entre otras.

Han participado en diversos festivales, museos, universidades, ferias, congresos y encuentros feministas en Chile, Argentina, México, Bolivia, Estados Unidos, Suecia, Alemania, Portugal, Suiza, Francia, España, Países Bajos, Bélgica, Irlanda, Escocia y Reino Unido de manera presencial, y virtualmente se suman una veintena de países.

También han recibido múltiples reconocimientos entre los que destacan el Premio Jaime Castillo Velasco de la Comisión Chilena de DDHH (2020), el Premio a diseño del año en categoría digital (2020), The Design Museum, Reino Unido, y el reconocimiento por la revista TIME en The 2020 TIME100, TIME’s list of the world’s most influential people.

Lee más sobre LASTESIS: