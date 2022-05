Doctor en Economía criticó conducción de ministro de Hacienda Mario Marcel: «En dos meses ha provisto abundantes señales sobre su orientación neoliberal»

El economista y académico de la U. de Chile, Ramón López, criticó la conducción económica del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien a su juicio, ha entregado «abundantes señales» sobre su orientación neoliberal, lo cual sería un claro indicador de que el gobierno de Gabriel Boric «no se dispone a hacer cambios profundos al sistema económico actual».

«En dos meses el gobierno ha provisto de abundantes señales sobre su orientación neoliberal, incluyendo el inusitado nombramiento en uno de los dos ministerios más importantes, de uno de los portaestandartes del neoliberalismo y ortodoxia económica, como es Mario Marcel», afirmó López en entrevista con Leopoldo Lavín Mujica, y publicada en El Ciudadano.

El también Doctor en Economía por la University of British Columbia (Canadá), recordó que las «loas al Banco Central, la institución más importante a cargo de sostener el actual modelo económico, que ya asomaban en septiembre del año pasado, nos indicaban claramente que un gobierno encabezado por Boric no haría las transformaciones significativas que prometía su programa».

En ese sentido, para López -quien fue asesor económico de la pre-candidatura presidencial de Daniel Jadue- las recientes maniobras «que se pueden considerar dilatorias sobre los cambios al sistema de pensiones y la reforma tributaria, son otra indicación de que el gobierno no se dispone a hacer cambios profundos al sistema económico actual. De hecho, Marcel se ha transformado en el dominador absoluto de todas las autoridades económicas del gobierno, donde algunos personeros se han transformado en meros retransmisores de sus declaraciones e iniciativas», enfatizó.

«Ya lo he dicho, creo que este gobierno no va a hacer grandes transformaciones, por lo que se puede catalogar como neoliberal. Las reformas que propondrán son al parecer en el papel más o menos acordes con el programa de gobierno. Sin embargo, Marcel y demás autoridades de gobierno saben perfectamente que tendrán serias dificultades en el Parlamento. Al optar por no apoyarse en el pueblo organizado, incluyendo organizaciones sociales, sindicatos, etc., cualquier programa de reformas serio pierde a un poderoso aliado potencial que, dado el ambiente político actual, habría sido clave para lograr las transformaciones que el programa de gobierno prometía», manifestó el economista.

En este punto, López advirtió que «este acto deliberado de alienar al pueblo de la lucha política por sus derechos es quizá la indicación más clara de las verdaderas intenciones y orientación neoliberal de este gobierno. La más probable ruta de las reformas en la arena política convencional y sin apoyo del pueblo será su rechazo o su completa sanitización hasta hacerlas inocuas a través de las tan reconocidas ‘cocinas’ políticas. En cualquier caso, la falta de apoyo político es la excusa perfecta para reducir el proceso de transformaciones profundas a una mera colección de medidas más bien cosméticas».

Finalmente, el académico aseguró que la política fiscal en 2022 es «terriblemente contractiva, reduciendo el gasto fiscal nada menos que en un 20%», lo cual desde su visión, constituye «un enorme shock que pocos países en el mundo se han atrevido a implementar».

«Si bien es cierto que hay necesidad de un ajuste fiscal, hacerlo de una manera brutal como esta al concentrar este ajuste en un año no tiene justificación alguna. Así es que mal podemos hablar de ‘justicia fiscal’. Si al shock fiscal se le une el brutal ajuste monetario, vemos que el impacto sobre la producción, inversión y empleo puede ser devastador», cerró López.

