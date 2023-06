Maldad pura: Diputada Camila Flores apoyó a desaforada doctora Cordero y afirmó que «si ella mantiene sus dichos por algo debe ser»

Tras el desafuero de la diputada María Luisa Cordero -perteneciente a la bancada de Renovación Nacional- por una querella presentada en su contra por la senadora Fabiola Campillai (por poner en duda su ceguera, recordemos), su colega de la misma bancada parlamentaria, Camila Flores, salió en su defensa con una siniestra declaración: «Si ella (la doctora Cordero) mantiene sus dichos por algo debe ser».

Las palabras de la legisladora de Derecha provocaron el inmediato repudio en las distintas redes sociales donde se compartió el video con sus declaraciones.

«Yo creo que hay que esperar qué pasa con la apelación que haga la diputada Cordero, ella tiene todo el derecho a poder defenderse, y por cierto que ella sigue siendo parte de la bancada de Renovación Nacional», señaló Flores en primer lugar.

Luego, afirmó: «A mi no me corresponde venir a cuestionar las palabras de la doctora, tampoco me corresponde cuestionar que alguna persona se pueda sentir afectada por los dichos de algún diputado y pueda tratar de perseguirlo en materia judicial, pero lo que sí, la verdad, es que nosotros no podemos dejar a uno de nuestros pares solos en una situación difícil como la que está enfrentando la doctora Cordero, y si ella mantiene sus dichos por algo debe ser».

Mira el video a continuación:

«Mala de adentro»

Entre los comentarios realizados a esta declaración, no pocos recordaron el apoyo transversal que se le dio a Camila Flores cuando, en su momento, atravesó por graves complicaciones de salud tras el nacimiento de su hija.

«No me arrepiento de solidarizar con diputada Camila Flores en momentos difíciles para ella y su bebé recién nacido, porque me hace sentir humano y empático, característica que ella, evidentemente carece», señaló un usuario en la red social Twitter.

«¿Es la misma Camila Flores a la que todos apoyaron en forma transversal por sus complicaciones de salud? ¿Y ahora avala prácticamente los cuestionamientos de María Luisa Cordero a la ceguera de Fabiola Campillai? Esta mujer es mala de adentro», plantea otra opinión en la misma red social.

Finalmente, otra usuaria reflexionó: «Si ella mantiene sus dichos por algo debe ser, es equivalente a los asesinaron/torturaron/violaron/desaparecieron porque algo hicieron. La falta de humanidad de Camila Flores siempre me impresiona».

En este contexto, la pregunta que queda rondando es: ¿No debería Camila Flores ser también querellada y eventualmente desaforada por avalar los dichos negacionistas de Cordero contra la senadora Campillai?

