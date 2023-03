Rodrigo Mundaca en Conferencia Mundial de Naciones Unidas: Se ha señalado la necesidad de desprivatizar y desmercantilizar el agua

En el marco del Día Mundial del Agua, se realizó en la ciudad de Nueva York la Conferencia Mundial del Agua 2023, instancia en la que participó el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, en representación de la Asociación Nacional de Gobernadores de Chile, AGORECHI.

En la instancia, se planteó la necesidad de proteger el recurso hídrico y acelerar las acciones que permitan resolver la crisis mundial, ya que son millones de personas en el mundo que aún viven sin acceso al agua y más quienes ya sufren las consecuencias de la escasez del recurso hídrico.

En este contexto, Mundaca tuvo la posibilidad de exponer en el día de los gobiernos locales y regionales en la conferencia de la ONU, donde comentó las contribuciones y el trabajo desarrollado desde el Gobierno Regional, así como los movimientos sociales dedicados a contribuir y resguardar el recurso hídrico en Chile.

¿Cuál es el objetivo de la Conferencia?

Naciones Unidas ha indicado que el objetivo de la Conferencia es que los Estados miembros, sistemas de naciones e interesados, «actúen y aporten en soluciones eficaces a escala mundial».

Sobre estas expectativas, proyecciones y compromisos efectuados el Gobernador Regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca señaló que «nuestras expectativas son enormes, así como se creó ONU Mujeres hoy día se habla con muchísima fuerza en crear un ONU Agua».

«He escuchado las declaraciones del Secretario General de Naciones Unidas con el cual me reuní el día de ayer, António Guterres; he escuchado las declaraciones del presidente de esta asamblea quien ha señalado la necesidad hoy día de pasar del extractivismo en materia de agua a la circularidad, de garantizar el agua potable y saneamiento para todas y todos; y he escuchado declaraciones tremendamente valiosas que hablan y señalan la necesidad de desprivatizar y desmercantilizar el agua», agregó el gobernador.

«Esto es Nueva York y probadamente aquí está la cuna del neoliberalismo, pero Nueva York hoy día tiene un sistema municipalizado de las aguas, tiene un sistema público de las aguas, con tarifas que no se condicen en absoluto con las tarifas que pagamos en América Latina y particularmente en Chile, donde pagamos las tarifas más altas de América Latina por consumir agua potable», relató Rodrigo Mundaca.

«Nosotros desde el Gobierno Regional, pese a no tener facultades para legislar y recuperar el agua para nuestras comunidades y territorios, hemos puesto a disposición toda nuestra iniciativa presupuestaria, todo nuestro conocimiento, precisamente para disminuir la brecha entre propietarios y no propietarios del agua, y vamos a seguir batallando porque la lucha por el agua para nosotros desde el Gobierno Regional de Valparaíso, y también como ciudadanas y ciudadanos, es un imperativo ético, un imperativo moral. Gracias a todos y todas los que hicieron posible nuestra presencia en Nueva York», cerró.

La Conferencia del Agua en Nueva York.

Sigue leyendo: